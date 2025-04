Las fotos de las románticas vacaciones de Luck Ra y La Joaqui: “Mi marido me llevó de sorpresa”

La Joaqui y Luck Ra viajaron con amigos (Foto: Instagram)

La arena ardía bajo sus pies descalzos y el sol iluminaba su rostro. En medio de ese paisaje robado a un sueño, Luck Ra y La Joaqui sellaron un capítulo más de su historia. No era un videoclip ni una estrategia publicitaria: era la vida real, desbordante y dulce, la que se imponía en sus redes sociales. Esta pequeña escapada se dio antes de que los compromisos laborales de ambos hagan imposible organizar unas vacaciones.

Fue él quien dio el primer paso. Luck Ra, el joven cordobés de 26 años, planeó en silencio un viaje sorpresa para la mujer que le roba sonrisas incluso cuando los reflectores se apagan. El destino, aunque nunca dicho, se adivinaba fácil: mar cristalino, palmeras, arena blanca como leche. El Caribe los abrazó mientras ellos se abrazaban el uno al otro.

Las imágenes no mienten. Se los vio comiendo tacos en la playa, brindando con piña colada en vasos altos y gastando mañanas enteras en desayunos de hotel que parecían banquetes nupciales. Entre carcajadas y mates, construyeron una burbuja a salvo del mundo.

La pareja eligió un lugar idílico para vacacionar

La romántica sorpresa del cordobés a la cantante de RKT

La Joaqui eligió una bikini básica de color negro y una gorra a juego

“El precioso de mi marido me llevó de vacaciones sorpresa, el hombre de mis sueños”, escribió La Joaqui en Instagram, con la contundencia de quien ya no tiene miedo de amar a la vista de todos.

La respuesta de Luck Ra no tardó: "Te amo mucho. Gracias por estos días conmigo, espero que no te canses nunca porque yo no“. No era una simple declaración: era una entrega total. Era, también, la muestra de que no todo en la industria musical se reduce a éxitos de streaming y cifras millonarias.

En una de las postales se puede apreciar la sorpresa que le preparó el cantante: seis antorchas de bambú delimitan un pasillo adornado con guirnaldas de luces cálidas, que conducen a un corazón hecho con flores rojas sobre una estructura metálica. En el centro del corazón, sobre la arena, hay un arreglo floral que combina rosas blancas y otras rosadas.

Él mismo, entre fotos idílicas, deslizó una fecha crucial: su próximo show del 4 de octubre en Vélez, promocionado de la manera más inusual posible: escrito en la arena. Y acompañó la postal con un mensaje que derrochaba ternura: "Con mi mujer, la turra suprema, en Las Toninas, te amo, ¿Nos vemos en Vélez?“.

La comida jugó un rol importante en el viaje

Con una piña en la mano, Joaquinha disfruto del sol

El cantante de cuarteto fue el encargado de planear todo (Foto: Instagram)

La comida fue una parte importante de esta nueva aventura. En una mesa con vista al mar disfrutaron de su desayuno, tres platos repletos de alimentos: panqueques, frutas, rol de canela, medialunas, embutidos, huevos, además de dos tazas de café y jugos. Tacos a orillas del agua, bebidas en el mar fueron solo algunos de los vistazos que dieron de su recorrido culinario.

Mientras tanto, La Joaqui no se guardó nada. En su cuenta de X, donde la siguen más de 91 mil personas, compartió una instantánea al borde del mar. El sol bañaba sus cuerpos; él, sin remera; ella, enfundada en un look playero que incendió los comentarios. Pero lo que de verdad encendió a todos fue su mensaje: "Ahora es mi marido, pero nunca me voy a olvidar que le tuve que dar el primer beso yo para que activara“.

El uso de la palabra marido generó una catarata de comentarios por parte de los seguidores de ambos, si bien no aclararon si se casaron o no, dejaron en claro que la relación se encuentra en uno de los mejores momentos y que no tiene dudas a la hora de dar el siguiente paso.