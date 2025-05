Darín le respondió a Caputo tras la polémica por el precio de las empanadas: “Me trató de Ricardito, fue bastante despectivo”

RICARDO DARÍN HABLÓ CON "INTRUSOS" DE LA POLÉMICA EN LA MESA DE MIRTHA: "LUIS CAPUTO FUE DESPECTIVO"

Tras el ida y vuelta que comenzó con los dichos de Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand sobre el precio de la docena de empanadas y que continuó con la respuesta de Luis “Toto” Caputo, el actor decidió replicarle al ministro de Economía tras sus declaraciones en una entrevista el domingo por la noche.

En diálogo con el programa Intrusos, el actor que viene de estrenar El Eternauta a fines de abril, se expresó sobre la polémica: "Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si miras bien se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay todo tipo de empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque y demás. Pero en realidad me parece que queda claro de que estábamos hablando de que los precios están elevados".

Ayer por la noche, el titular del Palacio de Hacienda se expresó en una entrevista con LN+ sobre las palabras del protagonista de éxitos cinematográficos como El Secreto de Sus Ojos o El Hijo de la Novia: "Todo bien si él puede comprar empanadas en “Mi Gusto” o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos“.

Ricardo Darin y Luis Caputo

Sobre esto último, el actor respondió: “Esto no tiene nada que ver con hablar mal del gobierno ni mal del señor Caputo, que me trató de Ricardito, lo cual es bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados. Yo nunca lo traté mal, no lo conozco. No entiendo por qué me dice Ricardito y lo que dijo ‘es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido".

“No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público, pero no importa. Más allá de eso, ¿querés reinterpretar lo que quise decir? Va en cada uno, pero es una demostración. Es una oportunidad para comprobar hasta qué punto hay tanta gente cargada y que vuelca todo su odio o su bronca", continuó.

Y añadió: “Si empezás a tener miedo de poder decir lo que pensás, sin ofender a nadie, sin insultar, como hizo este señor. Te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto como he respetado a todos, aún no estando de acuerdo. Pero hay que cuidar las formas. Lo que pasa es que ese es un ejemplo que, hasta donde yo entiendo, baja de arriba hacia abajo y si de arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo. Nosotros estamos abajo. Somos ciudadanos”.

“Tal vez a lo mejor fue una tontería de mi parte poner un número. Eso es a lo mejor medio arriesgado. Porque es cierto, no todas las empanadas valen eso”, cerró.

Todo comenzó el sábado por la noche, cuando en medio del programa que conduce Legrand, el actor planteó una visión crítica de la realidad argentina. Ante una consulta de la conductora en el programa del sábado a la noche, el artista dijo irónicamente que veía “fantástico” al país. Y desarrolló: “Lo veo muy bien, ahora están sacando los dólares de los colchones, el tema es que muchos colchones están apolillados”.

“La verdad es que no entiendo nada, me llama un poco la atención esto de sacar los dólares del colchón; ¿de quién están hablando si una docena de empanadas vale 48 mil pesos? ¡48 mil pesos! Ariel (por Staltari, también invitado a la "mesaza") y yo nos clavamos 6 o 7 empanaditas... no entiendo muy bien, hay algo que no me termina de cerrar, no entiendo de qué están hablando, hay mucha gente que la está pasando muy mal”, expresó Darín.

En ese marco, tras un relevamiento que hizo Infobae del Índice de Precios Al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA), para abril de 2025, el precio medio de la docena de empanadas (cocinada, para llevar) se estimó en 22.010,64 pesos.

La docena de empanadas en la cadena Mi Gusto se vende a 47900 en aplicaciones de delivery

La disponibilidad de precios históricos de la docena de empanadas permite dilucidar una serie de curiosidades. La primera es que con un precio medio de $22.000, Darín parece haber pagado uno de los precios más altos posibles por la docena del ícono gastronómico nacional. No es algo imposible: en aplicaciones de delivery Infobae encontró como precio máximo la docena a algo menos de $42.000. Sumando el costo de envío, los $48.000 se pueden alcanzar fácilmente.

Por otro lado, es notorio que comer empanadas se ha encarecido en los últimos años para los argentinos. Incluso en términos relativos. Mientras que el nivel general de precios acumula un 218% de suba desde el inicio del gobierno de Javier Milei, la docena sube más de 240 por ciento. Es un proceso todavía en marcha: en abril la docena subió 3,75% frente a un nivel general de precios que subió 2,3% y, en el último año, trepó 80% frente al 52% del IPCBA.