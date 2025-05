La odisea de Marcela Tinayre tras quedar varada en París durante una protesta: “Bombas de estruendo y bocinazos”

Marcela Tinayre atrapada en una protesta en París (Video: Instagram)

Hace unos días, Marcela Tinayre, la hija de Mirtha Legrand, viajó a la ciudad de París para disfrutar de unas vacaciones. Desde el momento en que anunció esta nueva aventura en sus redes sociales, tomó la decisión de hacer partícipes a sus seguidores de este recorrido por la capital francesa, tomando el rol de guía turística. En este contexto, se vio envuelta en un caos.

En el primer video que publicó en su feed de Instagram, muestra un poco de las calles de la ciudad, pero luego se pone en primera persona a contar lo que se encontró al aterrizar. “Llegué a París. Les cuento, había un lío de taxis, se peleaban entre ellos, tremendo”, comenzó contando sentada en un auto.

“Huelga de taxis, nadie te quería tomar. Me tomó un señor japonés, que estoy acá en el auto con él, que me llevó a los tiros por la autopista, pero yo no decía nada porque con tal que me lleve”, contó acerca de lo que se encontró en el aeropuerto. En una nota de color contó que ayudó a algunos turistas argentinos que luchaban con el idioma y no comprendían las indicaciones que les daban.

Al parecer esta situación no es algo reciente, sino que hace varios días que la ciudad es un campo de batalla: “Hace tres días hay huelga en París”. Lejos de minimizar la situación o tratarlo como algo extraordinario, agregó: “Bueno, pasa en todos lados, así que no nos quejemos tanto”. Sumado a esto el clima no acompaña, la lluvia y las bajas temperaturas se suman a la falta de transporte y a la tensión que se respira en algunos puntos de la ciudad.

Marcela Tinayre mostró la protesta de taxis en París (Video: Instagram)

Fue el segundo video fue el que mostró el termómetro de la situación. Grabado desde una ventana se puede ver la calle cortada, los autos completamente frenados y sin poder avanzar. Pero no es lo que se ve lo que importa, sino lo que se escucha. Bocinazos, gritos, sirenas y bombas de estruendo se convirtieron en el ruido de ambiente.

“Hola, comenzar el día con el reclamo de los taxistas contra Uber, imposible circular por París”, escribió la hija de Mirtha en el pie del video. Sin embargo, sin ningún tipo de intención de quedarse en el hotel, aseguró que va a recorrer igual las calles parisinas. “Vamos por las bicis o buenas zapas para caminar”.

“Cada dos horas bombas de estruendo y bocinazos”, cerró la conductora. Su publicación dejó en claro que no tenía intenciones de quedarse encerrada donde estaba. Marcela no es el único miembro de la familia que está viajando, ya que sus dos hijos, Nacho Viale y Juana Viale, fueron a la ciudad de Nueva York para ser parte de un evento deportivo.

La palabra de Marcela por las manifestaciones en París

Juana viajó a Estados Unidos para participar de un evento internacional junto a su hermano Nacho. Ambos se sumaron al Gran Fondo de Nueva York, una reconocida competencia de ciclismo amateur que se celebra todos los años con participantes de distintas nacionalidades y que combina exigencia física, compañerismo y paisajes naturales. Durante la travesía, ambos compartieron en sus redes sociales imágenes y videos que retrataron desde los momentos previos a la largada hasta la llegada triunfal, pasando por los caminos sinuosos del recorrido.

A lo largo de las stories que subieron a Instagram, se los puede ver con indumentaria profesional, concentrados en la partida, emocionados por el desafío y celebrando juntos en la meta con medallas al cuello y un claro mensaje de disfrute: “¡Lo hicimos!”, escribió Juana en una de las fotos junto a su hermano.