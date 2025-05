Mica Viciconte se sinceró sobre sus dudas en volver a ser madre: “No me encanta dar la teta”

Mica Viciconte habló de la caída de su hija y cómo se encuentra hoy (Video: Agarrate Catalina, La Once Diez)

Hace tres años Mica Viciconte se convirtió en madre de Luca Cubero, su primer hijo y el cuarto de Fabián Cubero. A través de sus redes comparte los pasos que va dando su hijo, sus aprendizajes como mamá primeriza e incluso algunos momentos de preocupación, como el susto que se llevó hace dos semanas. Consultada acerca de si tendría un hijo más, fue completamente sincera.

“Cuando llega un año más uno hace una reflexión de lo que viviste, lo que disfrutás. Yo me encuentro siendo mamá y estoy feliz en una etapa que me encanta. Obviamente es cansadora, como todos saben, pero yo siento que se va a ir rápido porque cuando me quiera acordar los nenes crecen y después ya no lo podés ni abrazar, ni besar, ni nada”, reflexionó, sobre este etapa de su vida en diálogo con Agarrate Catalina (La Once Diez/ Radio de la Ciudad).

Pero cuando Catalina Dlugi indagó acerca de si tiene planes agrandar de la familia. “Es una respuesta que me la hago todos los días. A veces digo ‘¿quiero tener otro?’, ‘¿quiero que Luca tenga un hermanito?’. No sé la respuesta. Por momentos me gustaría en otros no. No sé“, afirmó.

Pero terminó aclarando qué es lo que la detiene. “Si a mí me dan a elegir tenerlo, yo digo que sí, pero todo el proceso, no. A mí dar la teta no es algo que me encante. Hay madres que disfrutan eso. La verdad es que a mí no”, sostuvo.

“Un recién nacido sí, me encanta, pero todo el embarazo, tener los puntos y de parirlo... ‘¿Otra vez el dolor?’, pienso”, señaló, aunque sostuvo que “ese dolor termina siendo alegría pura”.

Hace casi dos semanas el hijo de Mica sufrió un accidente doméstico, que ella compartió para concientizar sobre los riesgos cotidianos que existen en los hogares en los que hay niños. “Son esos días que vos decís ‘por qué tendría que haber pasado’. Fueron segundos. Se dio vuelta y el nene se cayó”, recordó, luego del mal momento.

Mientras disfrutaba del tiempo en familia, el pequeño cayó de espaldas y preocupó profundamente a sus padres (Video: Instagram)

“Es la primera caída que el nene tuvo en casi tres años y medio y yo no sabía qué hacer. Lo llamé al médico y él me indicó cómo tenía que hacer. Fue un susto... Ni chichón se hizo”, contó la panelista de Ariel en su salsa, sobre la caída que tuvo el nene, una que se fue de espaldas luego de subirse a un sillón y de que su cabeza pase cerca de un banco de madera.

“Fue solo un susto. Nunca él se había sentado ahí; después de este golpe no se sienta más”, escribió en una historia de Instagram en aquel momento junto a la grabación. “Los accidentes pasan, pero quizás buscar equipar la casa con pequeñas cosas: puerta de seguridad, protectores en enchufes y esquinas”, escribió Viciconte.

“Lamentablemente, son cosas que ocurren en un abrir y cerrar de ojos. Y el banco logró que no caiga de una; fue una especie de roll”, agregó, detallando que por suerte el golpe no fue directo. “Lo más importante es que él está súper bien. Como dije, fue un susto. Automáticamente, hablamos con su pediatra y seguimos los pasos de él”, explicó. “Esta foto fue a los tres minutos de caerse. Él se pegó una cinta y dice que ahora está bien. Gracias a Dios fue solo un susto”.

El episodio llevó a Viciconte a reflexionar públicamente sobre la maternidad: “Uno de mis mayores miedos como mamá es que a mi hijo le pase algo. Es inevitable… Queremos estar las 24 horas al lado de ellos, cuidándolos, protegiéndolos de todo. Pero la realidad es que no siempre se puede, y eso también está bien”.

“Los chicos se caen, se golpean, se lastiman… y aunque nos duela más a nosotras que a ellos, es parte de crecer. Como mamás hacemos lo mejor que podemos con todo el amor del mundo”, finalizó.