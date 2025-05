Cumbre de divas: el divertido encuentro de Susana Giménez y Graciela Borges

La divertida cena de Susana Giménez y Graciela Borges (Video: Instagram)

Cultoras de las amistades de larga data, Susana Giménez compartió este jueves una cena con amigas muy queridas en su vida. A través de su cuenta de Instagram compartió imágenes del encuentro que tuvo con la diva del cine, Graciela Borges.

La animadora y la actriz se reunieron con Teresa Calandra, Teté Coustarot y Evelyn Scheidl en el restaurante Happening de Puerto Madero. Allí revivieron sus años como modelos, su vida familiar y las anécdotas más entrañables de su vida.

“¡Amigas queridas, qué lindo vernos y reírnos tanto!”, escribió la diva de los teléfonos junto a un video con imágenes del momento que vivieron. “Te amo, amiga tan adorable”, le comentó Evelyn, feliz. “¡Qué bien la la pasamos!”, dejó Teresa, mientras definía su salida como una “noche divina”.

Susana Giménez y Graciela Borges en una divertida salida de amigas (Instagram)

“Me faltaba la foto con la Gra de esa noche tan divertida”, escribió Su, en otra de las postales, mientras que en un video aparece la conductora recostada sobre la musa de Leopoldo Torre Nilsson, charlando muy animadamente.

“Querida Su, tantos años en esta familia, cuántas risas y tristeza compartimos a través del tiempo, por eso. SIEMPRE AMOR, como el gesto de la mano”, comentó Graciela, feliz por verse con amigas queridas de tantos años.

Siempre marcando la moda y dueñas de estilos muy personales, las divas no defraudaron a sus seguidores. Mientras Susana llevó una blusa negra con mangas largas transparentes de tul con lunares, Graciela optó por un abrigo en azul oscuro, un look sobrio y elegante, con un sombrero negro de ala ancha.

Susana Giménez y su cena con Graciela Borges, Teté Coustarot, Teresa Calandra y Evelyn Scheidl (Video: Instagram)

La diva hace solo un mes se reconcilió con Miguel Romano, su histórico peluquero y amigo. La declaración del estilista como Personalidad Destacada en el Ámbito de la Cultura por la Legislatura Porteña sirvió para que puedan limar sus asperezas y volver a acercarse.

En la Legislatura dijeron presentes la familia del estilista, con su hija Paola a la cabeza, estrellas amigas como Graciela Borges y Nacha Guevara y colegas, como Fabio Cuggini.

Pero además, se proyectaron videos con mensajes de su nieta Antonella, de Marcela Tauro, de Moria Casán y uno muy especial que llamó la atención: el de Susana Giménez, que se encontraba distanciada del estilista. La gestión la hizo Paola Romano a través de Mecha Sarrabayrouse, hija de la diva, y ésta aceptó de inmediato y con mucha felicidad la chance de estrechar lazos nuevamente. Para todos, fue sorpresa. Pero el día anterior al mensaje, Susana y Romano hablaron por teléfono “como dos horas”, contó Paola.

Desde una pantalla, Susana le dijo: “Querido Miguel, qué alegría, qué alegría. Me enteré apenas llegué que te daban este premio tan lindo, tan merecido, después de tantos años de trabajo, Miguel. Bueno, yo te sigo extrañando. Ya te dije que necesito que me hagas un peinado especial si hay un Martín Fierro, quiero hacer una cosa especial. Pero bueno, la vida es así, nos separa, es así y me alegro que estés bien, que estés descansando en tu quinta. Has trabajado toda tu vida desde que eras muy chiquito y te recuerdo siempre Miguel, qué querés que te diga. Sobre todo recuerdo de nuestras risas, las risas, no paramos de reírnos y hacer chistes en el camarín y eso siempre trae alegría”.

De esta forma, los malos entendidos y los roces que habían tenido estos últimos años, quedaron en el pasado y volvieron a acercarse. Incluso en el cumpleaños que tuvo el peluquero recibió el saludo de la diva por sus 90 años. “Lo saludó Mecha y Susana”, destacó Paola Romano, la hija del “Cóndor” en diálogo con Teleshow, sobre el íntimo festejo que tuvo, rodeado de su entorno más cercano.