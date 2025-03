La Joaqui mostró el peculiar tatuaje que se hizo por amor a su novio Luck Ra

La Joaqui mostró, en un videoclip, el tatuaje que se hizo por Luck Ra

Desde que confirmaron su vínculo nueve meses atrás, la relación entre La Joaqui y Luck Ra comenzó a crecer al punto que los cantantes no dudan en mostrar su amor en redes sociales. Así las cosas, después de diversas dedicatorias y románticos gestos, la interprete de “Butakera” decidió dar un paso más y plasmar los sentimientos por su novio en su piel.

Todo se dio a conocer luego del videoclip que La Joaqui grabó junto a Duki y Khea, “Mi señora”. En la colaboración, los fans se percataron del nuevo tatuaje que la joven se hizo en su muslo derecho. Como símbolo de amor, la artista decidió tatuarse la figura de la provincia de Córdoba, de donde es oriundo el intérprete de “La morocha”. Según pudo saber Teleshow, la cantante se lo hizo hace un mes.

La Joaqui mostró el tatuaje que se hizo por amor a Luck Ra

La artista de RKT recientemente compartió detalles sobre su relación en La Peña de Morfi, revelando cómo este vínculo marcó un antes y un después en su manera de vivir el amor.

“Estoy hasta las pelo...”, exclamó sin filtros, dejando en claro lo enamorada que está del cordobés. Según contó, el impacto fue inmediato: “Lo miro y digo ‘no, no puede ser, este pibe es el amor de mi vida’”.

Su atracción por Luck Ra no fue un flechazo cualquiera. La cantante reconoció que antes se cerraba ante la posibilidad de enamorarse y que, en el pasado, “si alguien me gustaba un poquito más, directamente no le hablaba más”. Sin embargo, con Luck Ra todo fue distinto: “Tuve una primera cita donde dije ‘no, lo enamorada que estoy’”.

Desde que salió a la luz su romance, los cantantes asistieron juntos a diferentes eventos públicos

“Que me ames es el premio que me dio la vida", expresó la cantante de 30 años sobre su novio

El primer indicio de este amor surgió en un evento inesperado. La Joaqui relató que si bien siempre le había parecido atractivo, el momento en el que realmente se sintió deslumbrada fue en una fiesta de 15 años donde ambos coincidieron. “Lo vi y dije ‘no sé qué puede tener otro hombre que no sea él en este momento’”.

La artista también reflexionó sobre cómo antes vivía sus relaciones amorosas de manera más superficial, sin llegar a conectar verdaderamente con alguien. “Siento que siempre me dejé elegir, pero nunca yo había elegido lo que yo quería”. En este sentido, destacó que con Luck Ra experimentó el amor de una manera completamente nueva y real.

La Joaqui compartió con sus fans el dolor de perder su canal de YouTube (Foto: Instagram)

La Joaqui expresó su frustración y afirmó saber quién fue el responsable de quitarle su canal de YouTube (Foto: Instagram)

Más allá del romántico presente que atraviesa, la cantante vive un momento de tristeza luego de perder su canal de Youtube. “Me costó toda la vida dejarle a mis hijas lo que la vida no me pudo dejar a mi, me despedí de todas mis canciones que eran el recordatorio de todos los sueños que cumplí, que pasaron a ser los sueños que adquirió alguien más, sacándoles el valor y poniéndoles un precio. Acá solamente comparto felicidad con ustedes, esta vez me toca compartir una tristeza como consecuencia de una larga historia de maldad que me toca vivir en silencio”, manifestó en su cuenta de Instagram.

Luego, la cantante detalló: “El trabajo de mi vida es la música, pero el premio más grande es el amor de ustedes. Perdí mi canal de YouTube y junto con él, obras que llevaban pedacitos de mi alma, los quiero invitar a seguir acompañándome y sumándose al nuevo".

Desde que dieron a conocer su romance en mayo del año pasado, La Joaqui y Luck Ra construyeron una relación que no solo se ha consolidado con el tiempo, sino que también ha revelado una conexión única

La Joaqui y Luck Ra suelen compartir su amor en redes sociales

En ese sentido, La Joaqui relató los sentimientos que la situación le generaba: “Me sentí muy mal cuando las personas que me hicieron mal, se sintieron mal, y eso es lo que siempre nos va a tener en la vereda de enfrente. Lo único que no pudieron quitarme son mis ganas de soñar y ser buena persona. Si hay que empezar de cero, se empieza”.

“Tener la herramienta para arruinarle la vida a las personas que partieron al medio la mía y elegir no hacerlo es lo que nos diferencia como personas. El truco en esta vida, es volverse fuerte de corazón sin perder la dulzura del alma”, cerró la joven en un mensaje en sus redes sociales.