Cami Homs habló sobre su relación con Rodrigo de Paul y cómo volvió a abrirse al amor: “Existen las segundas oportunidades”

Cami Homs habló sobre las segundas oportunidades en el amor durante una entrevista en la que reflexionó sobre sanar heridas (Video: Multitalent TV)

En una entrevista íntima con el ciclo No lo pienses tanto de Multitalent TV, Cami Homs abrió su corazón y compartió una reflexión profunda sobre las segundas oportunidades, el amor propio y el desafío emocional de volver a confiar tras una ruptura. Acompañada por el equipo conformado por Anabel Sánchez, Damasia Rawson, Vicky Velázquez, Camila Vidal, Juli Fillol, India Ortega y Antonia D’Annunzio, la modelo no esquivó preguntas sensibles sobre su pasado con Rodrigo de Paul, con quien comparte dos hijos y una historia marcada por el amor, la exposición y la separación.

Lejos de ofrecer una respuesta tajante o evasiva, la pareja de José “El Principito” Sosa dejó entrever una evolución personal, marcada por la introspección y el crecimiento emocional. Sin mencionar explícitamente al futbolista, reconoció que volvió a abrirse al amor y que cree en las segundas oportunidades. Su testimonio resonó con fuerza en redes sociales y reavivó el interés sobre su situación actual y su vínculo con el padre de sus hijos.

Durante la conversación, el equipo de No lo pienses tanto le planteó a la modelo si volver a confiar en el amor era algo difícil. “Soy fiel a las segundas oportunidades. Recontra. Existen las segundas oportunidades. En este caso sería haberme dado otra oportunidad a mí”, respondió con firmeza.

Cami Homs reveló que las segundas oportunidades responden más a un proceso de evolución personal que a la decisión de perdonar a terceros

Su frase dejó una puerta abierta a interpretaciones múltiples. Aunque aclaró que no se trataba de perdonar una infidelidad, su declaración apuntó al proceso de sanar heridas pasadas y reconstruirse desde la autonomía emocional. En ese sentido, Cami enfatizó que su transformación fue interna, y que esa segunda oportunidad no fue para un otro, sino para ella misma: “No es que le estoy dando otra oportunidad a una persona que me fue infiel”.

Estas declaraciones se dan en el marco de la inminente confirmación de la reconciliación de Rodrigo de Paul y Tini Stoessel. Desde marzo los rumores de reconciliación entre ambos tomaron fuerza tras la filtración de una foto de la pareja caminando por las calles de Madrid. Los meses pasaron y las señales de una segunda vuelta al amor fueron creciendo hasta que en las últimas semanas, la mamá de la cantante, Mariana Muzlera, tuvo un pequeño desliz en sus redes.

Los seguidores de Tini Stoessel notaron la presencia de Rodrigo de Paul en el video de Mariana Muzlera, lo que avivó rumores del regreso de la pareja (Video: Instagram)

En un video que subió en sus historias de Instagram se la puede ver junto a una amiga en el lugar en el que va a tocar su hija, en la capital española. En modo selfie, Mariana se grabó reaccionando a la cantante mientras ensaya “Buenos Aires”, tema que forma parte de “Un mechón de pelo”. Todo ocurrió cuando durante el corto que compartió con sus seguidores hizo un pequeño paneo por el recinto con la cámara de su celular.

Entonces, los fans pudieron advertir una presencia inesperada: nada menos que la figura de Rodrigo de Paul sentado al lado de la mamá de Tini. La cámara la enfoca a ella frente al sol y, cuando gira, se lo puede observar al futbolista con una gorrita visera verde, una remera gris con aberturas en las mangas y unos jeans celestes. Ya sea por accidente o para confirmar de una vez por todas la relación de su hija menor, Muzlera reveló que el jugador de la Scaloneta se encontró acompañando a su hija en la capital española.

Esto no fue todo: Tini también se hizo presente desde las gradas en el mítico partido donde Argentina goleó a Brasil por 4 a 1 en el Estadio Monumental. Mientras el conjunto albiceleste se imponía sobre su clásico rival, la intérprete de la “Triple T” sonreía y celebraba en la tribuna junto a sus amigas: Nicki Nicole y Emilia Mernes.