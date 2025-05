Así es La Sirenita antes de su llegada al Gran Rex: el video exclusivo del ensayo a pocos días del estreno del musical

De cara al gran estreno en el Teatro Gran Rex, el elenco se lució con sus maquillajes y vestuarios para llevar adelante su pasada (Gentileza Soy Prensa).

Bajo las luces centenarias del Teatro Gran Rex, con su imponente marquesina brillando sobre la avenida Corrientes, la ciudad de Buenos Aires se prepara para sumergirse en un océano de fantasía. Este emblemático escenario será testigo del gran estreno de La Sirenita, el esperado musical basado en el relato del danés Hans Christian Andersen, que luego recreó Disney y alimenta desde hace generaciones los sueños de niños y adultos por igual.

Este jueves, Teleshow tuvo la oportunidad de ver la pasada del elenco, y además hablar con algunos de ellos, en una jornada que, aunque técnica, se vivió con una emoción palpable de cara al 5 de junio, fecha del estreno. Era una mañana soleada de otoño y, puertas adentro, el clima era distinto: un torbellino de colores, brillos, pruebas de luces, y voces afinándose en cada rincón del Gran Rex. Detrás de bambalinas, cada integrante del equipo se movía con precisión y entusiasmo. No era para menos. La maquinaria estaba en marcha y la cuenta regresiva había comenzado.

La protagonista hizo su entrada desde el aire. Con el teatro en penumbras y una animación submarina proyectada en la pantalla, Ariel descendió suspendida de un arnés, con movimientos suaves que imitaban el flotar del agua mientras agitaba su cola llena de brillos. En el centro del escenario, la actriz Albana Fuentes comenzó a cantar, dando inicio al relato con su voz clara y potente. Desde las alturas a los pies del escenario, el descenso marcó un antes y un después: ahí estaba la princesa del mar, respirando ante un teatro mudo.

Osvaldo Laport y Albana Fuentes, quienes personifican al rey Tritón y Ariel en la obra musical

Evelyn Botto, Albana Fuentes y Osvaldo Laport completamente lookeados para los personajes de la historia

Enseguida se sumó Flounder, encarnado por Valentín Zaninelli, su inseparable compañero, montado sobre un pequeño skate que lo llevaba de un extremo a otro del escenario. Sin embargo, la escena cambió con rapidez. De las profundidades del mar al barco del príncipe Eric, recreado con una escenografía mecánica que se sacudía imitando una tormenta en alta mar. Los marineros en cubierta, el oleaje proyectado, el viento ficticio. Todo construido para envolver al espectador.

El príncipe, interpretado por Pablo Turturiello, apareció cantando con frescura mientras discutía con uno de sus consejeros reales y se deshizo de un tenedor, sin saber que Ariel lo recogería más adelante como parte de su colección de objetos humanos. Al referirse a este gran proyecto que lleva adelante, el actor uruguayo le confiesa a Teleshow: “Esta puesta es muy auténtica, no me basé en otras versiones. Con Albana somos como chicos en una clase de teatro. Hay libertad, juego, pero también una exigencia enorme. Eric es alguien que no quiere seguir el camino marcado, y eso me identifica”.

De vuelta al mar, las luces azules envolvieron todo el escenario. Tritón, el rey de los océanos, es interpretado por Osvaldo Laport. El actor apareció con su enorme cola repleta de escamas iridiscentes, en medio de un trono que emergía rodeado de sus otras hijas, quienes se encontraban por encima de su cabeza con la ayuda de arneses, que flotaban sobre el público como si nadaran. Era un cuadro de cuento, un mundo subacuático. Desde un costado, irrumpió Sebastián, con su traje rojo lleno de lentejuelas y maquillaje brillante, como también con sus características tenazas. La voz caribeña se escuchó nítida. Los movimientos, el ritmo, el humor, todo recordaba al cangrejo animado.

Entre vestuarios completos y luces azules, el elenco practica hasta los últimos detalles (Captura de video)

Luego de meses de ensayo y ardua preparación, los miembros del equipo encararán el estreno este 5 de junio

De acuerdo con Laport, detrás de esa energía hay un trabajo introspectivo profundo. “Somos trabajadores del arte. Esta obra me llegó por eso, por lo que transmite. Es una oportunidad bellísima para las nuevas generaciones, para el público infantil, para ver que el rol de padre tiene un sentido más allá de lo visual, más allá de los ojos”, explica, notablemente conmovido, a este medio. Además, deja en claro como aborda su vínculo personal con el rol: “Yo tengo una hija y con ella siempre tuve una relación muy adulta. Y eso me ayuda. Este vínculo entre Tritón y Ariel es, en algún punto, una manera de revisar cómo transitamos la paternidad. Los niños somos siempre nosotros en distintas etapas. Los adultos también estamos en proceso de crecimiento, de tránsito por la vida. Esta obra habla de eso también. Además, esta historia es universal, pero nuestra puesta tiene una idiosincrasia propia, una raíz muy nuestra. Yo quiero que desde mi personaje se vea eso, que se sienta y se reconozca una familia ahí”.

