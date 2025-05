Descubrieron el pasado amoroso de “La Cleri”, la bailarina que enamoró a L-Gante, con un polémico famoso

L-Gante encontró el amor en Rocío Clericuzio, más conocida como "La Cleri" (Video: SQP, América TV)

Una foto desenfocada y un beso a las cinco de la mañana bastaron para ponerle nombre y rostro a una historia que ya se venía tejiendo en la sombra: Rocío Clericuzio, más conocida como “La Cleri”, se convirtió en la nueva protagonista sentimental de L-Gante, tras haber rápidamente desplazado a Wanda Nara.

Según Majo Martino, detrás de la mujer se esconde una historia aún más llamativa. “La Cleri salió con El Gigoló”, dijo en pleno aire de Sálvese Quién Pueda (América TV), generando la reacción inmediata de Yanina Latorre: “¿De quién? ¿Del Gigoló?”.

Rocío Clericuzio, la mujer que aparece en un video compartiendo perfumes con L-Gante dentro de una camioneta y la bailarina que viaja entre Dubái, Turquía y Egipto para presentar danzas árabes, también habría tenido un fugaz romance con Javier Bazterrica en 2019. Según Martino, “fueron novios” y esa relación habría comenzado incluso después del escándalo que lo hizo famoso.

La relación entre "La Cleri" y Javier Bazterrica comenzó tras el escándalo por estafas

Javier Bazterrica, conocido popularmente como El Gigoló. Fue acusado de estafar a varias mujeres, entre ellas, la actriz Adriana Mendoza, quien lo denunció ante la Justicia. En el ciclo Intrusos (América TV), la hermana de Flavio Mendoza aseguró que conoció a Bazterrica a través del Messenger. Él le contó que trabajaba como ingeniero agrónomo y que su padre tenía campos. “Hizo un acting, como si tuviera plata. Entonces, uno piensa ‘este tipo no me va a sacar plata a mí’”, explicó.

Además, contó cuál fue su estrategia para engañarla: “Me entró por el lado de trabajo. Dijo que jugaba al polo y que tenía mucha gente interesada en ‘Stravaganza’. Ahí me invitó a un partido de polo para presentarme a la gente y yo le digo ‘mejor, venite vos a la función y ahí hablamos’”.

En el estudio y entre risas tras ver la relación entre Bazterrica y Clericuzio, Yanina Latorre soltó: “Tenés que comerte este muñeco... Ella me cae muy bien, pero no... Tiene un gusto muy, muy exótico ‘La Cleri’”, en alusión a los antecedentes sentimentales de la bailarina. Por su parte, Fede Popgold aportó que la relación “fue después del escándalo del Gigoló”, mientras que la conductora agregó que, hasta el momento de la foto que trascendió en la pantalla “él igual banca el personaje, tiene un buzo de polo ahí”, haciendo referencia al look con el que él sigue cultivando su perfil.

El apasionado beso de L-Gante con Rocío Clericuzio (X)

La historia entre La Cleri y L-Gante no comenzó con una presentación formal. Según relató Majo Martino, “se juntaron en un auto y pasaron cosas en ese vehículo”. Las “cosas” incluyeron, según la panelista de SQP, besos, toqueteos y la venta de un perfume. Martino explicó: “Ella trabaja de eso. Le vendió una esencia y él le regaló otra”. Se trató de un Tom Ford de 200 mil pesos, pagado en efectivo por él. La bailarina también publicita esencias inspiradas en Medio Oriente a través de su cuenta de Instagram. De hecho, en uno de sus posteos más comentados aseguró: “Esta es la esencia que usa Elián, chicas. Es de hombre y es una locura”.

Yanina Latorre anticipó el impacto inmediato que la relación tendría en la figura de Wanda Nara, quien se encontraba en un vaivén con el músico: “Wanda va a enloquecer con esto”. También ironizó sobre las fotos de la bailarina: “Es muy de las que sacan la fotito con la carterita encima porque nadie come el omelette con la carterita al lado”, subrayando la estética calculada de Rocío, y destacando que tiene “20 años menos” que la empresaria.

Oriunda de Laferrere, Rocío Clericuzio lleva años bailando profesionalmente en escenarios internacionales, alternando su residencia entre Buenos Aires, Emiratos Árabes y Turquía. Cuenta con 93.500 seguidores en Instagram y perdió dos cuentas anteriores. Tanto ella como L-Gante se siguen mutuamente en redes sociales.