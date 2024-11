VivaLaFamilia con Sergio Goycochea y su hija, Paloma: “No estuviste en mi nacimiento”

Viva La Familia Capítulo N° 16 - Sergio Goycochea y su hija, Paloma

Hoy se presenta la decimosexta entrega de #VivaLaFamilia, el espacio que reúne a diferentes familias de figuras públicas para explorar algunos momentos que compartieron, repasar sus trayectorias desde la perspectiva de cada integrante y mostrar sus diferencias. A partir de una serie de preguntas, los participantes también tienen la chance de jugar y divertirse; y el público, de conocerlos un poco más.

En esta ocasión, vinieron al estudio de Infobae, el exarquero y conductor Sergio Goycochea y su hija, Paloma, fruto de su relación con Ana Laura Merlo. Con un toque descontracturado, el exdeportista le dio inicio al segmento.

“¿En qué momento dijiste: ‘Aguante mi viejo’?”, indagó ante la cámara. Sin dar vueltas, ella expresó: “¿Uno solo? Porque hay muchos… Siempre te digo que para mí sos un crack total. El desafío más fuerte que tuviste fue dejar el fútbol y reinventarte. Hace 25 años nadie estaba salvado con la carrera de jugador y, más allá de lo económico, había una parte emocional y de tiempo. Para vos era tu vida. Era chiquita, pero me acuerdo que paraste ahí y empezaste a estudiar a los 35″. Con un tono pícaro, el exdeportista acotó: “Vos estás cerca de esa edad…”. Lejos de caer en su broma, Paloma continuó: “Eras un tipo joven, pero en ese momento lo naturalicé y, más adelante, empecé a tomar conciencia y pensé: ‘Che, ¡qué groso este tipo!’”.

“Después de haber llegado a donde quiso con el fútbol, se puso a estudiar, porque podrías haber hecho todo sin hacerlo, y te recibiste. Me acuerdo de que tu graduación fue en 2001 y fuimos con nenes porque vos eras un adulto. Me imagino que todo eso debe haber sido un desafío muy grande en tu vida y, cuando lo pienso, digo: ‘Aguante mi viejo’”, completó la hija del conductor.

"El desafío más fuerte que tuviste fue dejar el fútbol y reinventarte", aseguró la hija del conductor y exdeportista (Fotos/Candela Teicheira)

Luego llegó el turno de Paloma, quien consultó: “¿En qué cosas nos parecemos?”. Acto seguido, su papá respondió: “Genéticamente. Tenemos el mismo color de piel. De los tres, somos los más morochitos”. Entre risas, su hija acotó: “Ligué los genes”. Una vez más, Sergio continuó: “Agarraste algunas cosas de gente buena, otras malas. Pero no importa”. Lejos de apoyar el planteo de su papá, ella aseguró: “Son todas buenas. A lo físico todo bien”. Tras el breve intercambio, el exfutbolista sumó: “No sé si es conmigo, pero nos parecemos. Vos sabés que con mamá somos bastante similares y yo creo que heredaste el concepto de familia”.

Esto último dio a lugar a que la especialista en marketing reflexionara al respecto. “Creo que nos parecemos en eso. Es un laburo hecho por vos y por mamá para inculcarnos que la familia es lo primero siempre. Desde que se cría con amor, los hermanos, los tíos… A veces quiero matar a alguna pero otra vez vamos a comer con todos y somos 30. Sin embargo, después veo los frutos de cómo valorar el tiempo juntos, en compartir y es relindo. También se refleja en la relación que tengo con mis hermanos”. Además, añadió: “Que haya tanto amor no es casualidad, como tampoco lo es que nos llevemos bien. Ustedes le dieron importancia a eso y la importancia de estar”.

Nuevamente, Sergio tomó la batuta. Nervioso, explicó que esta estaba relacionada con la reflexión de su hija. “Me preocupa la respuesta porque depende de cómo uno tome el presentismo. Es decir, si es físico o emocional. Por favor, no seas tan despiadada”, expresó previo a leer la consigna del papel. “Del uno al diez, ¿qué tan presente estuve en tu vida? Por esta cuestión tu madre también me saca kilómetros”, indagó el presentador.

Nervioso por la respuesta, el exfutbolista le consultó a Paloma cómo percibió su ausencia durante su infancia

Rápidamente, su hija contestó: “Lejos de mamá. Vos no estuviste en mi nacimiento. Tampoco en mi recibida”. “Con tu trabajo era muy difícil estar presente”, agregó, entre risas. Esto le abrió paso a Sergio a recordar lo demandante que eran sus tiempos como futbolista profesional. “Yo te conocí con seis días de vida porque teníamos con la Selección Argentina el repechaje contra Australia para el Mundial de Estados Unidos de 1994. Yo no ponía la fecha, nos tuvimos que ir por adaptación de horario y lo de ella era una cesárea programada sin posibilidad de cambiarlo. Ella nació el 27 de octubre y yo volví al país el primer o segundo día de noviembre”.

Ante el punto de vista de su papá, la diseñadora de indumentaria reflexionó: “La verdad que para vos debe haber sido peor. Debió ser más duro porque yo no me acuerdo”. En un intento de alivianar la culpa, él recordó. “Suerte que fue el 27 porque nosotros el partido lo jugamos el 30. Tenía las dos cosas en la cabeza y, cuando llamamos por teléfono y supe que estaba todo bien me liberé”. Sorprendida por la anécdota, su hija comentó: “Claro, no había forma de realizar una videollamada, nada”. Y, unos segundos más tarde, expresó: “Siempre dije: ‘Mi papá no estuvo para mi nacimiento, no pasa nada’. Pero, cuando tuve hijos, pensé: ‘Es re fuerte no estar presente’”. Por su parte, el exfutbolista confesó: “La tengo como una gran factura que me pasó la profesión”.

