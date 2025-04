El emotivo mensaje de Luis Ventura por los 11 años de su hijo Antonito: “Dios te bendiga”

"Dios te bendiga", el tierno saludo de cumpleaños de Luis Ventura a su hijo menor (Foto: Instagram)

En el corazón de los recuerdos, Luis Ventura eligió un gesto cargado de ternura para celebrar los 11 años de su hijo Antonio. En lugar de una foto reciente, compartió una imagen de archivo, una postal entrañable de cuando el pequeño cumplía apenas seis años, con la inocencia dibujada en sus ojos y la vida apenas despegando.

Sentados en un sofá turquesa, el periodista aparece en la imagen sosteniendo con orgullo un pastel rojo, decorado con la sonrisa inconfundible de Mickey Mouse. Al niño, enfundado en una camisa celeste con moño, se lo ve estirando su manito hacia la vela encendida.

“Felices 11 años, Toñito. Dios te bendiga, hijo y no te haga faltar toda la familia que te acompaña y ayuda a crecer”, escribió el conductor de Secretos verdaderos en su cuenta oficial, acompañando la imagen con una bendición profunda, casi un conjuro paternal contra las adversidades del futuro. Entre los saludos que recibió aparecieron los de Andrea Campbell, Débora D’Amato y Noelia La Gata.

El posteo de Ventura por el cumpleaños de Toñito (Foto: Instagram)

Por su parte, Fabiana Liuzzi, la mamá del pequeño, compartió los saludos que recibió de parte de sus amigos, entre ellos el de Fernanda Vives, gran amiga de la exvedette. “Toni, que tengas un día angelado como lo sos vos. Te quiero mucho”, escribió la pareja de Sebastián Cobelli. “Los amamos”, manifestó.

Fabiana Liuzzi agradeció el saludo de Fernanda Vives por el cumpleaños de su hijo Antoñito

En septiembre del año pasado, el niño tuvo que ser internado en el Sanatorio La Trinidad de Palermo. Según contó el propio periodista Luis Ventura la internación estuvo motivada debido a complicaciones de salud derivadas de un ajuste en su medicación. El niño, quien padece una encefalopatía crónica que le genera dificultades en el habla, ha enfrentado problemas de salud desde su nacimiento.

Ventura compartió detalles sobre la condición de Antonito, explicando que su hijo nació prematuramente, a los seis meses y medio de gestación, pesando tan solo 700 gramos y requiriendo cuidados intensivos en una incubadora.

Toñito, el hijo de Luis Ventura y Fabiana Liuzzi, cumplió 11 años

El año pasado, el presidente de APTRA se abrió en A la tarde sobre la condición que tiene su pequeño: “Estamos en presencia de un niño que nació de manera prematura a los seis meses y medio. Un niño que estaba en una incubadora, que pesaba 700 gramos, y que estuvo con elementos complementarios para empezar a formar su cuerpito, y que hoy es el de un hombre”.

Luego, Ventura detalló cómo atraviesa Antonito la encefalopatía crónica y las dificultades que le genera. “Vos tenés que hablar de procedimientos porque te dicen que es una rama del autismo, que en uno de los hemisferios del cerebro tuvo infartos que le dejaron heridas que van cicatrizando, y en ese proceso va recuperando funciones. Por ejemplo, el habla. Yo tengo un hijo de 10 años que todavía no habla. Emite sonidos, se hace entender, pero hay que saber hablar ese lenguaje”, contó.

Luis Ventura y Antonito durante la visita a Luján (Instagram)

Más adelante, el periodista destacó los cuidados que conlleva la crianza del pequeño. “Es una observación día a día de su crecimiento, con una madraza que está las 24 horas. La situación se dio luego del cambio de medicación que propuso nuestro neurólogo, Alejandro Anderson, en función de la observación de su mamá. El objetivo era eliminar uno de los medicamentos que tenía que ver con el control de ataques psicóticos”.

Según comentó, una vez que su hijo fue estabilizado, los médicos decidieron volver a la medicación anterior. En ese sentido, Ventura relató los obstáculos que debió superar para conseguirla.

“Recorrí 17 farmacias y me lo consiguió un amigo mío. Además, me llamaron de una farmacia donde pagué otro medicamento cannábico, por más de 100 mil pesos, y me avisaron que en el pago se me había escapado el dedo y había pagado de más. Esa sociedad de cariño hacia alguien que está viviendo un momento límite, existe”, relató.