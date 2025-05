Cuánto costó el lujoso viaje de la China Suárez y Mauro Icardi a Miami: compras millonarias y regalos exclusivos

En medio de su viaje a Estados Unidos, los gastos de la pareja quedaron al descubierto (Video: Mujeres Argentinas – El Trece)

La historia de amor entre la China Suárez y Mauro Icardi continúa dando de qué hablar. En medio de una inesperada escapada a Miami, Estados Unidos, todas las miradas se centran en los próximos pasos de la pareja. Entre rumores de compromisos, guiños hacia la expareja del futbolista, Wanda Nara y compras extravagantes, ambos se van acercando al epicentro del mundo del espectáculo. En especial, luego de conocerse el monto que gastaron este fin de semana.

Los gastos de la pareja fueron dados a conocer por Cristhian Gasmann, corresponsal desde Miami para el equipo de Mujeres Argentinas (El Trece). “Son 48.988 dólares”, aseguró el enviado, quien explicó que tenía las copias de los tickets de las transacciones de la actriz y el futbolista que llevaron a cabo en un hotel de cinco estrellas. Pero eso no fue todo, porque también hubo tiempo para hacer compras y no escatimaron en lujos. Por su parte, una de las panelistas del ciclo, sumó: “Fueron a un outlet de cosas caras”.

Las extravagantes compras de la exCasi Ángeles y su pareja fueron tan solo una parte de su escapada a los Estados Unidos, ya que existen versiones que indican que no regresarían de inmediato al país. En medio de sus días a solas, el enviado del programa de María Belén Ludueña explicó que todo indica que su próximo destino sería Italia, específicamente Milán. “Escuché rumores de que la China se estaría yendo a Milán por trabajo. Una plataforma muy conocida, donde trabajar hace mucho tiempo la llevaría allá por un tiempo”, destacó Cristhian. “Estarían presentando lo último que se filmó con Pablo Echarri y empezando a grabar las primeras escenas del nuevo proyecto la semana que viene”, sumó el periodista.

La pareja no se privó de ningún capricho durante su estadía ne Miami (Instagram)

Pero eso no es todo. En medio de rumores de compromiso, Mauro eligió un gesto cinematográfico para homenajear a la China durante su estadía en Miami. El futbolista abrió la puerta de la habitación de hotel y mostró la escena a través de un video que publicó en sus redes sociales. Pétalos de rosas rojas cubrieron el suelo y la cama blanca, pequeñas velas encendidas iluminaron el cuarto y peluches rojos decoraron el respaldo. En el centro de la cama, una bolsa pequeña insinuó un obsequio de valor. “¿De casamiento?”, se leyó en redes, en referencia al posible contenido del envoltorio. En la pantalla del televisor, una foto reciente de la pareja apareció como fondo. En la historia de Icardi, la frase “It was always you” (Siempre fuiste tú) acompañó la publicación, mientras una luz decorativa dentro de la habitación expresó “I love you” (Te amo).

El gesto no pasó desapercibido. Los usuarios en redes sociales compararon la ambientación de Icardi con una escena similar que protagonizaron Wanda y L-Gante. En esa oportunidad, para el día de los enamorados, el 14 de febrero, el cantante también eligió pétalos esparcidos, peluches y globos para agasajar a la empresaria. La similitud entre ambos momentos generó múltiples comentarios. “El mismo combo de peluches y rosas”, escribió un seguidor. Otro apuntó: “Copió a L-Gante con la habitación decorada”. El paralelismo marcó un nuevo capítulo en las similitudes que giran en torno a los vínculos de la farándula local.

El romántico gesto de Mauro Icardi a la China Suárez en medio de los rumores de compromiso (Video: Instagram)

Durante el paseo por Miami, el estilo de ambos se mantuvo coordinado y oscuro. La actriz lució un top negro ajustado con pantalones de jean oscuros. El elástico de su ropa interior mostró la marca. Su peinado en dos rodetes aportó un aire juvenil. Icardi optó por una remera básica con logo en relieve, gorra negra y brazos cubiertos de tatuajes. “Miami Beach. No importa el destino”, escribió Suárez. “Si es con vos, siempre es especial, mi amor”, añadió.

En la ciudad, la pareja visitó el shopping Sawgrass Mills, donde recorrieron locales de distintas marcas. Más tarde, aprovecharon la playa frente al hotel. “Gracias por tanto amor”, publicó la actriz. Una de las imágenes los mostró acostados sobre la arena, sin toalla ni reposera. El pelo mojado y la arena en los brazos revelaron el baño previo en el mar. Ella posó con un coco, él apareció frente al agua con la mirada en el horizonte. Las fotos dejaron en claro el contacto constante: manos sobre brazos, besos en mejillas y abrazos.

Durante el viaje, la China Suárez no escatimó en gastos y se lució con una gran cantidad de compras de marcas de lujo (Video: Instagram)

El día terminó con una cena en Cipriani Downtown, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La actriz eligió un plato de fideos. En la mesa, un helado de vainilla con chocolate caliente y nuez garapiñada se compartió entre varios. Otro postre, con chocolate rallado, completó la velada.

A pesar de que se especuló con su presencia en la carrera de Fórmula 1, la pareja no asistió al evento. Benjamín Vicuña, expareja de Suárez, sí apareció entre los invitados. Las fotos del actor en el paddock se difundieron durante el fin de semana. El foco, sin embargo, quedó en los días compartidos por la actriz y el delantero en la ciudad estadounidense.