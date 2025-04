Las fuertes indirectas de L-Gante a Wanda Nara por su acercamiento a un futbolista mexicano: “Una mujer que no respeta”

El referente de cumbia 420 compartió una indirecta hacia la empresaria a una semana de anunciar su ruptura

Desde que se confirmó la separación entre Wanda Nara y L-Gante, todo parece indicar que la relación entre ellos no habría terminado de la mejor manera. Aunque en su momento aseguraron que se tenían cariño y respeto mutuo, en los hechos, los mensajes cruzados y las indirectas no tardaron en aparecer en redes sociales. Ahora, fue el cantante quien llamó la atención de sus seguidores al compartir un mensaje en su cuenta de Instagram que muchos interpretaron como una indirecta para la empresaria.

“El verdadero poder de un hombre se demuestra en su capacidad de alejarse de una mujer que no lo respeta. Incluso si la ama. Incluso si le duele. Incluso si su corazón le dice que se quede”, comenzó el escrito que compartió en sus historias de Instagram, acompañado de una foto suya en blanco y negro, pensativo y serio. Su publicación coincide luego de los rumores que relacionan a Wanda con Daniel Guzmán Jr., futbolista mexicano de 32 años.

El referente de cumbia 420 continuó: “Porque un hombre que se respeta a sí mismo no ruega amor, no mendiga atención, no negocia su dignidad. Él sabe que su valor no está en cuánto ama, sino en cuánto se respeta”. En el mismo tono reflexivo, agregó que “el amor sin respeto es un veneno que debilita al hombre” y que “las emociones pueden engañarte, hacerte creer que lo correcto es quedarte, pero la verdad es clara: una mujer que realmente te valora jamás te pondrá en una posición donde tengas que elegir entre tu dignidad y su amor”.

La indirecta de L-Gante a Wanda Nara (Instagram)

A modo de conclusión, el artista remató: “No hay excusas. O te respeta, o te pierde. Las reglas son simples. La mayoría no las sigue y terminan atrapados en relaciones que destruyen su esencia, su enfoque y su potencial”.

El posteo, cargado de frases tajantes sobre el respeto, el amor propio y la dignidad, dio lugar a que los usuarios supieran más sobre los sentimientos del cumbiero. Previamente, él se manifestó en Mujeres Argentinas (El Trece) sobre su separación de la influencer y no se guardó nada. “Con Wanda nos separamos, y hasta ahí. De lo único que hablamos es de unas pastillas mías que tiene ella, que son para descansar bien, para dormir y después no hablamos más”, expresó respecto a lo que ocurrió con su pareja.

Al referirse a las declaraciones que realizó la conductora sobre su ruptura, indicó: “Vi que dijo algo, pero bueno, hay algunas mujeres que les gusta caer bien paradas. Ella siempre cae bien parada. Yo me siento tranquilo, es una decisión de parte de los dos”. A su vez, profundizó respecto al final que le dieron a su romance: “Nos separamos porque así lo veíamos los dos. Me tomé el tiempo, el espacio a través de las redes para anunciarlo el día de Pascuas, porque la gente pensaba que estábamos juntos y por ahí nos enganchaban en otra cosa y quedábamos mal alguno de los dos”. A su vez, dejó en claro que también se sentía en sintonía con lo que le pasaba a Nara.

Después de separarse de L-Gante, el jueves por la noche, Wanda Nara anunció su viaje a San Pablo, Brasil, en un movimiento inesperado que marcó el inicio de una colaboración musical que cautivó las redes sociales. El destino no era casual: la ciudad brasileña se convirtió en el escenario para su encuentro con MC Binn, uno de los artistas más destacados del género funk ostentação. A través de sus redes sociales, la empresaria compartió los detalles de su travesía, que comenzó como un acto de diversión y complicidad ante las cámaras, y rápidamente se convirtió en un fenómeno viral que desató una catarata de reacciones entre sus seguidores de internet.