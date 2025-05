El emotivo recuerdo de Jorge Lanata que compartió su hija Lola: “Las almas no se separan nunca”

Lola Lanata recordó a su papá a cuatro meses de su muerte (Foto: Instagram)

El 30 de diciembre se convirtió en una fecha importante para la familia Lanata, luego de una larga internación Jorge murió tras luchar con su salud. Como todos los meses, Lola, la menor de las hijas del periodista, lo recordó y compartió las palabras que su propio padre le escribió tiempo atrás.

A cinco meses de este hecho, la hija del periodista subió en sus historias una captura de pantalla de un mail que recibió. “Sos vos”, es el título del poema que escribió Jorge y que hacía una descripción detallada de todo lo que su hija menor era para él. “Una explosión, una carcajada, sos el sol, el olor a pasto mojado después de la lluvia o una taza de cafe caliente entre las manos”, comienza el mensaje, una clara declaración de amor por parte de Lanata y que su hija eligió devolver.

“A veces te intuyo triste y ahí sos como un gato, hecho un ovillo. Cuando no te veo sos como las estrellas, te siento cerca y lejos, quiero protegerte y a veces, en verdad, vos me proteges a mí”, continua la oda que escribió el conductor de PPT (El Trece) y sigue: “Te quiero acá, acá, adentro mío, muy adentro, tu fuego a veces quema y otras conforta, chispitas que te salen de los ojos y del corazón”.

Y cierra: “El tiempo me asusta un poco, aunque consuela saber que las almas no se separan nunca. Papá”. A este mensaje que le mando su padre, Lola no le agregó nada, las palabras de él fueron más que suficientes para marcar lo que siente en este nuevo aniversario, dejando en claro que, si bien las heridas las cura el tiempo, el dolor todavía se encuentra a flor de piel.

El poema que escribió Jorge Lanata y que Lola usó para recordar los cinco meses de su muerte

Esta no es la primera vez que la joven de 20 años hace esto. El mes anterior compartió una serie de fotos con sus seguidores. En la imagen que compartió en sus redes, ella —aun una niña— lo abrazaba con fuerza mientras él, con su clásica barba y sus anteojos de marco celeste, la sostenía con una mezcla de orgullo y amor incondicional.

No hace falta más que una imagen para narrar una historia. Allí están los dos, bajo el sol, en lo que parecía ser una terraza junto al mar. El periodista, con bermudas claras y una camisa negra, estaba sentado, recostado hacia atrás, como quien disfruta de un respiro. Pero es ella —con su vestido rayado rojo y blanco— quien se llevaba todas las miradas. Lo abrazaba con la misma fuerza con la que ahora lo recuerda.

Jorge fue mucho más que un comunicador incisivo y provocador. Para Lola, como evidencia su publicación, fue simplemente “papá”. Y esa dimensión privada, tierna, desarmada, es la que ahora aflora en el duelo. “Te extraño todos los días un poco más”, escribió ella, sin grandilocuencias, con la pureza del dolor más verdadero.

Desde su cuenta personal, Lola Lanata compartió un tierno clip con el periodista fallecido (Video: Instagram)

Después de su muerte, la joven compartió un video inédito junto a su papá, que no solo sirvió para honrarlo, sino también para mostrar una faceta desconocida y que logró enternecer a todos los seguidores de Lola.

Se trata de un fragmento casero donde aparece junto a su padre tratando de imitar una coreografía sencilla, en el marco de uno de los tantos trends que circulan por plataformas como TikTok. Jorge, con gesto concentrado, intenta seguir el ritmo mientras Lola, entre carcajadas, le marca los pasos. “Pará”, se lo escucha decir, desorientado ante el movimiento de la música, mientras su hija no puede evitar soltar una risa espontánea al ver que ninguno de los dos puede mantener el ritmo.