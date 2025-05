Juana Viale se sumó a la tendencia y repitió uno de sus vestidos favoritos: “No pierde vigencia”

Vestida por su diseñador fetiche, Juana Viale se lució con un outfit de terciopelo coral para conducir su programa (Video: Almorzando con Juana – El Trece)

Cada vez que Juana Viale pisa el set de Almorzando con Juana (El Trece), su estudio se convierte en una verdadera pasarela de moda. Este domingo no fue la excepción, y una vez más, la conductora sorprendió con un look que, si bien ya había lucido anteriormente, sigue siendo tan impresionante como el primer día. Como de costumbre, el diseñador Gino Bogani fue la responsable de este atuendo que causó sensación tanto por su elegancia como por su particular historia.

“¿Qué colores tenemos, Bogani? Esto es como que puedes caminar en la oscuridad y brillar”, comentó Juana, mientras se admiraba ante la cámara. “Este vestido ya lo usé hace cinco años, pero como verán, Bogani no pierde vigencia. Fue el primero que hice vestida por él y nosotros repetimos porque nos encanta”, explicó. El vestido, que era de terciopelo de seda en un vibrante tono coral, se ajustaba perfectamente a su figura con una línea túnica que caía suavemente sobre su cuerpo, drapeando en la cintura y cerrándose con una faja con nudo. “Es muy suavecito, no lo pueden tocar, pero es una maravilla”, agregó, provocando la curiosidad de su audiencia.

Para completar el look, Juana se decantó por un toque de sofisticación con pulseras delicadas y aros pequeños, piezas que sumaron elegancia sin recargar el conjunto. Su peinado, obra de Juan Fojo, consistió en unos rulos bien marcados que aportaban un aire de frescura y movimiento al conjunto. Por su parte, el maquillaje estuvo a cargo de Cris Sepúlveda, quien eligió un delineado verde que, como confesó Viale, fue elegido tras un divertido debate sobre el color exacto: “¿Cuál ven? Yo lo veo azul”, bromeó entre risas.

La conductora optó por un vestido coral para la apertura de su programa (Instagram)

Pero eso no fue todo. El domingo anterior, la conductora también destacó con un look completamente diferente, pero igualmente sorprendente. En pleno otoño porteño, Juana eligió un vestido primaveral que rompía con las expectativas de la temporada. “Viene un otoño raro, mucha humedad, pero nosotros tenemos las flores para que no se caigan nunca. Vivimos en una eterna primavera, señor Bogani”, expresó Juana, haciendo gala de su humor espontáneo y su complicidad con el diseñador.

Este vestido, muy en la línea de lo que siempre ofrece su diseñador de confianza, estaba confeccionado con encaje bordado con pailletes en el escote y en las mangas, lo que aportó un toque de brillo discreto. Además, el diseño incluía una abertura central en los laterales y la cintura, lo que permitía que la falda, con cola flotante, tuviera una caída espectacular. “Qué buena cola, diría uno… muy bien Bogani”, dijo entre risas la presentadora, haciendo referencia a la caída del vestido, que, como siempre, estaba perfectamente adaptado a su estilo único.

El peinado para este look también estaba a la altura de la ocasión: Fojo optó por un recogido bajo y prolijo, que realzó las facciones de Juana y sumó un toque de sofisticación. En cuanto al maquillaje, Sepúlveda decidió darle un guiño de frescura con un delineado rosa chicle y labios a juego, una elección perfecta para resaltar la naturalidad de Juana, pero con un toque de originalidad.

Con un delineado verde y joyas brillantes, Juana completó su outfit de este domingo (Instagram)

Es claro que Juana tiene un estilo propio que no pasa desapercibido. Cada vez que se presenta en televisión, marca tendencia con atuendos que no solo tienen un diseño impecable, sino que también cuentan historias de confianza, elegancia y personalidad. Con Bogani a su lado, la conductora logra siempre sorprender a su audiencia, sin perder esa esencia única que la hace tan especial. Así, con vestidos que siguen siendo atemporales y con su espontaneidad intacta vuelve a demostrar que no solo es una de las figuras más importantes de la televisión argentina, sino también un verdadero ícono de estilo.