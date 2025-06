Mirtha Legrand celebró los 57 años de Almorzando con las estrellas, su primer programa: “Me hicieron una mujer feliz”

Se cumplieron 57 años de Almorzando con Mirtha Legrand

El programa Almorzando con las estrellas, hoy conocido simplemente como Almorzando con Mirtha Legrand, bajo la conducción de la icónica mujer, alcanzó un nuevo hito al celebrar 57 años ininterrumpidos en la televisión argentina. Desde su debut en 1968, el ciclo se consolidó como un clásico indiscutido de la pantalla nacional y formó parte de la vida cotidiana de varias generaciones, marcando un antes y un después en la manera de concebir los programas de entrevistas y reuniones en torno a una mesa.

El programa de Mirtha cumplió 57 años al aire, consolidándose como uno de los ciclos más longevos y emblemáticos de la pantalla nacional. Con una extensa trayectoria marcada por la innovación en el formato de entrevistas en almuerzos y cenas, “Almorzando con las estrellas” se convirtió en un clásico en la cultura popular. La producción del programa sintetizó en un mensaje la magnitud del acontecimiento: “¡La #Mesaza de @mirthalegrand cumple 57 años! El 3 de junio de 1968 llegaba a la televisión argentina Almorzando con las estrellas, conducido por Mirtha Legrand. Así nacía un clásico que nos acompaña en nuestros almuerzos y cenas hasta el día de hoy”.

En el contexto de la celebración, la producción también rindió homenaje a todos los participantes que, a lo largo de los años, formaron parte de la historia del programa. “En esta fecha tan especial, celebramos a todos los que fueron parte de este gran programa: a quienes se sentaron en la mesa, a quienes trabajaron detrás de cámara y, principalmente, a nuestra querida conductora y compañera de mesa, @mirthalegrand”. El reconocimiento incluyó tanto a los invitados de todas las épocas como al personal técnico y de producción, subrayando el trabajo conjunto que permitió la continuidad de este ciclo televisivo, cuyo formato atravesó distintas generaciones y coyunturas de la sociedad argentina.

El clásico programa de Mirtha cumplió 57 años en la televisión

En un video especial, la propia Legrand compartió sus emociones y recuerdos personales en este nuevo aniversario. En este se puede ver la primera presentación que se hizo del programa con una Mirtha de 40 años y algunas de las fotos con invitados de renombre, como Guy Williams, el actor de El Zorro, el comediante Tato Bores y la cantante italiana Raffaella Carrá. “Se cumplen 57 años de Almorzando con las estrellas, con Mirtha Legrand. Inolvidable. ¡Estoy tan feliz! Y miren, a partir de ese día toda la carrera que he desarrollado en la televisión fue un día maravilloso”, comenzó diciendo la Chiqui en el video que grabaron durante el último programa.

“Hasta el día de hoy lo recuerdo. No voy a decir los invitados porque por ahí me olvido de alguno, pero fue realmente, repito, inolvidable. Así que muchísimas gracias Y bueno, que sigamos, si no con los almuerzos con estas noches. Maravilloso. Un beso para todos y muchas gracias. Han hecho de mí una mujer muy feliz. Muchas gracias. Chao, Chao”, cerró la icónica mujer con alegría en su voz. Sus palabras reflejaron la alegría y el agradecimiento por el recorrido y por el cariño recibido a lo largo de los años. El ciclo, que comenzó en 1968 bajo el nombre de “Almorzando con las estrellas”, logró trascender el tiempo, reinventarse y mantener el interés de la audiencia, consolidando a Mirtha Legrand como figura indiscutida del espectáculo nacional.

La conmemoración de este aniversario no solo celebró la permanencia de un clásico de la televisión, sino también el rol central de Mirtha Legrand, quien, con su estilo y presencia, supo construir un espacio de diálogo, encuentro y debate que forma parte de la memoria colectiva argentina y que hasta el día de hoy se mantiene en la pantalla chica.