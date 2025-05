Carmen Barbieri contó qué le dijeron sus médicos luego de recibir el alta: “No te podemos decir lo que tuviste”

Carmen Barbieri hablo tras su internacion

El martes por la tarde el mundo del espectáculo entró en alerta luego de que Carmen Barbieri fuera internada en la Clínica Zabala por un fuerte dolor en el pecho. Acompañada por su asistente personal, fue a la guardia, quedó en observación y se le realizaron todos los estudios pertinentes para descartar un posible infarto. Luego de una noche en la clínica recibió el alta y habló por primera vez de su salud.

Al aire de Viviana en Vivo (El Trece), Carmen contó todo lo que vivió: “Estoy bien, estoy floja, pero estoy bien. Por suerte no fue nada grave”. Para llevar todavía más tranquilidad a sus fans y al público contó: “Me hicieron millones de estudios y estuve un día y medio internada”.

Cuando le preguntaron si el diagnóstico fue un infarto o no explicó: “No. Yo les pregunté que tuve y me dijeron ´no te podemos decir lo que lo tuviste, pero si lo que no tuviste´. No infarto, ni siquiera grande ni chiquito“. Sobre los estudios a los que se tuvo que someter, agregó: ”Me vieron como estaba la aorta, si tenía las venas mal, trombosis y nada".

“Fue un dolor hasta la espalda y me hicieron también un estudio en la columna por si podía ser un pinzamiento”, relató acerca del dolor que sintió a las cinco de la mañana y que la hizo tomar la decisión de visitar la clínica en cuestión

Noticia en desarrollo...