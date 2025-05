Dalma Maradona sembró la intriga sobre un posible embarazo: “La espera está llegando a su fin”

Dalma Maradona desató rumores de embarazo con un video promocional de su regreso al teatro (Video: Instagram)

Dalma Maradona volvió a convertirse en el centro de atención después de compartir una historia en Instagram que generó comentarios y especulaciones en las redes. En el breve video, se mostró con una prominente panza mientras pronunciaba: “Tenemos novedades para ustedes, ¿se imaginan qué puede ser? Les muestro. Y pronto, más novedades”. La publicación fue acompañada de emojis de corazones y caritas emocionadas, y provocó que muchos de sus seguidores asumieran que estaba esperando a su tercer hijo con su pareja, Andrés Caldarelli, con quien tiene dos hijas.

Las imágenes no tardaron en viralizarse. En su historia de Instagram, Dalma aparece en plano medio, luciendo una panza de embarazo. Las reacciones no se hicieron esperar, aunque la actriz no emitió declaración alguna para aclarar la situación. A partir de allí, las redes se llenaron de mensajes que iban desde las felicitaciones hasta la duda sobre la veracidad del supuesto embarazo.

La actriz interpretará a una mujer embarazada en la comedia “Al final las tragedias no mejoran a nadie”

Lo cierto es que, en medio del juicio por la muerte de su padre, Diego Maradona, y con una fuerte exposición pública, la imagen apareció en todos lados. En este marco, el video fue parte de una acción de promoción teatral. La panza, lejos de anticipar una noticia familiar, pertenece al personaje que Dalma interpreta en la obra “Al final las tragedias no mejoran a nadie”, escrita y dirigida por Julieta Cayetina.

“La espera está llegando a su fin y ellas ya están casi listas…”, anuncia el perfil oficial de Instagram de la obra, que tendrá su estreno el 21 de junio en el Teatro Timbre 4. Acompañada por Graciela Stefani y Miriam Odorico, Dalma se suma al elenco de esta producción que narra la historia de Berta y Luisa, dos cuñadas de 70 años que, tras enviudar, heredan un hotel rutero en decadencia. En un intento desesperado por salir adelante, deciden convertirlo en un hotel alojamiento, lo que da paso a un redescubrimiento inesperado de sus deseos, su sexualidad y sus ganas de vivir.

La hija de Diego Maradona retomará su carrera actoral tras años de mantener un perfil bajo

La obra, según su sinopsis, combina elementos de comedia dramática y relato generacional, y pone el foco en personajes femeninos en etapa de madurez que deben reinventarse. La participación de Dalma en este proyecto marca su regreso a los escenarios con un papel que desafía estereotipos y propone una reflexión sobre la vida, el duelo y la reconstrucción personal.

La pieza teatral, producida por Maxime Seugé y Jonathan Zak, cuenta con diseño de escenografía a cargo de Santiago Badillo, vestuario de Lara Gaudini y asistencia general de Mariana Zourarakis. La dirección está en manos de El estreno está previsto para todos los sábados a las 20:30 en la sala del barrio de Boedo, donde Timbre 4 mantiene una programación centrada en el teatro independiente de autor.

La comedia dramática reflexiona sobre la madurez femenina, pérdidas y nuevos comienzos

El hecho había llamado la atención por un factor específico: la actriz no suele exponer su vida privada en sus redes sociales, y aún menos la de sus hijas. Esto se da ya que ella misma nació bajo la mirada de los medios de comunicación nacionales e internacionales por el simple hecho de ser la hija de El Diez. Ahora, mantiene una postura firme sobre la privacidad de sus hijas, Azul y Roma, en un entorno donde la exposición es común.

Cuando nació una de sus hijas la catarata de mensajes y críticas que recibió en las redes la llevó a hacer una aclaración en sus perfiles, donde explicó sus motivos. Mencionó que siente pena ante las respuestas agresivas hacia quienes eligen ocultar la identidad de sus hijos: “Me da mucha pena la cantidad de mujeres agresivas. Y no puedo entender qué es lo que tanto les molesta de que resguarde la identidad e intimidad de mi hija para que ella pueda decidir si tiene ganas de que miles de personas opinen de ella, de su cara, su ropa, sus cosas, etc.”, explicó en su momento.