Quién será el próximo eliminado de Gran Hermano según las encuestas

Los participantes quedaron en manos de los fanáticos en las horas previas a la eliminación (Captura Telefe)

Gran Hermano (Telefe) transita sus últimas semanas con el clima cada vez más cargado dentro y fuera de la casa. Cuando faltan tan solo seis eliminaciones antes de la gran final, Santiago del Moro anunció un cambio clave en la mecánica del programa: desde este lunes (el 19 de mayo), las eliminaciones dejarán de ser exclusivas de los domingos para convertirse en galas dobles, con definición los lunes. De esa manera, los fanáticos tuvieron la oportunidad de expresar sus apuestas en las encuestas y vaticinar al próximo jugador en quedar afuera

Pero mientras adentro de la casa la ansiedad crece, en redes sociales el público parece tener las cosas claras. Juan Pablo de Vigili aparece, por amplio margen, como el gran señalado para abandonar la competencia. Las encuestas en X anticipan una tendencia que, de repetirse en la votación oficial, podría significar el final de su paso por el reality.

Una de las mediciones más consultadas fue la de Gastón Trezeguet, ex Gran Hermano y actual productor, quien lanzó su clásico sondeo en la plataforma. Con más de 30 mil votos, el 63,6% eligió a Juan Pablo como el próximo eliminado. Le siguen Lucía Patrone con el 24,1% y Luz Tito con apenas un 5,9%. El resto de los nominados, agrupados bajo “Ulises, Selva y Katia”, apenas sumaron el 6,5%.

El productor y exparticipante, Gastón Trezeguet, se sumó a las encuestas (X)

La encuesta de Fefe Bongiorno, periodista especializado y actual integrante del panel de LAM (América TV), coincidió en su lectura. En su sondeo, Juan Pablo reunió el 58,8% de los votos negativos, seguido por Lucía (24,8%), Luz (7,1%) y un 9,3% destinado a “Otro (ver abajo)”. Una segunda encuesta de Fefe, centrada en los demás nominados, mostró que Katia lideraba el rechazo con un 28,3%, aunque el segmento “Otro (ver arriba)” alcanzaba el 49,7%, sugiriendo que De Vigili concentraba gran parte del voto de eliminación.

Por su parte, la cuenta de Tronk, una de las más activas en el seguimiento del reality, sumó más de 31 mil votos. Allí también Juan Pablo lidera con el 57,4%, seguido por Lucía (34,9%), Luz (4,1%) y Ulises (3,6%). La coincidencia entre las encuestas no es común en esta etapa, pero en este caso parecen señalar un destino inevitable.

Mientras tanto, dentro de la casa las cosas están lejos de la calma. En la gala del domingo, la producción aplicó una sanción colectiva a los diez jugadores restantes por incumplir reiteradamente el protocolo anti gritos, una de las reglas más importantes del reglamento.

Fefe Bongiorno fue una de las figuras en realizar una encuesta de cara a la eliminación (X)

Todo comenzó con un nuevo episodio de gritos desde el exterior. Según el protocolo oficial, ante cualquier exclamación que provenga de fuera de la casa, los jugadores deben retirarse de inmediato al interior y evitar escuchar o comentar lo que se dijo. Sin embargo, Santiago “Tato” Algorta, Luz y Lucía, miembros del grupo conocido como El Tridente, se quedaron deliberadamente en el patio y escucharon el mensaje completo.

La sanción fue anunciada en vivo por el Big, quien no disimuló su enojo: “No acepto este tipo de picardías. Los protocolos están para ser respetados. Quien no lo entienda, se verá en problemas. ¡Mi sanción abarcará a todos!”

La encuentra de Tronk también vaticinó la salida de Juan Pablo (X)

La consecuencia fue inmediata: se redujo el 50% del presupuesto semanal para compras, afectando incluso a los jugadores que no participaron directamente del incumplimiento. Así, incluso si ganan la prueba semanal, solo accederán a la mitad del dinero habitual, lo que anticipa tensiones internas y nuevas estrategias.

Entre encuestas que ya condenan a Juan Pablo, sanciones que desordenan las alianzas y la presión de las galas dobles, Gran Hermano entra en su fase más vertiginosa. Todo puede cambiar en una noche, pero si las redes no se equivocan, el próximo lunes podría sellar una eliminación cantada. La cuenta regresiva hacia la final ya empezó.