Luciana Salazar volvió al universo de la sensualidad: sus primeras fotos en Divas Play

Luciana Salazar abrió su canal en Divas Play

Después de un extenso proceso de propuestas y negociaciones, la firma del contrato entre Luciana Salazar y Divasplay se concretó a finales de abril de 2025, más de medio año después de las primeras conversaciones iniciadas en julio de 2024. Según declaraciones de la modelo, la decisión de avanzar con el proyecto se produjo cuando sintió que contaba con la autonomía suficiente para encararlo bajo sus propios criterios y condiciones personales. Así las cosas, este miércoles se conocieron las primeras imágenes que la figura del espectáculo lanzó en la plataforma.

El enfoque artístico de la propuesta se destaca por conjugar elementos provocadores con una estética elegante, lo que permitió a Luciana retomar un aspecto de su carrera ya explorado en el pasado, aunque ahora desde una perspectiva más madura y sustentada en la autogestión.

“Me lo propusieron varias veces, pero recién ahora me sentí cómoda y libre para aceptarlo”, expresó Salazar al anunciar su alianza con la plataforma. En ese sentido, la modelo también expresó qué fue lo que la hizo cambiar de opinión luego de meses de insistencia: “Me resultó muy tentadora la forma en que abordaron el proyecto: arman un plan de marketing completo para que una sepa qué esperar, cómo puede funcionar la alianza, y eso me dio mucha seguridad. Los números cerraban, y dije: ¿por qué no probar?”.

Por último, Luciana habló sobre las fotos que realizó y expresó su alegría por el resultado: “La producción superó mis expectativas. Me propusieron ser parte del proceso creativo, proponer ideas y trabajar desde un lugar en el que me sintiera muy cómoda. Estuvo bueno volver a explorar este lado mío con el que tanto me conecté en el pasado. Lo hice a mi manera, en mi tiempo y con total libertad. Es contenido erótico con glamour, provocador, como yo. Además, me permitieron recrear algunas de mis escenas más icónicas, que iré subiendo con el correr de las semanas”.

El anuncio formal se había dado a conocer a principios de mayo a través de un sketch de Ahora Caigo, el ciclo que conduce Darío Barassi por Eltrece. Allí, la actriz reapareció en televisión antes del lanzamiento oficial de su contenido, deslumbró con su rol e interpretó a la exnovia del personaje de Mariano Saborido.

“Luciana, lo nuestro fue hermoso, pero yo ahora me debo a otra persona, vos vas a encontrar a un hombre mejor que yo”, le explicó “Pepe”, mientras que ella insistía: “Con esos músculos, esa carita...”. Finalmente, él sentenció: “Es que yo ya no soy el mismo semental de antes, yo ya no puedo más ser lo que era, este cuerpo tallado ya no está para vos. Luciana, vos ya sabés lo que yo quiero”, dijo, haciendo alusión a su intención de transformarse en un “divo play”.

Allí, se dio el ansiado anuncio: “Yo voy a ser la embajadora de DivasPlay”, reveló en el clip. La modelo retoma así un rol que supo ocupar años atrás, cuando protagonizaba producciones en medios gráficos. “Me costó al principio, porque venía bastante alejada de todo ese mundo”, explicó a Teleshow sobre sus primeras dudas. Pero lo que finalmente la convenció fue “el nivel de profesionalismo y respeto con el que trabajan”.

Días atrás también se conoció el backstage de la sesión de fotos. Según pudo saber este medio, fueron dos jornadas de trabajo, una en la peluquería de Cristian Rey, donde antes estaba Miguel Romano, y otra en un departamento palermitano. Los atuendos de lencería se los mandaron desde Los Ángeles. Luciana decidió hacer algunos revivals de sus producciones más icónicas y las fotos y videos pondrían verse online el 4 de junio.