Graciela Alfano habló sobre la posibilidad de hacer su biopic: ¿La China Suárez podría ser la protagonista?

Graciela Alfano trabaja en una biopic que abarcará su vida a través de un relato cronológico y testimonial (Video: Basta Baby, Radio Rivadavia)

Graciela Alfano confirmó que está trabajando en el desarrollo de una biopic sobre su vida, un proyecto audiovisual que ya comenzó a tomar forma y que podría incluirla a ella misma como actriz en su etapa adulta. En una entrevista brindada este jueves 22 de mayo a Basta Baby, el ciclo que conduce Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, la exvedette detalló cómo avanza la idea, habló sobre el enfoque que tendrá la historia y profundizó en una de las principales incógnitas del proyecto: quién será la actriz que la represente en pantalla.

La actriz abordó los rumores que circulan desde hace tiempo sobre la participación de Eugenia “la China” Suárez como protagonista, una posibilidad que cobró nueva fuerza en las últimas horas por el renovado respaldo que Alfano le brindó a la actriz, en medio de un enfrentamiento con Yanina Latorre.

Durante su participación en el programa que conduce Etchecopar, Alfano explicó que la biopic aún está en etapa inicial, en una fase que ella describió como de “trabajo de campo”. “Todavía estamos en los libros. Hay que corroborar los hechos, desglosar todo”, afirmó, dejando en claro que la estructura narrativa y los personajes todavía están siendo delineados.

Eugenia Suárez podría interpretar a Graciela Alfano en su juventud según anticipó la exvedette públicamente

La actriz admitió que existe una propuesta concreta para que ella misma interprete su personaje durante las etapas más recientes de su vida, aunque se mostró cautelosa con esa posibilidad. “Me gustaría, pero es rever partes de mi vida que no sé si tengo ganas de hacer”, confesó. “Si yo lo actúo tengo que revivirlo, no solamente acordarme. Tiene que haber toda una emocionalidad que no sé si tengo”, agregó.

Entre los aspectos que se incluirían en la serie, se destacan eventos de su infancia y juventud, así como sus vínculos personales con figuras como Carlos Menem y Mauricio Macri. Ya en 2021, la periodista Marina Calabró había adelantado en Radio Mitre que el enfoque del relato sería cronológico, con un fuerte componente íntimo y testimonial. “Denunció una violación intrafamiliar, una relación compleja con su madre, todas cosas que contó ella”, detalló en su momento Calabró, al describir los posibles ejes dramáticos de la biopic.

La posibilidad de que la China Suárez encarne a Graciela Alfano en su juventud surgió como una propuesta directa de la propia Alfano, que dijo en Radio Rivadavia que la idea le “encanta”. “Me parece que es una persona que podría hacer de mí joven”, sostuvo.

Alfano confesó que representar momentos traumáticos de su vida podría ser un desafío emocional

Este jueves, Alfano volvió a manifestar su apoyo público a Eugenia Suárez en medio de una polémica mediática que tuvo como protagonistas a Yanina Latorre y Wanda Nara. A raíz del viaje que la actriz hizo a Turquía junto a sus hijos para acompañar a Mauro Icardi, se desató una ola de críticas que incluyó acusaciones y descalificaciones en redes sociales. La China decidió responder públicamente, lo que reavivó el conflicto.

Frente a ese escenario, la exvedette publicó un collage en sus redes sociales donde aparecían ella misma y Suárez en fotos actuales, y debajo, postales de archivo de Latorre y Nara. En el pie de foto escribió: “¿Entienden por dónde va el ataque? ¡Quieren ser nosotras!”, apuntando contra lo que consideró ataques motivados por la competencia y los celos.

Alfano brindó apoyo público a Suárez tras las críticas que recibió por su viaje a Turquía

No fue la única intervención. También comentó en un posteo de Suárez en Instagram, donde escribió: “Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufren y patalean como locas (...) Vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son: fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas”.

Durante una reciente aparición en Mujeres Argentinas (Eltrece), Alfano reforzó su postura: “Yo soy una buena amiga. Tenerme a mí en el rincón no es joda. Tengo argumentos. La atacan porque es linda, es talentosa. Un hombre no se roba, los hombres van donde se les canta las bolas”, expresó. Además, señaló que ve a la China “como una hija” y que se siente identificada con ella por haber atravesado situaciones similares.