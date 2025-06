Soledad Silveyra se volvió a enamorar a los 73: “El amor y el orgasmo hacen bien: ¡se los recomiendo a las señoras de mi edad!”

Solita contó en detalle cómo es volver a enamorarse a los 73 años

Domingo mediodía, hora de comer en familia, hora de asomarse a la mesa de Almorzando con Juana (Eltrece), que esta vez convocó a Soledad Silveyra, Osvaldo Laport, Juana Repetto, Connie Ballarini y Pablo Turturiello.

A lo largo del programa, Laport contó aquella vez que un accidente casi arruina su carrara para siempre. Juana Repetto habló sobre su flamante separación (por cierto, Solita fue tajante en algo: “Reina tenía, o tiene, no sé -no la veo hace rato-, la mejor cola de Buenos Aires”.) Con Pablo Turturiello era imposible no hablar de su romance con Fernando Dente. Así como Connie contaba excitada la cantidad de seguidores que va ganando en Latinoamérica en sus perfomances como standapera.

Y ahí, mientras cada uno de los invitados iba contando lo suyo, en qué anda, Solita generó uno de los momentos más atrapantes y emotivos del programa, y fue cuando contó con detalles su nueva situación sentimental a los 73 años. Dicho más claro: cómo conoció a José Luis Vázquez, un argentino de 74 años, establecido en Buzios, Brasil, donde maneja una posada turística con restaurant.

Solita: —Yo tengo un festejante en el sur de Brasil -tira Solita, y Juanita la agarró al vuelo:

Soledad Silveyra conto su historia de amor...

Juana: —Es mas que un festejante...

Solita: —Sí, es más que festejante -pícara, Solita, asiente y le guiña un ojo a Juana y la mesa se concentró en su relato-. La verdad es que yo ya me había... -piensa y lo dice con todas las letras-: jubilado del amor. Es como que desde que fui abuela... se me fue la líbido. Mi dedicación eran ellas; o sea, la familia me devoró: es brutal la familia. Pero ojo, me llevo muy bien con todos.

Juana: —Pero él vive en Buzios, ¿cómo hacen con el amor a distancia?

Un posteo de Solita con su pareja, José Luis Vázquez

Solita: —Bueno, ahora vino y se quedó 20 días. Es muy lindo lo que nos pasa, ¿sabés? ¡Sentirnos adolescentes! Es como volver atrás muchos años... Y es maravilloso.

Juana: —Pensabas que no te iba a volver a pasar...

Solita: —Sí, yo dejé de mirar a los hombre. Y él de alguna manera me despertó. ¡Los dos nos despertamos! Y es muy lindo porque hace bien el amor, hace bien el orgasmo, a las señoras de mi edad se los recomiendo. Per o bueno, no es fácil tampoco encontrar un hombre: yo tengo siete tres (73), el tiene siete cuatro (74). Y bueno, nos pasamos hablando nueve días en Buzios...

Juana: —¿Sin que pase nada? Tipo “te invito a comer”, “vamos a tomar...”

Solita: —Nooooooo, él tiene un restaurant en Buzios, así que desayuné, almorcé y cené, todo... Yo viajo mucho sola, y me fui a Buzios, a una casa que me prestaron y que me habían hablado de su posada. Pero la primera vez que fui él no estaba. A la mañana siguiente me llama: “Solita, ¿necesitás algo? No querés venir a almorzar a la posada". Y yo: sí, sí, sí. El también tuvo muchos dramas en su vida. Y bueno, empezamos a habar de nuestras vidas, de todas nuestras cosas trágicas -él perdió dos hijos-, estuvimos ocho días hablando y al noveno había que pasar a la acción. ¡Y yo nerviosa como una niña de 15! Pero estamos muy bien, es muy lindo lo que nos pasa.

Solita junto a Beto Brandoni, con quien comparten protagonismo en el teatro Liceo

Tal como están las cosas, él tendrá que seguir visitándola a ella. Y es que la señora trabaja de actriz y el teatro llama. De hecho, poco antes, Solita había confesado lo contenta que estaba por poder compartir tablas, por primera vez en su carrera, con Luis Beto Brandoni. Juntos protagonizan ¿Quién es quien?, la comedia de la francesa Audrey Schebat, en el Teatro Liceo.