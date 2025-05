La fuerte pelea de Melody Luz con Estefi Berardi en vivo: “A vos no te voy a contestar ninguna pregunta”

La pelea de Melody Luz con Estefi Berardi (Video: Los profesionales de siempre, El Nueve)

En Los profesionales de siempre, el ciclo de Flor de la V, se dio un tenso momento cuando Melody Luz, desde un móvil, se enfrentó con Estefi Berardi, quien es panelista del programa. El conflicto viene de hace casi 2 años cuando la bailarina estaba en los primeros meses de su embarazo de su hija, fruto de su relación con Alex Caniggia, y la panelista le consultó por las versiones que circulaban. “No me preguntaste, me amenazaste”, lanzó, en su choque al aire.

La exparticipante de El Hotel de los Famosos dio una entrevista con el ciclo de El Nueve para hablar de su presente laboral, su incipiente romance con el chef Santiago del Azar y su separación del hermano de Charlotte Caniggia, pero cuando Estefi quiso hacer una pregunta, se desató la pelea.

“A vos, Estefi, no te voy a contestar ninguna pregunta. Vos sabés por qué”, lanzó, mientras la conductora intervenía y la panelista le pedía explicaciones por su actitud. “Sabes por qué. Lo mínimo que merezco, antes de que me saludes, son disculpas. Pero bueno, allá vos”, se despachó. “No tengo ningún problema en pedirte disculpas si hice algo que te molestó, pero me tenés bloqueada, así que no puedo hablar”, afirmó la integrante del ciclo.

La tensa pelea de Melody Luz y Estefi Berardi en vivo (Los profesionales de siempre, El Nueve)

“Ustedes saben dónde doy clases, pero siento que no te da para venir y pedirme disculpas en la cara porque lo que hiciste fue muy grave y espero que no lo repitas”, siguió Melody con dureza. “Vos porque no sos mamá y no sabés qué pasó”, señaló, para después contar que su malestar fue porque se sintió obligada a contar sobre su embarazo antes de los tres meses, dichos que Estefi aseguró que no eran reales.

“No me preguntaste. Me amenazaste”, enfatizó, mientras la panelista resaltaba que Melody se había “sentido amenazada por mi insistencia”, pero que esa no había sido su intención. “Me dijiste ‘si no te interesa este tema del embarazo...’. ¿Cómo no me va a interesar mi embarazo? Cómo se nota que no sos mamá y que nunca tuviste un bebé en la panza", se despachó. “Si fue así, te pido disculpas”, señaló Berardi, intentando calmar las aguas.

“No solo eso. Mostraste un audio mío llorando al aire. Eso es de mala persona. Sabés que sos mala persona. Se dice y se sabe que sos mala persona. Así que yo no te voy a responder nada”, continuó la bailarina, muy molesta. Evelyn von Brocke intervino en ese momento buscando aclarar lo que sucedió y Melody Luz recordó el hecho.

"Cuando yo conté mi embarazo mostró mi audio llorando, diciéndole ‘por favor, yo no me meto con nadie, no lo sabe ni mi mamá’. Eso es de mala persona", lanzó Melody Luz

“Yo me hice el análisis de sangre y no estaba embarazada ni de dos meses, un mes. Al otro día me llega un mensaje de ella amenazándome de que si yo no le contestaba ese mensaje lo iba a contar. A Stefy Demner se lo hizo y contó su embarazo antes de tiempo. Cuando yo conté mi embarazo mostró mi audio llorando, diciéndole ‘por favor, yo no me meto con nadie, no lo sabe ni mi mamá’. Eso es de mala persona. Igual después el karma se encargó de ella y encima hizo una denuncia, un juicio por algo que fue lo mismo que me hizo a mí. Así que es una ridícula y no pienso ni hablar más de ese tema”, arremetió.

“Está mezclando temas que no tienen nada que ver”, se defendió Berardi. “Los embarazos se respetan, los embarazos se respetan”, enfatizó, mientras Flor de la V aclaraba que en LAM no se había dado esa información como noticia y Estefi aseveraba que el audio no era acerca del embarazo.

“Me mandó un audio insultando a Ángel de Brito por cosas del Bailando. Lo pasaron en LAM. Es un audio hablando de que Ángel, del Bailando y de cosas. Otro tema que nada que ver y lo está mezclando todo con el embarazo”, esgrimió Berardi, momento en el que Melody reaccionó con todo. “Lo pasaste vos, ridícula”, gritó.