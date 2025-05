L-Gante se sinceró sobre su estado de salud: “Me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”

En medio de las versiones que señalaban su retiro de la música, L-Gante esclareció las dudas y contó qué diagnóstico le dieron los médicos (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

L-Gante se sentó este domingo en la mesa de Juana Viale en Almorzando con Juana (El Trece) y sorprendió a todos con sus declaraciones sobre su salud, su futuro en la música y su vida amorosa. En medio de rumores sobre su posible retiro, el cantante de cumbia 420 dejó claro que aún tiene mucho por dar. A tan solo unos días de uno de sus shows más esperados, este miércoles 7 de mayo, se sinceró y explicó que está poniendo su salud por encima de todo.

“Se decía que iba a ser uno de los últimos shows, pero no creo que sea así”, dijo, en un intento por desmentir las versiones que circulan sobre su retiro definitivo de la música. “Es lo más próximo que tengo y después voy a estar atendiendo mi salud”, agregó, dejando en claro que su situación médica es la prioridad.

Consultado sobre el diagnóstico, el cantante de 25 años explicó que su estado de salud no es sencillo. “Me encontré con algo… Fui a hacerme un chequeo general y me encontraron insuficiencia cardíaca y renal”, confesó, sorprendiendo a todos al ponerle palabras al diagnóstico que recibió.

L-Gante, conocido por su estilo de vida intenso y su trabajo constante, explicó que tiene un problema con una válvula de su corazón: “Una válvula del corazón tiene un problema, la sangre marcha, pero vuelve un poco para atrás”. A pesar de todo, el cantante aseguró que está haciendo lo posible por cuidarse: “Estoy con una dieta de comida que la respeto, pero de vez en cuando hay un permitido”, aclaró.

El artista dio detalles sobre su estado de salud y despejó las dudas (Instagram)

Más allá de su salud, Elián Valenzuela - tal su verdadero nombre - también aprovechó la ocasión para aclarar algo que estaba circulando en los medios: las versiones sobre su consumo de sustancias. “Después me han dado con todo en los medios. Así que, anteayer, me realicé un examen de orina y sangre que me dio toda la parte de sustancias negativo. Yo ya lo sabía, pero lo quería mostrar porque todos pensaban que era por eso”, dijo, dejando claro que su estado no tiene nada que ver con las drogas luego de realizar un posteo en Facebook.

La conversación también tocó su vida amorosa, en especial su reciente ruptura y reconciliación con Wanda Nara. Aunque intentó esquivar el tema con un gesto cómico, enfocándose en su plato y diciendo: “No sé… Mejor como”, el artista no pudo evitar hablar de su relación con la empresaria. A la salida de las grabaciones, un notero de Intrusos (América) le preguntó por su posible regreso con Wanda. En ese momento el cantante no dudó en lanzar una afirmación contundente: “Volvió Wanda”. La sonrisa que acompañó esa frase hizo pensar que el acercamiento entre ambos estaba más cerca de lo que se pensaba.

Consultado directamente sobre si ya había una reconciliación, el intérprete de “El último romántico” evitó confirmar o desmentir, pero dejó abierta la puerta a esta posibilidad. “Me queda una charla pendiente ahora cuando llegue a casa”, afirmó, dando a entender que la situación aún no estaba cerrada y que hablarán de los temas inconclusos entre ellos.

L-Gante dejó en claro su reconciliación con Wanda Nara a días de anunciar su ruptura (Video: Intrusos - América)

El cantante también explicó que el reencuentro con la conductora no fue planeado. “Fue una sorpresa. Estaba yendo a mi casa y cuando llegué, ella ya estaba ahí”, contó. Además, agregó que, aunque el encuentro fue espontáneo, no hubo discusiones ni aclaraciones sobre su relación. “Estaba Jamaica, así que no nos enfocamos en ninguna charla ni ninguna discusión”, explicó, refiriéndose a su hija, quien estuvo presente durante el reencuentro.

Con un futuro musical que sigue de pie, L-Gante no duda en seguir adelante con sus proyectos, aunque con más cuidado respecto a su salud. Por ahora, su vida personal parece estar encaminándose hacia la calma, con el enfoque puesto en lo más importante: su salud y el bienestar de su familia. Mientras tanto, los seguidores del artista esperan ansiosos su regreso a los escenarios, mientras él mismo asegura que su historia con Nara aún tiene capítulos por escribir.