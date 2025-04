Stefi Roitman y Úrsula Corberó posaron juntas y su parecido causó furor en las redes: “Me encanta este multiverso”

Las actrices se encontraron en la ceremonia de los Premios Platino y causaron furor por su gran parecido (Reuters y EFE/ Daniel González)

Stefi Roitman sigue consolidando su perfil internacional, y esta vez lo hizo con una imagen que rápidamente se convirtió en una de las más virales del fin de semana. Tras su paso por la alfombra roja de los Premios Platino en Madrid, donde se celebró lo mejor del cine y la televisión iberoamericana, la actriz y conductora compartió una selfie junto a Úrsula Corberó. La imagen no solo capturó el encuentro entre ambas, sino que reavivó una comparación que ya circulaba hace tiempo en las redes sociales: su increíble parecido físico.

La instantánea, tomada en plena gala, muestra a ambas posando muy cerca, en modo espejo. Con vestidos elegantes, peinados similares y un look en la misma sintonía, la comparación fue inevitable. En la historia que compartió después, ella usó una de las escenas más conocidas del meme de los Spiderman apuntándose entre sí, un clásico en internet para representar situaciones de confusión entre “dobles”.

Pero eso no fue todo. En el pie de la publicación que hizo en su feed, fue más allá y apeló al guiño cinematográfico: “¿Será que nací en octubre 11? (me encanta este multiverso y ella más)”, escribió en referencia a la película Juego de gemelas, cuya remake de 1998 es protagonizada por Lindsay Lohan, donde dos hermanas separadas al nacer se reencuentran sin saberlo en un campamento de verano. En la ficción, ambos personajes cumplían años en la misma fecha. La referencia fue directa, divertida y celebrada por sus seguidores, que no tardaron en responder con entusiasmo.

Las actrices posaron juntas y mostraron su gran parecido físico ante la cámara (Instagram)

Los comentarios no se hicieron esperar. “Separadas al nacer”, “Son idénticas”, “El encuentro más esperado”, “Este cruce es icónico”, “Hallie, ¡somos gemelas!”, fueron algunos de los cientos de mensajes que inundaron la publicación. Incluso su marido, Ricky Montaner, se sumó al furor con un escueto pero contundente: “Muero”.

Las redes ya venían alimentando esta teoría desde hacía tiempo, pero el encuentro cara a cara terminó por confirmar lo que muchos intuían: la argentina y la española podrían pasar tranquilamente por hermanas. En la selfie se las ve a ambas impecables, con gestos, maquillaje y estilismos que parecen sacados de una misma producción.

Sonrientes, Stefi y Úrsula aprovecharon la ceremonia de premiación para causar furor en las redes (Instagram)

“¿Será que nací en octubre 11? (me encanta este multiverso y ella más)”, escribió Stefi en referencia a la conocida película de Lindsay Lohan (Instagram)

Roitman llevó un vestido strapless en tono celeste pálido con brillos, acompañado por un choker negro que completó el look con un aire vintage moderno. Por su parte, la novia del Chino Darín optó por un vestido amarillo pálido, uno de los colores tendencia del 2025, también strapless y con silueta minimalista. En el cuello, una gargantilla de pedrería plateada que aportó brillo sutil al outfit. Ambas lucieron maquillaje en tonos neutros, con ojos rasgados, rubor marcado y labios nude. El efecto fue inmediato: parecían espejos.

Este parecido no es nuevo. A comienzos de 2024, Stefi había sorprendido con un cambio de look radical: un corte estilo mullet, por un trabajo puntual. Al publicar las fotos, los fanáticos no tardaron en compararla con Úrsula, especialmente por su personaje de Tokio en La Casa de Papel, donde la española llevó ese mismo corte. “¿Qué hacés, Úrsula?”, “Están iguales”, “Me muero, es la doble de Tokio”, fueron algunos de los comentarios que entonces marcaron la conversación.

Roitman hizo referencia al conocido memes de los Spiderman (Instagram)

No fue una producción pensada, ni una campaña armada: fue una selfie casual que terminó diciendo más que mil palabras. Con solo un gesto, un guiño y un meme de Spiderman, Roitman logró lo que pocos logran en una gala repleta de figuras: ser la protagonista del momento más comentado de la noche, sin discursos ni flashes forzados. El parecido con Corberó ya era conversación en redes, pero el cruce cara a cara lo confirmó con contundencia. La comparación dejó de ser teoría para convertirse en imagen. Y el resto lo hicieron los fans que, entre risas y referencias a Juego de gemelas, convirtieron la escena en un fenómeno viral.