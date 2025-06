Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Todo listo para las mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale

Como cada sábado por la noche y domingo al mediodía, Mirtha Legrand y Juana Viale se sentarán en las cabeceras de las mesas más famosas de la televisión para tratar los temas de la actualidad del país. Abuela y nieta darán vida a dos clásicos de la pantalla de El Trece y reunirán una vez más a invitados provenientes del ámbito de la política, el espectáculo, el deporte y la medicina.

En La Noche de Mirtha, el sábado 7 a las 21:30 horas, la Chiqui se prepara para recibir a un grupo de destacadas personalidades de ámbitos diferentes para discutir todos los temas de actualidad. Visitarán a la diva Nicole Neumann, reconocida modelo, conductora y atravesando los primeros años de matrimonio y maternidad junto a Manu Urcera. También será de la partida el Dr. Alberto Crescenti, médico y director del SAME, quien ha estado al frente de operativos claves en emergencias y catástrofes de la Ciudad de Buenos Aires.

Daniel Santoro, destacado periodista de investigación, llegará a la mesa con su mirada aguda sobre la coyuntura nacional y los casos más resonantes de la actualidad política y judicial. Además, Verónica Ojeda y su pareja y abogado, Mario Baudry, analizarán lo ocurrido en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, que fue declarado nulo tras el escándalo de la jueza Makintach.

Veronica Ojeda y Mario Baudry estarán invitados a la mesa de Mirtha (REUTERS/Agustín Marcarian)

El domingo 8 de junio a partir de las 13:45 será el turno de Juana Viale, quien asume la conducción del ciclo dominical de almuerzos, consolidando su propio estilo frente a la mesa. Entre sus invitados estará Nico Vázquez, uno de los actores más populares y queridos de la escena argentina, protagonista de éxitos en teatro Tootsie, El otro lado de la cama y que se encuentra a semanas de estrenar Rocky. Allí lo acompañará la actriz Dai Fernández, quien también estará a su lado en la mesaza.

La lista de comensales se completa con Valentín Yan, hijo de la recordada Romina Yan y nieto de Cris Morena, que comienza a dar sus primeros pasos en el mundo del automovilismo profesional. Mario Massaccesi, periodista y conductor de noticieros como “En Síntesis” y participante de distintos programas solidarios, compartirá sus experiencias sociales y personales. Manu Lozano, referente solidario y director de Fundación Sí, aportará su mirada sobre la situación social en Argentina y el trabajo territorial con jóvenes en situación de calle.

Nico Vázquez está a semanas de estrenar Rocky (Foto:Maximiliano Luna)

Ricardo Darín, las empanadas y una mesa para la polémica

A una semana de la visita de Ricardo Darín a La Noche de Mirtha Legrand (eltrece), la conductora retomó uno de los temas que más repercusión generó en medios y redes sociales. La polémica se desató a raíz del comentario espontáneo del actor, quien durante su paso por el programa relató que había pagado 48 mil pesos por una docena de empanadas. El dato provocó tal impacto que fue replicado por el Gobierno y ocupó espacios en los principales portales y programas de actualidad, convirtiéndose en un fenómeno mediático inesperado.

Al inicio de la última emisión, Mirtha Legrand recibió a Jimena Monteverde, quien le presentó un menú especial inspirado en el episodio protagonizado por Darín y aprovechó para referirse al escándalo y manifestar su respaldo al reconocido intérprete. Frente a sus invitados—Fernando Burlando, Jairo, María Julia Oliván y Hugo Alconada Mon—la conductora expresó en voz alta su sorpresa y solidaridad con el actor: “Pobre Darín. Lo han hecho de goma, pobrecito ¿Qué tuvo de malo?”, fueron sus palabras en defensa del protagonista de El secreto de sus ojos, Relatos Salvajes y Argentina 1985.

Mirtha profundizó su relato al confesar un detalle insólito respecto a lo sucedido en vivo. Reveló que en el momento del comentario no logró escucharlo claramente, ya que la conversación giraba en torno a la situación del país y Darín bajó la voz y la cabeza justo cuando mencionó el precio de las empanadas. “Vos sabés que no lo escuché, porque le pregunté ‘¿Cómo ves el país?’ y él empezó a hablar y bajó un poco la voz y la cabeza, y no lo oí cuando dijo lo de los 48 mil pesos”, explicó la conductora, sorprendida luego por las repercusiones que trascendieron el ámbito televisivo y llegaron a las esferas políticas.