Coti Sorokin anunció la vuelta a los escenarios luego de su internación: “Ya estoy de pie”

Coti Sorokin anunció su vuelta a los escenarios

Hace una semana, Coti Sorokin regresó a su hogar luego de estar internado en el Sanatorio de la Trinidad por un cuadro de ciatalgia aguda. El músico debió suspender sus compromisos laborales y continúa con su recuperación en su casa, acompañado por sus hijas y ansiando regresar cuanto antes a los escenarios.

El autor de “Nada fue un error” mostró la intimidad de su casa luego de recibir el alta médica. Y ahora, compartió una sentida reflexión junto a las primeras imágenes luego de la intervención a la que se sometió en el sanatorio porteño.

“De pie. Hubo unos días con fallos en la máquina. Lo mejor que tengo se averió. Lo estoy reparando. Desde adentro hacia afuera. De a poco. Pero ya estoy de pie”, señaló el rosarino en un posteo en su Instagram, que completó con una frase de un célebre coterráneo: “No me verán arrodillado”, cita a la “Ciudad de pobres corazones” de Fito Páez.

El posteo de Coti que encendió las alarmas en sus seguidores

En sus palabras, que dan cuenta de una toma de decisión para enfrentar las adversidades, también aseguró que no pretende hacer un espectáculo de sus dolores. “Los guardo, los peleo y los supero desde adentro; solito a veces y con los míos también a veces”, agregó, en referencia a la importancia tanto de las compañías como de las soledades.

A continuación, le puso fecha a lo que sus seguidores estaban esperando: el regreso a los escenarios. “Decidí este viernes hacer el concierto en Rosario. Como sea, pero hacerlo”, afirmó el guitarrista, y citó al emblemático personaje de Stallone: “‘El peleador pelea’ dijo Rocky. Qué simpleza de frase y cuánta profundidad y sabiduría encierra”, reflexionó. Así, luego de la suspensión obligada del concierto del 30 de abril en Santa Cruz de la Palma y de su ausencia en La Peña de Morfi, retoma su agenda con un concierto en su ciudad natal.

El posteo de Coti Sorokin sobre su estado de salud

Sorokin, que acompañó el texto con las primeras postales luego de su intervención, siguió mirando hacia adelante: “Las misiones, las tareas, los destinos, son implacables. Cambiaré muchas cosas y aprenderé otras tantas, hasta el final”. En este sentido, no mostró arrepentimiento, sino orgullo por el camino recorrido: “Eso ya no lo puedo cambiar y aunque pudiera cambiarlo, no quiero, no voy a vivir distinto de lo que corre en mis venas”.

Por último, citó un fragmento de su canción “Que la vida” para sintetizar este momento y se mostró ansioso para regresar a su patria chica y volver a hacer lo que más le gusta:“Si es que salté con la guitarra de la cuna / qué voy a hacer, no tengo cura. Rosario nos vemos el viernes”, cerró, agradeciendo el amor de su público que lo respalda no solo a través de sus canciones, sino acompañándolo en este momento complicado de salud.

Coti viene manteniendo un diálogo fluido con sus seguidores en las redes desde que comenzaron sus problemas de salud. En su primer comunicado, señaló que estaba atravesando “un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, junto a una imagen de un pasillo de la clínica, como ambientación para las palabras.

Al ausentarse a La Peña de Morfi el domingo 27, emitió un comunicado oficial en el que agradeció las palabras de aliento e informó la pausa breve en su carrera. “Estoy bien, pero obligado a postergar todos mis compromisos y viajes programados”, explicó el cantante.

La decisión, según sus propias palabras, fue tomada para priorizar su recuperación y evitar complicaciones que pudieran derivarse de su condición actual. “Me voy a tomar unos días para cuidarme y poder volver con más fuerza. Pido paciencia y comprensión. Ya vamos a retomar todo cuando esté en condiciones”, enfatizó. Y cumplió: en menos de 15 días, volverá a subirse al escenario.