Carolina Kopelioff bucea en el dolor en La Ballena junto a Julio Chávez: “Tiene muchas capas posibles de interpretar”

A los 28 años, Carolina Kopelioff se enfrenta a uno de los desafíos más intensos de su carrera. Luego de años que la llevaron desde Soy Luna hasta producciones comprometidas como Cromañón, Un león en el bosque, Selenkay y Cris Miró, la actriz regresa al teatro con un papel que la obliga a sumergirse en aguas profundas: interpreta a Ellie, la hija de Charlie, el personaje protagónico que encarna Julio Chávez en La Ballena, la esperada adaptación teatral de la multipremiada obra que inspiró la película de Darren Aronofsky. En exclusiva con Teleshow, la actriz habló de su personaje, el proceso creativo, la exigencia emocional y su visión sobre esta historia que interpela desde lo más íntimo.

Arriba del escenario, Carolina se mete en la piel de Ellie, la hija de Charlie, un profesor de escritura que enfrenta el aislamiento, la obesidad y el peso de su pasado mientras intenta reconstruir el vínculo con ella. “Vi la película hace un tiempo y me había impactado muchísimo. Cuando me llegó la audición para este proyecto, me conmovió todo. La historia, el personaje… me encantó. Me pareció súper rico para atravesar, para actuar. La obra es muy sensible, muy emocionante”, contó la actriz respecto al rol que encarnará en la obra dirigida por Ricky Pashkus, que desembarcará el próximo 1° de mayo en Paseo La Plaza.

En el escenario, Ellie llega como un torbellino: intensa, sarcástica, con una honestidad brutal. Carolina no buscó copiar lo ya hecho en la pantalla grande, sino dejar su propia huella arriba de las tablas. “No me basé en Sadie Sink. Había visto la peli hacía bastante, así que no la tenía tan fresca. Me preparé con mi coach, como siempre, y armé mi propia versión. Además, el personaje se sigue construyendo en cada función”, aseguró la joven a este medio.

Su experiencia no solo la llevó a meterse de lleno en historias de adolescentes y en tragedias, sino que también la hizo crear un lazo con cada una de las vidas que habitó. Ahora, sobre su vínculo con este personaje que le toca meterse de lleno, fue directa: “Es una chica que está muy enojada con la vida, con ella misma, y está triste también. Me pareció interesante. No se parece a mí en nada, pero había algo muy interesante ya escrito desde el comienzo”. Al reflexionar respecto a su personaje, acotó: “Es uno de esos personajes que te dan ganas de bucear, de ver qué hay debajo. Tiene muchas capas posibles de interpretar”.

Los ensayos comenzaron en marzo y ya están en la recta final. “Está casi toda la obra montada. Imaginate que estrenamos en dos semanas, así que sí, estamos a full. Es una obra larga, con mucha letra, mucha carga emocional”, aseguró Kopelioff, quien se encuentra ultimando los detalles de su personaje. Y comentó a este medio: “Requiere trabajo en equipo y también mucho trabajo individual. Paso mucho tiempo estudiando en casa”. Además, compartir escena con Chávez fue otro gran motor para aceptar el proyecto. “Nunca había trabajado con él, pero por supuesto lo admiraba. Es un maestro. Tiene una forma muy particular de leer las escenas, de ver el todo. Lo transmite, lo comparte. Se aprende muchísimo a su lado. Todo el equipo es espectacular, admiro mucho a mis compañeros”.

La Ballena habla de vínculos rotos, del cuerpo como prisión, del perdón como salvación. Para Carolina, hay algo que la obra deja resonando en quien la ve. “Son personajes bastante atormentados, como en la vida. Todos tenemos nuestros tormentos. Esta obra habla de eso: de estar atrapado en algo de lo que no podés salir. Y de intentar ser lo mejor posible, aunque cueste”. A la hora de pensar si el público puede sentirse identificado, reflexiona: “Tal vez no todos se identifiquen con Ellie, pero seguro algo les va a tocar. Ella tiene una sinceridad muy exagerada, casi un sincericidio. Hay gente así. Y con la obra sí creo que se van a sentir identificados”. En ese sentido, remarcó: “Es una despedida. Una que todos, en algún momento, vamos a tener que vivir”.

Kopelioff, que viene de un año con presencia fuerte en la pantalla chica y grandes a lo largo de los últimos años, también tiene otros proyectos en marcha: “Este año también se va a estrenar En el barro, que es el spin-off de El Marginal, y a fin de año voy a hacer La Gaviota en el Teatro San Martín. Además, hay otras cosas que todavía no puedo contar”. Además, resaltó: “Estoy con muchos desafíos, con ganas de seguir aprendiendo, rodeada de buena gente. No te voy a mentir, un poco cansada… pero re bien y feliz”.

Sobre lo que espera que el público se lleve al salir de la función, no quiso anticiparse: “Cada persona, con su experiencia de vida, se va a llevar algo distinto. Tal vez conecten con un personaje, con un tema, con una emoción. Me parece que lo lindo de esta obra es eso: que te permite sentirte identificado. Trata tantos temas humanos, que seguro les toca una fibra. Es conmovedora, muy triste también… pero vas a pasar un lindo momento de teatro”.

De esa manera, esta obra llega con una puesta íntima, emocionalmente potente y escénicamente cuidada. En un año lleno de estrenos, promete ser uno de los más recordados. A corazón abierto, Carolina lo dejó en claro: “Este proyecto me llegó en un momento justo. Me interpela. Me transforma. Y eso es lo más lindo que puede pasarte con un personaje”.

El 1º de mayo, cuando se enciendan las luces del teatro y empiece a latir La Ballena, no solo será el regreso de Chávez al escenario. También será el salto al vacío de Kopelioff, que se entrega a un personaje complejo, crudo, y lo hace con la convicción de quien ya no necesita demostrar nada, pero igual lo da todo por hacerlo. Porque cuando una obra toca las fibras justas, no hay coraza que alcance. Y Ellie, como la actriz que la interpreta, viene a decir lo que muchos callan.

