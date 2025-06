VivaLaFamilia con Camila Jara y su mamá, Andrea: “Me enorgullece lo abierta que fuiste para aceptar todo de mí”

Hoy se presenta la decimosexta entrega de #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y el público, de conocerlos un poco más. En esta ocasión, nos visitan la streamer Camila Jara y su madre, Andrea Schiavoni.

Camila Jara es una popular creadora de contenido, conductora de streaming y humorista que cuenta con una comunidad de más un millón y medio de seguidores. Sus videos incluyen sketches cómicos donde interpreta varios personajes en situaciones cotidianas, como la “única vegana del grupo” o la “amiga extremadamente competitiva”, que ha capturado la atención del público. También, en varias oportunidades demostró su talento musical al realizar covers de reconocidos temas.

Inició su camino a los 18 años haciendo streaming desde la computadora de su mamá durante las noches y subiendo más de 50 clips diarios a TikTok e Instagram. Su esfuerzo y dedicación, la llevó a viralizarse y lograr crear su propia audiencia. Además de los videos de humor, también se destacó en su canal de YouTube donde creó Unos Mates con..., un ciclo de entrevistas informales con celebridades.

"Todo el tiempo sentí tu sacrificio... Desde llevarme a un colegio privado cuando no nos daba para eso hasta acompañarme en esto de strimear", eso quiere decirle Cami especialmente a su madre (Foto: Diego Barbatto)

En 2022, su carrera dio un giro al sumarse al equipo de LuzuTV en el programa Tarde de Tertulias, que luego tuvo su exitoso correlato en teatros llenos. Por estos días se presenta con El Show de Cami Jara!, una propuesta que combina lo popular, lo íntimo y lo universal, en el Teatro Premier.

Aquí, los momentos más destacados del familiar encuentro:

Cami: —Arranco yo: ¿qué te da orgullo de mi?

Mamá: —Me da orgullo tu forma de ser. Tu constancia. Que cuando querés algo, lo conseguís. Y obvio que me da orgullo lo que lograste hasta ahora, ¡todo mérito tuyo! ¿Y a vos de mi...?

Cami: —Me da orgullo lo abierta que fuiste para aceptar todo de mi. Desde muy chica siempre fui un poco rara y a vos nunca te llamó la atención. No me perseguías con “¿Por qué esto?“, ”¿Por qué lo otro?“. Vos te abriste muchísimo a lo que yo te estaba planteando y eso me da mucho orgullo. No pasa siempre. Tego amigos con familias super prejuiciosas y vos jamás dudaste de nada. Cuando te dije “Ma, esto lo voy a lograr”, vos confiaste y fuiste mi fan número uno, así que gracias por eso. O cuando te dije “Ma, dejé la facultad. Voy a laburar de streamer”; en muchas familias eso sería imposible. En cambio vos me apoyaste un montón y eso te lo voy a agradecer siempre.

Mamá: —¿En algún momento sentiste que hice un sacrificio por vos?

Cami: —Todo el tiempo. Desde llevarme a un colegio privado cuando no nos daba para ir a un colegio privado y vos sacrificaste todo para eso, hasta acompañarme en esto de strimear. Todo.

Mamá: —¿Hay algo que te enojaba de mi y hoy lo entendés?

Cami: —Y bueno, yo nunca entendía esta hiperactividad que vos tenías. Y hoy entiendo que si vos no hubieses tenido esa hiperactividad quizás no hubiésemos salido adelante. Así que eso que en un momento me molestaba, hoy te lo agradezco.

Mamá: —Claro, porque yo no paraba nunca! ¡Siempre estaba haciendo muchas cosas!

Cami: —No había espacio para el descanso.

Mamá: —No, en ese momento no se descansa, ya iba a haber tiempo para eso.

Cami: —¿Cómo viviste mi crecimiento desde que arranqué hasta ahora?

Mamá: —En su momento, cuando empezaste, era medio una incertidumbre. Cuando empezaste a avanzar y te veía tan segura y convencida de lo que hacías -además de los logros, de tantos seguidores-, entonces ahí dije: es lo tuyo. Y eso, lógicamente, me da mucha alegría. Lo que te pasa en las redes y que hayas logrado tener la obra de teatro...

"Al comienzo tuve medio una incertidumbre. Cuando empezaste a avanzar y te veía tan segura y convencida de lo que hacías, ahí dije: es lo tuyo" dice Andrea sobre los inicios de su hija (Foto: Diego Barbatto)

Cami: —Dale, tirá el chivo, tirá...

Mamá: —Claro, ¡vean El show de Cami Jara, obvio!

Cami: —Además vas a todos las funciones, eso la gente no lo sabe. Siempre en la butaca cinco, ¡y no te querés perder ninguna!

Mamá: —Y, no, a menos que me digan “No hay más lugar” y ahí sí, me quedo afuera, pero si no voy a estar. Siempre.

Fotos: Diego Barbatto

Producción texto: César Litvak