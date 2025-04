Evangelina Anderson aprovechó su visita a Argentina para hacerse un tatuaje cargado de significado

Dos días atrás, Evangelina Anderson sorprendió a su hijo mayor, Bastian, con una visita improvisada junto a sus dos hijas, Emma y Lola, fruto de su relación con Martín Demichelis. Durante su estadía en el país aprovechó para visitar un estudio de tatuajes y agregar un nuevo diseño en su piel.

“Si vengo a Buenos Aires acá me tiene”, escribió en sus historias la modelo antes de someterse al proceso de tatuarse. Este no es el primer diseño que lleva en la piel, sino que es uno más en la lista de pequeños tatoos que lleva en la espalda. Se trata de una pequeña mariposa cargada de significado: “Cuando llegué a Monterrey me enamoré porque andaban por todos lados, se posaban sobre uno y sentí que era como una señal”.

“Cuando uno se va a vivir a otro país, tiene preguntas, incertidumbres. Yo me fui de acá y el desarraigo me costó un montón, vi la libertad de esas mariposas, la belleza y dije que algún día me la iba a tatuar”, explicó en el video que subieron a las redes sociales del lugar. Este es solo uno de los que se realizó, ya que volvió una segunda vez, sin embargo, todavía no mostró que fue lo que decidió llevar en la piel para toda la vida.

Evangelina aprovechó sus días en Argentina para hacerse un nuevo tatuaje (Foto: Instagram)

La decisión de mudarse a México fue un acto de fe familiar. Las más pequeñas, Lola y Emma, se adaptaron rápido: hicieron amigas en el colegio, descubrieron nuevos juegos, otras palabras. Pero para la modelo y empresaria, el nudo estaba en otro lado. En los kilómetros que la separaban de Bastian, el adolescente que eligió quedarse en Buenos Aires para continuar su formación como futbolista en River, club donde comparte entrenamientos con Valentino López, el hijo de Wanda Nara y Maxi López.

Evangelina, Lola y Emma volaron a Buenos Aires. El motivo era claro. Ir a buscar a Bastian. Estar con él. Y grabar, claro, el momento exacto en que la ternura hace estallar las lágrimas.

El video lo publicó ella misma. Las niñas corren. El adolescente, sorprendido, se agacha, se tapa la cara, sonríe. Y la madre lo envuelve en los brazos con una frase que lo dice todo: “Hola, mi bebé”. Porque para ella, a pesar de sus 15 años, Bastian sigue siendo su nene.

El reencuentro de Evangelina Anderson y su hijo Bastian (Video: Instagram)

Pero la visita que transcurre en estas horas no terminó ahí. En un gesto tan sencillo como potente, decidieron volver al colegio donde Lola y Emma estudiaban antes de mudarse. Fueron a la salida de clases, disfrazadas, para sorprender a sus excompañeras. “Nos vinimos a la salida del cole de Loli para sorprender a sus amigas”, escribió Evangelina. En el asiento trasero del auto, la menor llevaba puesta una máscara de La casa de papel, entre risas cómplices y un suspenso que pronto estallaría en abrazos.

Porque hay vínculos que no entienden de distancias ni de husos horarios. Lo demuestran los niños, y también lo entienden los adultos cuando bajan la guardia. Evangelina lo dejó plasmado en el texto que acompaña a las imágenes: “Una amistad verdadera puede superar la distancia física y temporal”.

Si bien la noticia de su mudanza se dio de manera repentina y el hecho de dejar a uno de sus hijos en Argentina no ayudo a que sea un proceso menos doloroso. Sin embargo, el tiempo ayudo a consolidar raíces en su nuevo hogar, al punto que Anderson tiene un pequeño grupo de amigas con las que se animó a hacer un deporte extremo, sus dos hijas se adecuaron a su nueva escuela, tienen sus grupos de amigas, sus actividades y la familia al completo se adaptó a las nuevas tradiciones del país.