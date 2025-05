Fito Páez y Julia Mengolini recordaron al aire la polémica sobre su romance: “Para mí fuiste un enigma”

Julia Mengolini recibió a Fito Páez y hablaron al aire de su romance (Futurock)

Entre 2012 y 2013, Fito Páez y Julia Mengolini fueron los protagonistas de una historia de amor que sorprendió al mundo del espectáculo. El romance entre el músico y la periodista, terminó con alguna polémica y algunos lindos y malos momentos fueron plasmados por el rosarino en un álbum casi conceptual. Y más de diez años después, estuvieron cara a cara en su ciclo de Futurock Mirá quien vino, donde, entre otras cuestiones, se pusieron al día.

Ya de entrada, la anfitriona lo esperaba con una canción que los unía. “¿Te suena este tema?“, le preguntó la conductora, mientras sonaba el tema del rosarino ”Mirá quién vino", en un paso de comedia que el invitado entendió enseguida. ”Claro que me suena. Esto me lo pidió alguien que tiene tu rostro, tu nombre y tu apellido, descaradamente, aprovechándote de tu situación de novia, de ese momento”, señaló el músico con una sonrisa, antes de contar detalles de la composición.

“La hice en el acto, estábamos en el estudio de Gustavo Cerati, y la grabé esa misma tarde, lo instrumental y la letra. Fue hermoso, eso era porque te amaba mucho, y eso también es importante”, agregó el cantante, pasándole la palabra a la conductora.

“Gracias por esa canción, hay otras que tal vez no te las agradecería”, señaló entre risas, como para entrar, todavía sin dar títulos, en uno de los coletazos de su relación. “Al contrario, creo que la pasión es una materia que con los años cada vez la quiero más lejos, porque la he vivido muchísimo, me la sé de memoria, siempre me ha traído problemas y no está ligada a lo que más me interesa del mundo, que es el amor”, reflexionó el rosarino, antes de que la conductora dijera abiertamente la canción en cuestión.

“Estamos hablando de ‘Rock and Roll revolution’, que fue un tema que se hizo muy conocido porque me puteás de arriba a abajo”, señaló Mengolini, y Páez dio su punto de vista: “Esa fue una interpretación tuya, hubo muchas otras también. Había frases internas que sí, que eran entre nos”, admitió el compositor, antes de hacer un divertido reproche entre risas: “Me hubiese gustado que lo habláramos en privado, pero a vos te gusta todo público”.

Fito Páez - Rock And Roll Revolution, el tema que enojó a Julia Mengolini

La historia empezó en la vida real, siguió en una canción, tuvo un nuevo round en las redes y llegó al escenario, cuando Páez hizo alusión al asunto durante una presentación en Córdoba. “Qué quilombo que se armó en Twitter”, sintetizó el rosarino y no habló más del tema. En la mencionada canción, Fito refiere a Julia con los versos: “Vos pensás en tu revolución, yo pienso que te falta mucho rock and roll. Qué mierda son tus batallas culturales, si te dan miedo los artistas siderales”.

La periodista aseguró que el cantante estaba “despechado” y contraatacó en su cuenta del entonces pajarito: “Un saludo a mis otros ex que fueron unos caballeros y que como muchos de mi generación piensan que no es una boludez hablar de política”, argumentó.

En el clima ameno del presente, Julia llevó la conversación a aquel tiempo de la separación: “Quedó en el imaginario que nosotros habíamos terminado en muy malos términos, justamente porque salió esa canción y yo en Twitter puse ‘despechado’, pero después nos amigamos”, afirmó, e hizo referencia a un evento en el que coincidieron recientemente: “El otro día, cuando llegué al Konex mucha gente me advirtió que estabas vos, como si no nos pudiéramos cruzar, y yo me puse contentísima de que estuvieras”.

La charla siguió con un patrón común en el rosarino, de utilizar a mujeres de carne y hueso como musas de sus composiciones. En muchos de esos casos fueron sus parejas, como en los archiconocidos casos de Fabi Cantilo y Cecilia Roth. Y sobre ese punto enfatizó Mengolini.

Julia Mengolini y Fito Páez cuando eran pareja (Verónica Guerman/Teleshow.com 164)

“Hay otras canciones en ese mismo disco que también me tienen a mí, como ‘Muchacha’”. Fito concedió e improvisaron una lista en vivo: “Muchacha”, el preferido de Mengolini; “Tendré que aprender a amar”, una de las elegidas de Páez. “Todo el disco está dedicado a vos”, resumió el autor de El amor después del amor, y ambos lamentaron que el álbum no haya tenido la repercusión que merece. “Vayan a escucharlo”, ordenaron casi a dúo.

Antes de pasar a la actualidad de Páez con su reciente álbum Novela, Julia lo invitó a un último diálogo como para cerrar el asunto:

Mengolini: —¿Vos creés que yo sabía todo de vos?

Páez: —Sí, obvio.

Mengolini: —Yo creo que terminaste como un enigma.

Páez: —Bueno, pero eso se va a resolver en el ámbito privado, Julia Mengolini...

Y entonces sí, fue tiempo de hablar del presente.