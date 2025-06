Thelma Fardín recordó su lucha y criticó los retrocesos en políticas de género: “La justicia falla, no puede fallar la sociedad”

Thelma Fardín criticó los recortes a 13 programas de género en Argentina, destacando su impacto negativo en la lucha contra la violencia hacia las mujeres (Video: Futurock)

A diez años del primer Ni Una Menos, Thelma Fardín fue entrevistada por Julia Mengolini en el programa Mirá quién vino de Futurock. La charla, de casi una hora, fue un recorrido emocional e intelectual por su experiencia como denunciante de abuso sexual, las implicancias judiciales de su causa contra Juan Darthés, los impactos personales y sociales del proceso, y su mirada crítica frente al desfinanciamiento de las políticas públicas vinculadas a la violencia de género.

En un tono íntimo y reflexivo, Fardín sostuvo que este último año fue el primero en mucho tiempo en el que se sintió con más energía. Aunque nunca dejó de trabajar ni de militar, el peso emocional y operativo del litigio la atravesó de forma profunda. “Pesó muchísimo menos. Y tengo mucha más energía. No lo tenía claro hasta que lo viví”, explicó, al recordar los años de estudio autodidacta sobre derecho penal con perspectiva de género que realizó para acompañar a su equipo legal. Reconoció que incluso comenzó una carrera de Derecho, aunque alterna con su vocación como actriz.

La actriz expresó preocupación por el retroceso cultural en las nuevas generaciones, abogando por comunicar los avances feministas con matices y contundencia (Gustavo Gavotti)

A lo largo de la conversación, dejó al descubierto una de las mayores dificultades que enfrentan las víctimas de abuso sexual: la inaccesibilidad del lenguaje jurídico. “Fue una de las claves para que el proceso tuviera sentido. Yo no entendía cuando me decían ‘esto consta en autos’”, relató, para ejemplificar la distancia entre la justicia y la ciudadanía. Este aprendizaje la llevó a involucrarse activamente en la estrategia legal: “He escrito junto a mis abogados. Me escucharon mucho. Poder opinar también fue muy reparador”.

Con respecto al juicio a Juan Darthés en Brasil, Fardín recordó que el tribunal de segunda instancia dictó una condena firme, aunque aún resta una tercera para su cumplimiento efectivo. “Podría pedir que vaya preso y lo más probable es que me lo dieran, pero no me interesa eso. Para mí, la reparación estuvo en la red que me sostuvo”, afirmó. La actriz hizo hincapié en la importancia de la jurisprudencia creada a partir de su caso, especialmente en lo que respecta a la interpretación del consentimiento y la violencia física. Durante la audiencia, según recordó, el abogado defensor minimizó los hechos con argumentos revictimizantes. Fue entonces cuando uno de los jueces cambió de opinión y votó a favor de la condena. “Eso fue muy poderoso. Me mostró que las palabras, el trabajo colectivo, los escritos, pueden tener impacto real”.

La actriz recordó su experiencia judicial contra Juan Darthés, resaltando las fallas del sistema y la importancia del respaldo colectivo (Crédito: Télam)

Sin embargo, el camino no fue lineal ni exento de violencia institucional. Fardín detalló que durante el juicio en Nicaragua fue obligada a someterse a una pericia física nueve años después del abuso. La escena la describió con crudeza: una camilla, una médica que le aseguró que no sería usada en su contra, y la sensación de extrema vulnerabilidad. También denunció la revictimización en su declaración judicial: “Durante cinco horas me hicieron todas las preguntas que quisieron. Me mostraban fotos y me preguntaban si estaba antes o después del hecho, porque en una estaba sonriendo”.

Esa experiencia la motivó a crear la Fundación Thelma Fardín, con el objetivo de brindar apoyo psicológico y asesoramiento legal a otras víctimas. El tercer eje de trabajo es la visibilización. En ese marco, anunció el lanzamiento de Justas, un videopodcast que se estrenará el 17 de junio, donde entrevista a mujeres de América Latina para mostrar cómo opera la violencia sexual en distintas culturas y sistemas judiciales.

Fardín denunció la revictimización sufrida durante el proceso en Nicaragua, incluido un examen físico nueve años después del abuso (Crédito: Télam)

Uno de los momentos más críticos de la entrevista fue cuando abordó los recortes en materia de políticas de género. Cuestionó las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que celebró la eliminación de 13 programas considerados “ideológicos”. “No es una pavada que se repartan copitas menstruales. En países como la India, hay una deserción escolar del 40% entre niñas que no tienen cómo manejar su menstruación”, explicó. También lamentó el cierre del programa de asistencia urgente a víctimas de violencia de género y denunció que la inversión total de los 13 programas “equivale a menos que el sueldo mensual de un juez”.

La eliminación de políticas públicas de género equivale al salario mensual de un juez, señaló Thelma Fardín en una fuerte crítica al gobierno (RS Fotos)

También denunció el contexto de persecución y hostigamiento que vivió junto a la periodista Luciana Peker. “Nos sacaron más de diez líneas telefónicas a nuestro nombre, desde las que nos amenazaban. Logramos rastrear a una persona con domicilio en el edificio Aulas, vinculado a la Fuerza Aérea, y no pudimos seguir investigando”, reveló. La causa fue archivada. Peker se exilió en España. Fardín confesó: “Hoy tengo más miedo que antes”.

Pese al temor, reiteró su compromiso con la causa. “Sigo hablando, sigo levantando la voz. Porque tuve suerte. Tuve redes. Y esa suerte no la tiene todo el mundo”, expresó. En ese sentido, destacó el rol de Luciana Peker como una figura clave en su denuncia. “Ella tendió la red en Nicaragua. Me tomó de la mano y me dijo ‘este es el camino’”.

Fardín alertó sobre el hostigamiento sufrido junto a Luciana Peker, atribuido a un edificio de la Fuerza Aérea, una denuncia que quedó archivada (Augusto Fornaciari)

Por último, habló del retroceso cultural que percibe entre las nuevas generaciones. En diálogo con jóvenes y adolescentes, nota una desconexión con los avances logrados. “Tenemos que hacer autocrítica. No todos los casos eran iguales. No todos eran abusadores. Y creo que eso también nos corresponde”, afirmó. A su entender, es necesario comunicar mejor, con matices, sin perder contundencia.

Thelma Fardín destacó la jurisprudencia creada a partir de su caso en Brasil y el impacto del consenso colectivo en su proceso judicial (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Thelma Fardín cerró el reportaje con una advertencia y una esperanza: “La justicia sigue fallando. Pero la sociedad no puede fallar. Creele. Eso es lo primero que puede ser reparador”.