Las primeras horas de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami: shopping y compras low cost

Las primeras horas de Mauro Icardi y la China Suárez en Miami (Video: América TV)

Mauro Icardi y la China Suárez disfrutan a pleno de su relación, conviviendo desde que blanquearon su romance en enero y viajando a Turquía, Italia; ahora se suma un nuevo destino internacional: Miami. La pareja llegó durante las primeras horas del mediodía del viernes y una de las primeras paradas que hicieron fue en un shopping.

Durante la tarde del jueves hubo mucha especulación acerca del destino que habían elegido, en un principio se decía que iban a asistir al concierto de Lady Gaga en Brasil, pero finalmente se confirmó que el elegido fue la ciudad de Miami. En Intrusos (América TV) mostraron lo que hicieron durante las primeras horas en la ciudad. Y esta vez no hubo vuelo privado.

Se trata de compras, pero a diferencia de viajes anteriores que fueron en marcas de lujo como Louis Vuitton, Chanel o Prada, fueron por una marca mucho más accesible y la favorita de los viajeros a la hora de comprar ropa. Se trata de Primark, la marca irlandesa que tiene tiendas en toda Europa y en algunas ciudades de Estados Unidos. Icardi y la China fueron al que está ubicado en el Sawgrass Mills.

Fueron acompañados por el asistente de la actriz y en el video que mostraron en el programa de América se puede ver que llenaron un carrito completo, una bolsa e hicieron la fila sin hacer uso de la fama de ninguno de los dos. Muchas de las cosas tenían estampados infantiles, por lo que podrían ser para los tres hijos de Suárez y, con esperanza a futuro, tal vez regalos para las dos hijas que tiene el deportista con Wanda Nara. También había packs de medias, ropa interior, pantalones, zapatos, calzas y accesorios para las niñas.

“Compraron muchas cosas de la muñequita, esa que le gusta a Wanda. Se sacaron un montón de fotos, la gente apuntaba a él, estuvieron supernaturales, haciendo la fila como corresponde, muy enamorados, a los besos”, detalló Karina Iavícoli al aire del ciclo de espectáculos y agregó que el día martes regresan al país. La persona encargada de mandar los videos le hizo una pequeña descripción de la escena que tenía enfrente: “Quiero intentar interrumpir porque están a los chupones limpios”.

Una de las teorías detrás del viaje de la China Suárez y Mauro Icardi

Una de las teorías detrás del viaje vino de Santiago Sposato en DDM (América TV) e involucra un viejo y fugaz romance de la actriz de Casi Ángeles. “No viajaron ellos solo, viajaron con el asistente personal de la China Suárez. Este domingo van a estar en los boxes de la Fórmula 1, es un trabajo de la China”, contó el panelista, lo que generó las preguntas sobre un posible cruce con Franco Colapinto, con quien la actriz de Linda tuvo un fugaz romance en las calles de Madrid.

Este viaje se da luego de la revinculación del deportista con sus dos hijas, encuentro que según la Justicia fracasó. El día sábado tuvo la oportunidad de pasar el día con las niñas con una sola condición: que la China Suárez no estuviera presente. Esto no se cumplió y se volvió todo el proceso para atrás,

El abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, contó como se encuentra su clienta luego de ser señalada como la culpable de toda la situación. Al parecer esto a la actriz de Casi Ángeles la afecto: “Lógicamente, mal porque es una revinculación que supuestamente se suspende por culpa de ella haber estado en su actual domicilio. Lo cual es una barbaridad”.

Rodríguez, el encargado de la defensa de Suárez, en diálogo con Intrusos (América) planteó con firmeza que su representada no cometió ninguna irregularidad al estar presente durante el reencuentro: “Ella está conviviendo con Mauro Icardi. Más allá de lo que diga la justicia, no hay ningún impedimento para que esté viviendo en ese lugar”.

Rodríguez sostuvo que desde el punto de vista legal, Suárez no está obligada a retirarse del domicilio que comparte con el futbolista. “Ella no se puede ir del lugar donde vive porque Wanda Nara no la quiera”, aseguró.