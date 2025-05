El apoyo de Graciela Alfano a la China Suárez en medio de su guerra con Yanina Latorre: “Quieren ser nosotras”

Graciela Alfano defendió públicamente a la China Suárez en medio de fuertes críticas por su relación con Mauro Icardi

Eugenia “La China” Suárez volvió a estar en el centro de la escena mediática después de viajar a Turquía con sus hijos, Rufina Cabré y Amancio y Magnolia Vicuña, para acompañar a Mauro Icardi en la celebración del título del Galatasaray. Este movimiento generó críticas hacia la actriz, centradas en su relación con Icardi. Sin embargo, Graciela Alfano no tardó en salir en su defensa, brindándole apoyo públicamente.

La China, en una postura que no había adoptado antes con esta contundencia, utilizó sus redes sociales para responder a los detractores, siendo especialmente directa al confrontar a Yanina Latorre en un intercambio de mensajes privados que rápidamente salieron a la luz, mostrando el tenso momento entre ambas.

Alfano, respaldando a Suárez, compartió en sus historias de Instagram un collage compuesto por cuatro fotos. En la parte superior, Grace incluyó una imagen suya junto a una de la actriz, ambas tomadas para sus perfiles, donde se las ve sonriendo. En el margen inferior, incluyó imágenes de archivo de Wanda Nara y Yanina Latorre, tomadas hace varios años y antes de los retoques estéticos.

En el pie de la foto, la exvedette escribió: “¿Entienden por donde va el ataque? ¡Quieren ser nosotras!” Insinuando que tanto Wanda como Yanina puedan tener motivaciones ocultas en su enfrentamiento con La China Suárez, sugiriendo que dichos conflictos podrían estar influenciados por deseos de rivalidad o competencia.

La contundente reacción de la China Suárez en redes sociales tras los conflictos con Yanina Latorre generó debate mediático

Este respaldo de Alfano no solo subraya su identificación con Suárez frente a las críticas, sino que también resalta la dinámica de enfrentamientos y cuestionamientos que a menudo se presentan en el mundo del espectáculo, donde las relaciones personales y profesionales pueden convertirse en el centro de atención pública. Esta no es la primera vez que sale en su defensa.

El martes por la tarde la actriz de Casi Ángeles tomó la decisión romper el silencio en sus redes sociales, se tomó el tiempo para responder a las críticas de los haters y responder las preguntas de sus seguidores. Al ser fuertemente criticada por esto, Graciela le dejó su apoyo en los comentarios.

“Chinita, cuando la vida nos da tanto, hay que entender que las cucarachas sufren y patalean como locas, te juzgan y te condenan sin juicio ni pruebas. Fiscales de camas patéticas y brutas. Con esa Maldad quemaron muchas mujeres en la Inquisición. No les des cabida, vos seguirás con tu vida plena y ellas quedando como lo que son fantasmas sin vida que miran la tuya desde el palacio de las cucarachas. Ninguna realidad cambia por un par de palabritas que se la lleva el viento”, fue el comentario que dejó la exvedette en los comentarios de su último posteo.

La exvedette aseguró que la belleza y el talento de la China Suárez son el verdadero motivo de los ataques en su contra (Video: MA, Eltrece)

Durante una charla con Mujeres Argentinas (Eltrece), explicó por qué continúa defendiendo a la China Suárez. “Esto es pura maldad, ya se trata de un acoso. Yo soy una buena amiga, tenerme a mí en el rincón no es joda. Tengo argumentos”, dijo.

Además, continuó: "La atacan porque es linda, es talentosa. Un hombre no se roba, los hombres van donde se les canta las bolas. Cuando hay cuernos, hay un hombre que tiene ganas de ser desleal. ¿Por qué le ponemos el mote a la piba?“.

Más adelante, se refirió a la fidelidad durante las relaciones, en lo que reconoció que no se destacó. “Los que me gustaban, me los bajé… A la China le veo como una hija, yo soy muy de las causas perdidas y me siento identificada con ella”, siguió contando.

Finalmente, sentenció con una pregunta que invita a reflexionar: “Le dicen rompe hogares y el hogar estaba roto. Es una expresión que atrasa. ¿Por qué la sociedad se pone así contra una persona?”.