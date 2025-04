La emotiva sorpresa que le hicieron las hijas a Wanda Nara al llegar a su casa: “Seguí la flecha”

La emotiva sorpresa que recibió Wanda Nara de sus hijas al llegar a su hogar después de su viaje a Brasil

Después de unos días de trabajo y relax en Brasil, Wanda Nara regresó a Buenos Aires en medio de la polémica que se desató por la revinculación de sus hijas con Mauro Icardi. Ese encuentro se vio empañado por la desobediencia del futbolista cuando el sábado organizó un evento con muchas personas, incluida su pareja, Eugenia la China Suárez. Según dictaba el Ministerio Público Tutelar, el reencuentro tenía que hacerse a solas entre el padre y sus nenas.

En ese contexto, el lunes por la noche Wanda arribó al país y fue directo a su casa a ver a sus hijos. Allí se llevó una sorpresa que resultó emotiva para la conductora.

La escena comenzó con una puerta cerrada y un cartel escrito a mano. “Seguí la flecha”, decían las letras infantiles acompañadas de corazones dibujados con birome azul. “Te amamos ma”, completaba el mensaje. Frente a ese papel pegado en la entrada de su casa, Wanda se quedó inmóvil por un instante. Después de unos días de ausencia, no esperaba nada más que el reencuentro habitual con sus hijos. Pero esa hoja transformó el regreso en una postal íntima, en una muestra simple y elocuente de afecto.

Con cartitas escritas a mano, las hijas de Wanda Nara la esperaron en su casa a su regreso de Brasil (Instagram)

“Voy a llorar”, se la escuchó decir. Con el teléfono en mano, comenzó a registrar el recorrido. En el piso, pétalos de flores marcaban un sendero que se extendía por el hall. Velitas encendidas acompañaban la escena. En el recibidor, una mesa de arrime sostenía otra cartita. “Abrí la puerta, falta poco para la sorpresa”. Wanda avanzó con la voz quebrada. “Me muero, ¿dónde están?”. La respuesta llegó unos pasos después, al doblar el pasillo. Ahí estaban sus hijas, esperándola. Sonrisas, abrazos, fotos. “Soy la mamá más afortunada”, escribió más tarde en sus redes. “Bienvenida mami”, decían los cartelitos dispersos por el piso. Luego se sumaron los tres varones, los hijos que tuvo con Maxi López. En la última imagen compartida, la familia completa posaba ante la cámara, abrazada, sonriendo.

El gesto de sus hijas contrastó con los días previos. La conductora de televisión había partido a Brasil por cuestiones laborales, pero su viaje coincidió con una instancia clave: una nueva jornada de revinculación entre Mauro Icardi y las niñas. El encuentro, según orden del Ministerio Público Tutelar, debía desarrollarse sin la presencia de terceros. Era una instancia sensible. Se buscaba reconstruir el vínculo entre el futbolista y las menores. Pero las condiciones no se cumplieron.

La sorpresa que las nenas de Wanda Nara le prepararon a la empresaria incluyó un camino de velas y pétalos de flores (Instagram)

El sábado, en la casa de La Isla de Nordelta, Icardi recibió a las niñas acompañado de al menos quince personas, entre ellas, su pareja actual, Eugenia la China Suárez. Desde el entorno judicial afirmaron que las niñas “no estaban emocionalmente preparadas para compartir el momento con terceros ajenos al vínculo” y que “la situación vivida podría haber afectado gravemente su experiencia”.

Wanda se enteró del episodio en medio de su estadía en Brasil. Canceló compromisos, compró un vuelo de regreso y aterrizó en el aeropuerto. En la terminal la esperaba un móvil de LAM. Con gorra y lentes oscuros, enfrentó los micrófonos. “Me pone mal por todo el tiempo que gastó el Ministerio Público Tutelar, toda la gente involucrada, mis hijas, yo”, dijo. “Siento que fue una pérdida de tiempo”.

Según contó, sus hijas tenían expectativas concretas para ese encuentro. “Tenían una ilusión, planes que hicieron con la persona que las acompañaba en esta revinculación. Y nada fue como lo soñaron ni como lo planearon”. En la voz de la conductora, el enojo se mezclaba con la tristeza. “Sé que están muy mal, sé que están muy angustiadas”, insistió.

Wanda Nara arremetió contra Mauro Icardi en su llegada de Brasil: "Mis hijas están muy angustiadas" (Video: LAM, América)

Wanda recordó que antes de viajar había recibido un video de una de sus hijas. Le mostraba la ropa que había elegido para el encuentro. “La sorpresa se la llevó ella, porque el papá nunca llegó a verla”, lamentó. También contó que los varones, hijos de Maxi López, tenían el mismo deseo de reencontrarse con Icardi. “Mis hijos varones quieren hacerlo. Entonces es un dolor muy grande que ahora acompaño con mis hijas”.

La empresaria apuntó directamente contra su expareja. “Si el papá hace tantos meses que no ve a sus hijas, hubiera estado bueno que priorice realmente esta revinculación, sobre todo por el esfuerzo que hicieron todos los profesionales”, dijo. Y agregó: “Mis hijas siempre expusieron las ganas de que el papá las vaya a ver a actividades. Tuvieron dos actos y yo me fui tranquila pensando que él podía asistir. Fue una angustia enorme para mí recibir las fotos de parte de las mamás de la escuela y del mismo colegio donde ninguno de los dos papás estaba. Yo priorizo a mis hijos. Si hubiera sabido que esto pasaba, no hubiera tomado este compromiso laboral”.

También hubo reproches judiciales. “Se piden los alimentos hace seis meses y no se cumplen. Pedí una revinculación para mis hijos, que no la podemos lograr. Pedí que por favor las abogadas de la otra parte dejen de amenazar, dejen de decir públicamente que estas nenas se van a ir a Turquía a vivir”.

Sobre la posibilidad de una sanción por lo ocurrido, Wanda fue clara. “Yo me puedo bancar una multa, cosas económicas, pero si la consecuencia puede llegar a ser que se corte la revinculación con mis hijos, estamos hablando de que no hay otra consecuencia más grave para un papá o una mamá”. Luego, volvió a señalar el daño generado. “Hubo tanta gente. Podrían haber estado sus propios abuelos, sus propios amigos, sus propios primos y sin embargo decidieron que sea un encuentro a solas con su papá, que no pudo ser”.

La imagen de las flores, los cartelitos y las velas seguía flotando en sus historias. Una respuesta silenciosa. Una escena íntima que, sin palabras, resumía el vínculo que las hijas buscaron cuidar. Frente a lo roto, una bienvenida armada con papel, birome y corazones.