“Vos te podés perder un cumpleaños, pero hay diez más. En cambio, nacimiento hay uno solo, ya que son esas cosas únicas e irrepetibles. No es que me estoy castigando todo el tiempo porque no tenía otra opción que no atajar en la Selección Argentina. Igual, nos conocemos bien y sabés que no era una alternativa. Son esos pases de una profesión o la vida no vamos a repetirlos”. En alusión a su postura, su hija le reconoció: “Después elegiste otra profesión que, para cuando yo me recibí con mi título universitario, estabas ahí. Sin embargo, si tenías un evento afuera tampoco era manejable”.

Entre anécdotas y risas, Sergio y su hija Paloma recordaron algunos detalles de su relación

En ese sentido, continuó: “Estos son momentos puntuales de la vida porque después estuviste presente en toda ella. Lo que vos mencionabas que mamá te saca kilómetros y, bueno, ella estuvo más tiempo, en todos los detalles… Pero siempre estuvieron ambos”. Sin dejarla terminar su planteo, su papá interrumpió: “A mí me da la sensación de que ella te llama, viene, te acompaña, te dice esto, y yo quedo como el último de la maratón”. Esto llevó a que su hija lo tildara de solitario, a lo que él agregó: “No sé si lo soy, pero si es por una cuestión física, lo mío es desde lo emocional, el corazón. Yo estoy al tanto de todo y sé cuánto tengo que estar. Reconozco que, hoy en día, estoy a años luz de tu madre”.

Divertida por la defensa del exintegrante del conjunto albiceleste, la estudiante de Administración de Empresas reconoció: “Estás recuperando todo el tiempo que no estuviste conmigo con mis hijos. Eso para mí es mucho más importante porque cuando era chica no lo podía ver ni sentir. En cambio, ahora, siendo adulta, lo hago con otra perspectiva. Lo noto y me enorgullece un montón. Me encanta que seas así, sos un gran abuelo. Te ponés la diez, venís, los traés, los llevás a andar a tu casa, en bicicleta… Absolutamente todo y eso me parece mucho más importante que algún otro momento de la vida en que hayas estado ausente”.

“Estás recuperando todo el tiempo que no estuviste conmigo con mis hijos", comentó Paloma ante la ausencia de su papá por su trabajo

Una vez más el humor entró en escena y fue de la mano de Paloma. “¿Qué es lo que más te molesta de mí?”, preguntó a su papá. A tono, él dijo: “La verdad, nada. Sos una persona muy dócil”. En esto coincidió su hija, a lo que él continuó: “En algún momento, cuando eras más chica, te decíamos: ‘Avisá cuando llegues’. Eras muy salidora y poco volvedora”. Esto desató una serie de carcajadas entre ambos, aunque ella reconoció: “Yo siempre hago un balance porque a los 25 años tuve hijos. Todo lo hice antes”.

Ese comentario llevó a que Sergio la interrumpiera: “En ese aspecto sos una madraza y te bancaste un montón de cosas. Todo lo hiciste bárbaro. No tengo nada para reclamarte vos pensás: ‘¿De dónde?’. De la educación, nada. Tuviste cosas de la adolescencia como cualquier otro, algún pel… que te agarró y que pasamos todos”. Sin embargo, la diseñadora reconoció: “Por ahí soy un poco mandona. Me meto e intento dirigir”. Lejos de darle la razón, su papá contestó: “No, lo que pasa es que al lado de tu mamá…”

Con las emociones a flor de piel, el exfutbolista leyó una difícil consigna para su hija: “¿Qué es lo que más vas a extrañar de mí el día que no esté? Ojalá que sea dentro de muchos años”. La respuesta de su parte llegó rápidamente: “Creo que tu niño interior. Vos tenés uno que hace que todo nos parezca más divertido”. Acto seguido, él se refirió a uno de sus nietos: “Que lo despertó más Valentino”. Resignada, ella agregó: “Sí, obvio, y a veces te quiero matar. Eso hablémoslo porque lo excitás de más al nene y, cuando te vas, te quiero asesinar. Sin embargo, hay una alegría tuya que contagia en los lugares que estás y que es lo que más se va a extrañar, entre otros millones de cosas. Como el asado, eso es lo número uno”.

"Todo lo hiciste bárbaro", aseguró el exarquero de la Selección Argentina a su hija

Y, como broche de oro de aquel encuentro, Paloma indagó: “¿Hay algo que quisieras decirme y nunca pudiste?”. A corazón abierto, su papá expresó: “Me hubiera gustado que habláramos mucho más. Lo hacemos bastante, pero decirte no. Te repito, yo traigo a tus hermanos acá, más allá de que nosotros vivimos… Somos muy criticones, exigentes, pero lo transmitimos así. Lo que está bien, lo que está mal, lo que hay que hacer, o cómo prepararse, que a veces nos juega en contra porque nos autoexigimos. Más allá de cualquier cosa, estoy súper orgulloso y feliz de que me hayas hecho abuelo, que quizás nunca te lo dije”.

“Me encanta que me hayas permitido en este momento de mi vida disfrutar de dos nietos. Eso nunca te lo comenté”, continuó el exfutbolista. Con un tono jocoso, su hija sumó: “Me puse la diez ahí. Aparte te hice abuelo joven, que no es menor porque tenés una energía que te permite disfrutar. Además, con los desafíos que requiere criar, creo que es muy fácil equivocarse y generar problemas. Me parece asombroso cómo nos criaron de una manera en la que tenemos la cabeza sana y eso lleva mucho trabajo. Es más difícil de lo que creemos”. Ante sus palabras, su papá sentenció: “Fue porque también transmitimos lo que teníamos nosotros”.

Fotos/Candela Teicheira