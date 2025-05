Coti Sorokin recibió el alta médica y mostró cómo se recupera luego de su internación

Coti Sorokin mostró como se recupera en su casa (Video: Instagram)

Días atrás, Coti Sorokin le contó a sus seguidores que estaba atravesando un cuadro de ciatalgia aguda, por lo que tuvo que ser internado en el Sanatorio de La Trinidad y los compromisos laborales que tenía pactados tuvieron que ser reagendados. Tras varios días en la clínica, el músico volvió a su casa para continuar con su recuperación y en sus historias mostró quién lo acompaña y cómo lleva el día a día.

En el primer video que compartió con sus seguidores se puede ver a su hija Leyre sentada en la mesa del comedor, frente a la máquina de coser, con los retazos de tela esparcidos por todos lados, y su hermana, Maia, sentada frente a ella haciéndole compañía. Esta escena fue grabada desde el cuarto del cantante y tan solo se escucha el sonido de la máquina.

En el segundo corto se puede ver a las hermanas hablando del proyecto de costura. A esta escena Coti no le agregó palabras, sino que le sumo dos emojis de corazón, sus dos hijas están a su lado desde que se conoció la noticia de su internación y no se separaron de su lado en ningún momento.

Este problema de salud viene en medio del divorcio con Candelaria Tinelli, tras un año de casamiento, por lo que la compañía de sus dos hijas es su refugio en medio de los malos tragos.

Leyre y Maia estuvieron al lado de su papá en todo momento

Mientras estaba internado mostró cómo pasaba sus días. A través de sus historias de Instagram, la expareja de Tinelli se mostró acompañado por quienes llamó “ángeles de la guarda”: Leyre y Maia, sus dos hijas mujeres. Desde la camilla, tomó una selfie donde las jóvenes lo acompañaban desde el sillón de la habitación.

Esta no fue la única publicación que les dedicó a sus hijas, sino que dos horas más tarde volvió a tomarles otra foto mostrando que se quedaron al lado suyo gran parte del día. “Mis princess”, escribió, etiquetando a ambas en la story. Ambas permanecieron nuevamente junto a su padre, que sacó una foto desde la cama, dejando ver parte de sus piernas, pero exhibiendo principalmente a Leyre y Maia, que se encontraban trabajando desde la habitación del sanatorio.

En su primer comunicado, Coti señaló: “Hola gente, paso por acá, esta vez para contarles que estoy hace un par de días con un cuadro de Ciatalgia súper agudo que me está complicando mantener en pie los compromisos de viajes y agenda para estos días”, junto a una imagen de un pasillo de la clínica en la que estaba.

El mensaje continuó expresando cómo se estaba sintiendo en los días previos: “Venía intentando no tener que cancelar, ni posponer nada, pero quizás no me quede opción. Estoy bien eh. Y haciéndome todos los estudios y tratamientos necesarios. Voy a ir comentando cómo sigue todo. Gracias por el cariño siempre”.

El comunicado de Sorokin durante su internación (Foto: Instagram)

Horas más tarde, al ausentarse a La Peña de Morfi (Telefe), decidió emitir un comunicado oficial dirigido a sus fanáticos. “Antes que nada quiero agradecer a todos los mensajes que me llegan llenos de buena energía y amor”, manifestó.

Acto seguido, el artista confirmó que, aunque su estado general no reviste gravedad, las recomendaciones médicas fueron claras: debía frenar su actividad artística. “Estoy bien, pero obligado a postergar todos mis compromisos y viajes programados”, explicó el cantante. La decisión, según sus propias palabras, fue tomada para priorizar su recuperación y evitar complicaciones que pudieran derivarse de su condición actual. “Me voy a tomar unos días para cuidarme y poder volver con más fuerza”, señaló.

Coti se comprometió a reprogramar todas las fechas y a reencontrarse pronto con su público. “Pido paciencia y comprensión. Ya vamos a retomar todo cuando esté en condiciones”, enfatizó.