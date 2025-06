Marixa Balli confesó que se siente fascinada por un hombre: “Podría ser muy explosivo”

Marixa Balli en La Pop habló de un amor secreto.

Marixa Balli no tuvo reparos en hablar sobre ese amor oculto que le hace latir el corazón. Durante la charla con Lizy Tagliani en “Arriba Bebé”, por Pop Radio 101.5, la actriz y empresaria expresó sus sentimientos más íntimos. “No les pasa que a veces te gusta alguien mucho y no lo podés decir por muchos motivos, y es maravilloso, es re lindo solo verlo”, confesó Marixa, dejando en claro cómo el amor puede revivir emociones olvidadas.

Cuando una de las voces del programa le preguntó si estaba atravesando por una situación así en la actualidad, Marixa -que cubre por estos días la ausencia de Alejandra Maglietti, próxima a ser mamá- fue enfática: “Eso me pasó”. Entre risas y miradas cómplices, Balli relató que aunque se siente increíble y le provoca mucha felicidad, el amor que siente es un terreno que no se puede pisar en este caso. “Me hago el planteo de que no puede ser, porque soy respetuosa”, explicó al destacar la importancia de las barreras que ella misma se impone .

La conversación no quedó ahí. Al preguntarle si ve seguido al destinatario de sus suspiros, Marixa develó un poco más: “Tal vez no a diario... pero de vez en cuando, anda en uno de mis círculos”. La respuesta la dejó al descubierto, pero prefirió mantener al admirado en el anonimato. Cuando le insistieron sobre sus sentimientos: “¿Vos estás enamorada de él?”, Balli fue clara: “No, no, no tengo una fascinación, pero creo que podría ser muy explosivo”.

El misterio sobre quién es su objeto de fascinación quedó en el aire, pero lo que sí quedó claro es que este amor platónico sigue siendo motivo de felicidad para Marixa Balli.

Sobre alguna pista que permitiera llegar a quien ocupa su corazón, cabe recordar que de sus dos relaciones mediáticas más importantes (¿uno de los “círculos” de los que habló?), están las que sostuvo con el fallecido cuartetero Rodrigo Bueno -a quien muchos señalan como “su gran amor”- y la que tuvo poco antes, en los 90, con Marcelo Tinelli, cuando se conocieron en Ritmo de la Noche. Aunque su relación fue intensa, Balli prefiere guardar algunos detalles bajo siete llaves. “En ese momento estaba buena la situación, era divertido, él es una muy buena persona. Pero es muy especial, hay cosas que no valen la pena contar…”. Poco después, dió a entender que entre ellos aún latía algo especial: “Hablé con él muchas cosas, nunca le oculté nada y todo lo que tenía que decir se lo dije en la cara. Por eso lo quiero, siempre le dije todo lo que me pasaba. Yo además lo veo y ya la mirada, entendés... No hay que hablar”.

La relación entre ambos tuvo altos y bajo. En un determinado momento, luego de su último paso por el Bailando, Marixa dejó de seguirlo en redes, y ahí se dió cuenta que Marcelo estaba pendiente de ella, según contó en LAM: “La verdad es que ya me pudrí. Me harté de todas las bol... de Marcelo. Pero me pudrí de todas las cosas. Y la verdad que sí. La cuestión es que yo lo dejo de seguir y al día siguiente me causó gracia porque él me dejó de seguir”. Y luego amplió:“Voy a ser sincera, lo dejo de seguir y me hice una apuesta a mí misma. Le doy 24 horas. Y fue automático. ¿Quién miraba a quién? Miré si me seguía o no, y obvio. Dejé pasar 24 horas y miré de chusma y dije ‘a ver, ¿lo vio, se dio cuenta?’. Y obvio que sí, porque me dejó de seguir”.

En otro plano, durante su paso por Desencriptados, el ciclo de Rulo Schijman en Infobae, Marixa confesó su relación más larga apenas llegó a tres años. “Me enganché con uno, pero complicado. No se había divorciado y ese verso que le hacen a todas: ‘Me divorcio mañana, pasado mañana’, me cansó. La verdad es que con ese sí. Incluso le dije: ‘Me encantaría tener un hijo con vos, que nos casemos y solucionás este quilombito del divorcio’. Era complicado y me agotó. Justo fue uno de los tipos del que más me enamoré”.

Por ahora, Marixa dejó flotando el nombre de quién puede ser ese amor que oculta dentro suyo. Quizás, en algún momento lo deje salir a la luz.