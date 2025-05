La fuerte reflexión de Sofía Jujuy Jiménez: “Hay mujeres que roban maridos y otras ni queremos uno”

Sofía “Jujuy” Jiménez, una figura emblemática del espectáculo argentino, encendió recientemente una fuerte discusión en las redes sociales luego de compartir una reflexión íntima sobre los caminos que las mujeres pueden tomar en la actualidad.

En su declaración, Jiménez lanzó una pregunta que resonó ampliamente: “¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos y existen otras que ni siquiera queremos uno?”. Este planteo reflejó un cuestionamiento profundo sobre las expectativas tradicionales en torno al matrimonio y cómo estas se enfrentan a la creciente independencia femenina.

Jiménez describió cómo sus propias expectativas respecto al matrimonio fueron evolucionado con los años, mostrando la influencia de experiencias personales en su desarrollo de pensamiento. “En su momento yo re flasheaba con la idea de casarme, a medida que fueron pasando los años, distintas experiencias, eso se fue modificando… Hoy con 34 me lo pregunto en serio”, reconoció, un testimonio que a su vez, resuena entre muchas mujeres que han revaluado sus prioridades a medida que sus vidas han progresado.

Sofía Jujuy Jiménez subió una reflexión que generó debate (Foto: Instagram)

Este cambio subraya una tendencia creciente entre las mujeres modernas hacia la autosuficiencia económica, emocional y personal. Para Jiménez, la compañía personal y el tiempo dedicado a sí misma se han convertido en fuentes de alegría: “Cada vez siento más felicidad pasando rato conmigo misma”, afirmó y agregó: “Me volví superautosuficiente, independiente, con mi libertad financiera”.

Sin embargo, a pesar de la satisfacción encontrada en la autosuficiencia, Jiménez también se enfrenta a un dilema común de su generación: el deseo de formar una familia. “Lo único que me da un poquito de cosa o tristeza es empezar a resignar la idea de armar mi propia familia, como que eso sí me gustaría, tener un hijito, pero como un proyecto de a dos, sola creo que no podría”, confesó.

En este sentido, Jiménez menciona el consejo de su madre de considerar la congelación de óvulos como una opción para el futuro: “Mi mamá dice que congele óvulos por las dudas, por si más adelante siento ganas”. La reflexión de Jiménez generó una amplia gama de respuestas y opiniones en las redes sociales.

"¿Cómo es que hay mujeres que roban maridos?"; la filosa consulta que planteo Jujuy Jiménez

Para cerrar, la joven decidió compartir una serie de preguntas para sus seguidoras: “¿Qué piensan ustedes sobre el tema? ¿Congelarían óvulos? ¿Piensan en casarse? ¿Se imaginan solteras toda la vida? (ojo, soltera no quiere decir sola)“. Muchas mujeres encontraron en sus palabras un eco de sus propias experiencias y aspiraciones, mientras que otras debatieron la correcta interpretación de los roles tradicionales de género.

Esta no es la primera vez que habla abiertamente con sus seguidores. Días atrás concientizó acerca de las estafas virtuales y lo que vivió en un intento de contactar con Gabriel Rolón: “No saben lo que me acaba de pasar. ¡Dios! Qué suerte que pude conectar con mi intuición y no me dejé llevar por la emoción. Casi que soy estafada por un supuesto Gabriel Rolón, que lo amamos”, comenzó diciendo en sus historias.

El posteo de Juju Jiménez (Foto: Instagram)

La modelo continuó detallando cómo se dio cuenta de que algo andaba mal al notar elementos extraños durante la charla: Fue rarísima la conversación, pasaron dos o tres cosas que a mí me hicieron llamar la atención. Por ejemplo escribir ‘halago’ sin H. Rarísimo. Rolón no va a poner ‘halago’ sin H. Después, la foto de perfil también era como muy rara”.

Ante este pedido poco común, la influencer decidió reaccionar con cautela: “Me pareció rarísimo porque vengo cerrando con otros invitados”. Tras estas palabras hizo un pequeño salto al pasado: una productora le pasó el supuesto contacto de Rolón y ahí arrancó la conversación. “Cuando me pide esto, me dice que a mi celular me llegaba un código y con eso él me agendaba en su propia agenda. Ahí le dijo ´Disculpá, nunca hice esto, no entiendo bien lo que me estás pidiendo, bancame un segundo que lo hablo con mi productora´“, relató acerca de su accionar la modelo.