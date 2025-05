Quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Fin de semana de "mesazas" para Mirtha y Juana

Este fin de semana, las “mesazas” vienen recargadas. Con la veda política de los candidatos en las elecciones porteñas, la televisión argentina se prepara para un fin de semana lleno de entretenimiento con las tradicionales emisiones de La Noche de Mirtha y Almorzando con Juana, programas conducidos por Mirtha Legrand y su nieta Juana Viale. Ambas emisiones contarán con invitados destacados del ámbito artístico, periodístico y jurídico, quienes compartirán anécdotas, proyectos y polémicas en ambas mesas.

El sábado 17 de junio, Mirtha Legrand recibirá en su programa a la actriz Verónica Llinás, quien actualmente protagoniza la obra teatral “Una Navidad de Mierda” junto a Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonzi en el Teatro Premier. Además de su trayectoria artística, Llinás fue amiga cercana del fallecido actor Antonio Gasalla, cuya muerte este año marcó un profundo dolor en el mundo del espectáculo. También estará presente el periodista especializado en policiales Mauro Szeta, conocido por su pasión por el club Estudiantes de La Plata y su participación en el programa “Lape Club Social” de América TV, donde recaló luego de muchos años de pantalla en Telefe.

Verónica Llinás, Mauro Szeta, Claudio Zin y Ana Rosenfeld se sentarán con Mirtha Legrand

Otro de los invitados será el médico y periodista Claudio Zin, quien actualmente conduce el programa “+Salud” en el canal La Nación+, donde aborda temas relacionados con la salud y el bienestar. Completará la mesa la abogada Ana Rosenfeld, reconocida por su participación en casos mediáticos, como su rol en el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi, aunque posteriormente fue desvinculada del caso.

Por su parte, el domingo 18 de junio, Juana Viale estará al frente de Almorzando con Juana, donde recibirá a figuras destacadas del ámbito artístico. Entre los invitados se encuentra el actor y cantante Fernando Dente, quien además de ser una figura destacada en plataformas de streaming, se desempeña como director creativo de la obra musical “Rent”. También participará la actriz Florencia Raggi, quien celebra 30 años de matrimonio con el conductor Nicolás Repetto y actualmente actúa en la obra “Matar a mamá”, junto a Inés Estévez y María Rosa Fugazot, en la sala Pablo Neruda del Complejo La Plaza.

El programa contará además con la presencia de Leandro “Chino” Leunis, exconductor de “El Gran Premio de la Cocina”, quien ha retomado su carrera en el streaming con un programa diario en Luzu TV y también se desempeña en el área de prensa del Racing Club. Finalmente, estará el actor y comediante Dan Breitman, quien forma parte del elenco de “La función que sale mal”, una obra que se presenta en el Multiteatro junto a Freddy Villarreal y Diego Reinhold.

Fernando Dente, Florencia Raggi, Leandro "Chino" Leunis y Dan Breitman estarán en la mesa de Juana

La semana pasada, en el programa de Mirtha, Lilita Carrió elogió la figura de la conductora: “Yo hace 30 años que vengo acá. Y nunca le vi esta cintura. Es impresionante”. Mirtha, entonces, se refirió a su estado y sorprendió: “Nunca tuve tan bien el físico. Hago gimnasia también. Como menos. A mí me gusta comer. Me encanta comer. Pero he dejado de comer todo lo que engorda”.

Por su parte, Juana Viale comenzó su programa de manera muy particular. Una niebla espesa cubrió el estudio. La escena recordó de inmediato la atmósfera opresiva de El Eternauta, la serie argentina que genera repercusiones a nivel internacional. La nieta de Mirtha Legrand caminó entre las sombras enfundada en un conjunto marrón que evocaba el icónico gamulán de Ricardo Darín, aunque de inmediato aclaró que no era exactamente el mismo. “También me vestí de marrón. No es el gamulán que usa Ricardo, pero tengo mi marroncito puesto.Un pequeño tributo a lo que es esto”, expresó ante cámaras, en una puesta que incluyó efectos de nieve idénticos a los de la mega producción de Netflix.