Por otro lado, José María Listorti, que se pone en la piel del consejero del rey, dijo que su preparación fue meticulosa. “Lo más difícil fue cantar con acento centroamericano, por lo que tuve que tomar clases para poder conseguirlo. Me encanta el personaje, siempre me gustó. Me preparé durante dos años, y desde el momento que me enteré del proyecto, me puse a escuchar los temas para preparar la audición. El vestuario es precioso, pero complicado: me cuesta moverme, rompí cosas en los ensayos, pero es una experiencia única. No es solo una obra, sino que es algo que te vuela la cabeza. Como El Rey León, esto es para toda la familia”.

A medida que avanzaba la escena y tomaba lugar el regreso de Ariel a escena, la tensión crecía entre los personajes de Fuentes y Laport. La coreografía emocional se completó con un despliegue técnico: plataformas, movimientos de escenografía, objetos que entraban y salían en manos de utileros invisibles. Cada palabra tenía un peso, cada transición se realizaba con precisión.

El elenco principal de La Sirenita con todo el vestuario y maquillaje para meterse de lleno en la historia

El elenco practicando algunas de las tantas coreografías que podrán apreciarse en el musical

La gran protagonista en una de las tantas salidas a escena (Captura de video)

Y de pronto, el impacto mayor: la irrupción de Úrsula. La bruja del mar, interpretada por Evelyn Botto, apareció con un vestuario colosal. La peluca era tan alta como ancha y los tentáculos parecían moverse con vida propia. A sus costados, sus secuaces Flotsam y Jetsam, dos anguilas manipuladas como títeres de mano, se acercaban entre sombras y rayos. “La Úrsula que van a ver es mía. Tiene mi energía, mi cuerpo, mi forma de moverme. Pero también respeté lo esencial: la voz profunda, maligna. El vestuario pesa muchísimo. Nos pasa que con Laport no podemos pasar juntos por debajo del escenario, ocupamos todo. Pero eso también hace al show: hay una obra visible y otra detrás, de locura, cambios rápidos, choques, adrenalina. Es divertidísimo”, adelanta la locutora, entre emocionada y divertida, por personificar a una de las antagonistas más icónicas de los cuentos de hadas.

La escenografía seguía sorprendiéndose a sí misma. Burbujeaba desde los laterales y por el techo de la enorme sala del teatro. Cambiaba con solo un giro de luces y Ariel volvía a aparecer escena. Fue en “Ese lugar”, el tema donde declara su deseo por conocer el mundo humano. La canción, uno de los momentos más emotivos del ensayo, tuvo a Albana primero de pie, sola, rodeada de luz tenue, y luego flotando por todo el escenario como si se encontrara nadando hacia la superficie, el lugar que tanto anhela la princesa del mar. La interpretación fue sentida, clara, e incluso emotiva. Al referirse a su preparación, la joven actriz comenta a este medio: “Hay mucho riesgo en este personaje, pero lo hago con entrega y respecto a la historia original. Me importa el mensaje de la obra: habla de los deseos, de las consecuencias, de lo que todos queremos, pero a veces no nos atrevemos. Todos tienen algo para decir”.

José María Listorti, ataviado en su vestuario de Sebastián, el icónico cangrejo consejero del rey Tritón (Captura de video)

Pablo Turtufiello y Albana Fuentes, sumergidos en una historia de amor que une la tierra firme y el mar

De cara a su gran estreno, el elenco se prepara con todo para realizar la puesta en escena en el Teatro Gran Rex (Soy Prensa)

Esta puesta en escena no solo pudo lograrse con el talento de su elenco, sino también con el arduo trabajo de maquilladores, vestuaristas, coreógrafos, e incluso de su director general, Ariel Del Mastro, uno de los grandes nombres del musical argentino. “Estamos muy contentos porque es una mega producción. Obviamente, hay algunas cuestiones técnicas que ajustar, pero el espíritu está. Es una historia preciosa y lo que pasa en escena me hace feliz. Es complejo, somos muchos y hay bastante en juego. Pero esto va a emocionar”, comenta sobre el proyecto que lleva adelante con la producción de Pablo Kohlhuber de Ozono Producciones, Mariano Pagani, Carlos y Tomás Rottemberg, bajo licencia de Disney Theatrical Group.

En medio de los últimos retoques, los artistas y técnicos comparten una misma certeza: están por dar vida a un clásico eterno. El Gran Rex, ese coloso de la cultura porteña, se transformará cada noche en un arrecife encantado. Y cuando el telón se abra, Ariel dejará atrás su mundo de aletas para conquistar el de las piernas y los corazones. Todavía faltan detalles, como el suelo del escenario, algunos arreglos de luces y toques finales, pero nada de eso opaca la emoción que ya se siente. Porque la magia está intacta, latiendo bajo cada ola de escenografía, esperando el primer aplauso para convertirse en recuerdo.

Crédito de fotos y video exclusivo: Soy Prensa.