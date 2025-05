El contundente apoyo de Evangelina Anderson a su esposo Martín Demichelis luego que lo despidieron del club de México

La modelo lanzó una indirecta ante el despido del exfutbolista (Instagram)

La noticia sacudió el mundo del fútbol mexicano y argentino casi en simultáneo. Martín Demichelis fue despedido de su cargo como entrenador de Rayados de Monterrey tras la eliminación en los cuartos de final del torneo local a manos del Toluca. Si bien el exentrenador de River Plate no se expresó en las redes sociales, fue su esposa, Evangelina Anderson, quien tomó la palabra para hablar por él.

A través de una historia de Instagram, la modelo y jurado de Los 8 Escalones (El Trece) compartió una frase contundente: “Al final te diferencia el corazón que tengas”, escribió, acompañando el texto con un emoji de corazón rojo. Sin mencionar directamente a su marido, el mensaje fue interpretado como un apoyo incondicional en este momento de incertidumbre profesional luego de quedar afuera de la dirección del conjunto mexicano.

La publicación no pasó desapercibida, sobre todo considerando que hace menos de un año la modelo había decidido mudarse junto a sus hijas a tierras mexicanas, abandonando familia, amigos y proyectos personales para acompañar a Demichelis en su desafío como entrenador en el exterior. En especial a su hijo mayor, Bastián, quien se quedó en Argentina para continuar con sus obligaciones en las juveniles del conjunto Millonario.

El posteo de la modelo luego de conocerse el despido de su marido

En septiembre pasado, antes de emprender el viaje a Monterrey, Anderson ya había compartido un video íntimo y emotivo, donde anticipaba que el desarraigo no le sería fácil. “Alemania, Inglaterra, España. Sin duda, esta es la más difícil de todas”, decía entonces. “La más dolorosa. Todos los que dejamos nuestro país atrás sabemos de esa sensación única de volver a casa”, narraba con la voz entrecortada mientras en la pantalla se sucedían fotos familiares, abrazos, comidas típicas y momentos compartidos con sus padres.

“Volver a sentir el calorcito de un abrazo con tu viejo, volver a probar la comida de mamá, también sus abrazos. Volver a reír a carcajadas con tus amigos, las charlas infinitas con tus hermanos”, continuaba, mostrando imágenes que captaban la nostalgia de las despedidas. Cabe recordar que la pareja había vivido más de diez años en Europa, pero cada regreso a Buenos Aires se convertía para Eva en un ritual, una vuelta al origen que nunca dejó de doler.

En ese mismo posteo, había agregado respecto a la situación que se encontraba atravesando en ese entonces: “La distancia separa cuerpos, no corazones”. Un lema que parece regir su vida y que también se traduce en el acompañamiento que le brinda a su familia, más allá del país donde les toque vivir. A lo largo de aquel video, que fue ampliamente comentado y celebrado en redes, Evangelina remarcaba el valor de las raíces: “Volver a nuestras costumbres, que igual las llevamos a todos lados. Volver a buscar esos pedacitos de tu corazón que quedaron por ahí esperando que algún día vuelvas. Gracias por permitirnos esta hermosa vuelta a casa, por un ratito más”.

Evangelina se mudó a finales del año pasado a México, dejando detrás a sus familiares y amigos (Instagram)

Y aunque hoy el destino profesional de Demichelis es incierto, lo que quedó claro es que su pareja lo acompaña con firmeza y sensibilidad, sin importar cuál sea el resultado de la situación. En el cierre de aquel viaje previo, ella había escrito: “No hay día que no nos despertemos y no sigamos valorando lo que tenemos, por eso siempre agradezco volver a recordar de dónde vinimos y de dónde somos”. El mensaje, acompañado por una imagen del sol cayendo sobre el Río de la Plata y la cancha de River, terminó de sellar el vínculo profundo que une a la familia con sus raíces.

Hoy, en medio de otro ciclo que se cierra, la modelo vuelve a abrazar lo que más la identifica: la familia, los afectos y la capacidad de estar firme, incluso cuando el futuro se vuelve incierto.