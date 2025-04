La abogada de Mauro Icardi habló de los rumores de embarazo del futbolista y la China Suárez: “No quiere volver a ser padre”

Tras la suspensión del encuentro de revinculación, la abogada de Mauro Icardi se refirió a la postura de su cliente y lo defendió ante las medidas judiciales (Video: Instagram – América)

La polémica entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la revinculación de sus hijas se intensificó el sábado 26 de abril, cuando el futbolista, durante un encuentro familiar, incumplió las reglas fijadas por el Ministerio Público Tutelar.

La medida judicial había autorizado que el delantero del Galatasaray se reencontrara con las niñas bajo condiciones estrictas, entre ellas, que no estuviera presente su pareja, la China Suárez. Tras el incumplimiento, el organismo decidió suspender el encuentro que debía realizarse este martes. En ese marco, Lara Piro, abogada de Icardi, habló en Intrusos (América TV) y defendió con fuerza a su cliente.

“Mauro quiso hacer un festejo por el reencuentro. Estaba Eugenia, sus hijos y un par de amigos con sus hijos”, explicó. Y añadió: “Para Mauro es muy difícil tener que vincularse con sus hijas mediante psicólogos o asistentes sociales, porque toda la vida fue un excelente padre y padrastro. Le resulta traumático para las nenas ver a su papá en un ámbito institucionalizado como el Ministerio Público Tutelar. Por eso, cuando se las llevó a su casa, quiso desdramatizar todo esto. Alquiló un montón de inflables para que vivieran una tarde de felicidad, no de drama”.

La medida que deja suspendido el encuentro vincular entre Mauro y sus hijas

Sobre la prohibición de la presencia de Suárez, la letrada aseguró: “La medida estaba apelada”. Y denunció una “doble vara”: “Las chicas se pueden vincular con Elian Valenzuela, que es un señor condenado, adicto reconocido. Se vieron los videos, acostado, en un estado cognitivo dudoso, y las nenas estaban de fondo. Me parece que, como padre, Mauro tiene derecho a preocuparse. No pueden estar con Eugenia, pero sí con L-Gante”. A su vez, Piro remarcó que, más allá de los cuestionamientos sobre las relaciones de ambos progenitores, “a nadie le van a poder elegir el novio”. “Ni Wanda puede elegir con quién está Mauro, ni él puede elegir con quién está Wanda”, subrayó.

Además, aseguró que tras el encuentro, presentaron en la causa una serie de evidencias contundentes: “Subimos un montón de fotos, un montón de videos. Se filtró uno solo, pero tenemos muchos donde se ve la felicidad de las chicas. Más allá de cualquier mensaje que la madre inocule, hay que escuchar también lo que dicen las nenas: no se querían ir, se querían quedar a dormir con su papá. Y Mauro cumplió: las devolvió”.

Consultada sobre la supuesta negativa de las niñas hacia Suárez, la abogada fue tajante: “Eso es mentira. Lo que sostiene el Ministerio es que las chicas aman profundamente a su padre. Fue muy difícil despegarlas en los últimos encuentros. Se querían ir con su papá. Él las crió solo dos años en Turquía, cuando Wanda estaba en Argentina con MasterChef, La Máscara, y luego el Bailando”. En paralelo, Lara también apuntó a un aspecto que pocas veces se menciona: “Durante dos años, Mauro fue el único referente parental que tuvieron. Son chicas muy ‘paperas’, muy apegadas a su papá. No se puede desconocer ese vínculo”.

Según la letra de Icardi, la China no está embarazada (Instagram)

Con respecto a la conducta de su cliente en su rol paternal, sentenció: “Se lo podrá juzgar como hombre si tuvo un desliz, pero como padre es impecable”. Y sostuvo que el derecho de ensamblar una familia también debe respetarse: “Vi videos que conmueven: las chicas felices jugando con Mauro, con Eugenia, con los hijos de ella. Mauro está construyendo una familia ensamblada, que también es su derecho como padre y es el derecho de ellas como hijas”.

Sobre la cuestión legal de fondo, Piro reveló: “Hay un pedido de restitución internacional. Las chicas no son argentinas: nacieron en Italia, vivieron en Francia y en Turquía. Nunca vivieron en Argentina. Wanda dijo que tiene propiedades en Europa, no necesita alquilar nada. Hay que hacerse cargo de los hijos”. También desmintió los rumores de embarazo de la China: “No. Hasta donde sé, Eugenia tenía una operación pendiente. Mauro fue muy claro: ’No, no quiero volver a ser padre. Quiero disfrutar de la vida’. Hay mucha fantasía circulando”.

En ese mismo marco, insistió en que es clave que las hijas de Icardi sean escuchadas: “Me parece muy sano que la licenciada Mattera las escuche. Es necesario que los organismos judiciales conozcan la voz de las niñas, no solo lo que interpretan los adultos”. Al mismo tiempo, denunció un trato desigual en el proceso judicial: “Mauro se tuvo que aguantar que las chicas estuvieran con L-Gante en un estado dudoso. Se aguantó que se las llevaran de vacaciones cuando tenían que estar con él. Se aguantó que las subieran a cuatriciclos sin cuidado. Ha sido demasiado paciente”.

Pese a las indicaciones del Ministerio Público Tutelar, Mauro Icardi disfrutó de la compañía de sus hijas y contó con la presencia de su pareja en su casa de Nordelta (Video: Instagram)

Finalmente, recordó el accidente que sufrió el músico en febrero pasado en Pinamar y el riesgo que implicó para las niñas: “Le costó un accidente que podría haberle quitado la vida. Y después una de las nenas imitaba las piruetas que él hacía. Eso también es peligroso”.

Así, en medio de nuevas denuncias, presentaciones judiciales y un proceso de revinculación suspendido, la disputa entre Mauro y Wanda promete seguir sumando capítulos tanto en los tribunales como en los medios.