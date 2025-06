Georgina Barbarossa mostró su rutina de entrenamiento: la cirugía que la obligó a comenzar

Georgina Barbarossa mostró su rutina de ejercicios junto a su personal trainer

Georgina Barbarossa sigue marcando tendencia no solo por su trayectoria en la televisión argentina sino también por su dedicación a un estilo de vida saludable y activo. La conductora de “A la Barbarossa”, -lunes a viernes por Telefe-, compartió a través de sus redes sociales su rutina de ejercicios en dos videos junto a su entrenador personal, Lucas Isusi. Esta serie de ejercicios está vinculada a la preparación que debió hacer antes de su operación de reemplazo de rodilla izquierda, una decisión que hizo efectiva hace dos años.

Isusi desmenuza los pormenores detrás del inicio de este régimen: “Cuando conocí a Georgina, teníamos claro que en algún punto necesitaría un reemplazo total de rodilla. El entrenamiento estaba diseñado para asegurar que llegara a la cirugía en las mejores condiciones posibles. Desde el principio, trabajamos con disciplina, tres veces por semana, algo que se ha mantenido en forma constante”, apunta el entrenador.

Georgina Barbarossa mostró su rutina de ejercicios (Fuente)

En el primero de los videos, Barbarossa realiza un test físico basado en las indicaciones del Dr. Conrado Estol, que evalúa la condición física de las personas mayores. “El test consiste en levantarse de una silla y sentarse durante 30 segundos, sin usar los brazos para impulsarse”, detalla Isusi. Georgina logra ejecutar 13 repeticiones, un logro que se alinea con los estándares para mujeres de su edad. “Si no podés alcanzar este mínimo, es una señal de que hay que revisar tu estado físico y trabajar en ello”, añade el entrenador.

Más allá del test, la rutina de Georgina incluye ejercicios para el pecho, las piernas y planchas, esenciales para su bienestar físico global, en total complicidad con su entrenador, que bromea con ella: “¡Qué espamento para salir de la máquina!”. El personal trainer añade: “Es importante fortalecer la zona media y el tren superior, pero nuestra prioridad siempre fue, en primera instancia, preparar la rodilla y el cuerpo para enfrentar y recuperarse de la cirugía”, explica Isusi, describiendo el abordaje integral del entrenamiento. “Luego de su operación, el rendimiento de Georgina mejoró notablemente, permitiéndonos incorporar ejercicios más completos”, añade.

Georgina junto a su personal trainer, Lucas Isusi

El régimen de Barbarossa contempla también una caminata diaria al gimnasio y de vuelta, que totaliza 30 minutos de cardio. Esta caminata es parte integral de su rutina, que complementa la sesión de musculación que realiza en el gimnasio. “El entrenamiento de fuerza es crucial para mantener y, si es posible, aumentar la masa muscular en personas de su edad. Esto previene caídas y fracturas, comunes en edades avanzadas”, señala Isusi.

En cuanto al impacto del entrenamiento, Isusi destaca: “La fuerza y el músculo aportan salud y calidad de vida, algo esencial especialmente para personas mayores de 65 o 70 años. Trabajamos con un kinesiólogo para asegurar una recuperación adecuada post cirugía, y ahora enfocamos en ganar fuerza y mantener su masa muscular”.

En resumen, Isusi recomienda, para los adultos mayores, “que no se queden quietos, que siempre estén activos, que trabajar la fuerza va a mejorar la calidad de vida, que va a mejorar la autonomía, porque uno a medida que se va haciendo más grande pierde autonomía porque pierde movilidad, pierde fuerza. Entonces es muy importante trabajar la musculación y siempre de una manera en la sea un hábito, que le guste”. El profesional sabe que “es muy difícil hacer que la gente se mueve por los tiempos que hay. Trabajamos la excusa: ‘no tengo tiempo, estoy apurado, no tengo donde, me da vergüenza’. Siempre es muy normal escuchar esas excusas, entonces el trabajo del personal trainer entrar por lo que a la persona le gusta y lo que realmente necesita para mejorar su calidad de vida”.

Georgina con Ángel de Brito en su cumpleaños 70

Como un reflejo de su vitalidad y amor por la vida, Georgina Barbarossa celebró sus 70 años en una reunión en el Parque de la Costa. Entre los presentes estuvieron figuras reconocidas como Marley, Ángel de Brito, Marixa Balli, Claudia Villafañe y Sol Pérez junto a su marido, Guido Mazzoni. También participaron José María Muscari, Nancy Pazos, Analía Franchín, Evelyn Scheidl, Daniel Gómez Rinaldi, Miguel Ángel Rodríguez, María O’Donnell y Pía Shaw. Para que la velada fuera una verdadera fiesta, los invitados pudieron disfrutar como niños subiendo a juegos como la montaña rusa hasta el túnel del terror.