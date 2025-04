Evangelina Anderson se animó a una travesía en 4 x 4 a pura adrenalina: entre barro, agua y chapuzón en Monterrey

Evangelina Anderson se animó junto a sus hijas y unas amigas a realizar un viaje extremo por la naturaleza (Video: Instagram)

Desde que dejó Argentina para mudarse a México, la vida de Evangelina Anderson dio un giro total. Lejos de Buenos Aires, la modelo, pareja del director técnico Martín Demichelis, se adaptó rápidamente a su nuevo hogar en Monterrey, donde el exfutbolista dirige actualmente al equipo Rayados. Pero esta vez no fue noticia por sus looks, sus recetas o su rutina de madre, sino por una experiencia completamente distinta que la sacó de su zona de confort: vivió un día a pura adrenalina en medio de la naturaleza.

“Un día mágico”, escribió Evangelina en sus redes, junto a una serie de imágenes y videos donde se la ve con un look deportivo, gafas protectoras y casaca personalizada con el número 29. Rodeada de sus hijas y un grupo de amigas, todas con atuendos similares, se embarcó en una excursión de turismo aventura que incluyó paseos en jeep, caminos de tierra, cruces de ríos, barro y hasta un chapuzón final en el agua helada, completamente vestida.

El grupo partió a bordo de un vehículo todo terreno por senderos naturales de la región norteña. La travesía, que tuvo todos los condimentos de una salida extrema, fue documentada paso a paso por la propia Anderson, que se mostró entre risas, emociones y hasta gritos de sorpresa cuando el camino se volvía más desafiante.

La modelo se animó a meterse al agua

“Gracias a la vida por esto. Enamorada de cada rincón de Monterrey y su gente”, escribió mientras se grababa con la canción “Sweet Child O’ Mine” de fondo, en un momento de calma dentro de la agitada travesía. Luego, el recorrido incluyó caminos estrechos entre árboles, zonas de barro espeso, cruces de agua y bajadas pronunciadas. Una de las escenas más comentadas del video muestra a Anderson cubriéndose la boca, visiblemente sorprendida, mientras el vehículo cruza un arroyo con fuerza. Más tarde, el grupo detuvo su marcha y se zambulló en un río cristalino, rodeado de árboles y piedras, en un paisaje que parecía sacado de una postal.

En otra escena, se la vio nadando con ropa, riendo y saludando a cámara, mientras una de sus hijas flota a pocos metros. Sin importar las condiciones del clima, todas dejaron en claro que disfrutaban del momento lleno de aventura al aire libre. Y, finalmente, a la hora de regresar bajo el cielo nocturno, las sonrisas no abandonaron sus rostros en ningún momento.

Los seguidores de Eva no tardaron en reaccionar: los comentarios en su posteo se llenaron de emojis, felicitaciones y recomendaciones para seguir explorando. “Mi Monterrey es bello. Te falta subir al Cerro de la Silla o ir a la Huasteca”; “Qué hermoso lugar. Gracias Eva por compartirlos”; “Seguro fue un paseo inolvidable”; “Espero que la estén pasando de maravilla”, fueron algunos de los mensajes que se destacaron en el posteo.

A través de sus redes, Evangelina Anderson mostró la víbora que se metió a su hogar (Video: Instagram)

Cabe recordar que no es la única experiencia “a todo terreno” que vivió desde su llegada a México. Semanas atrás, se enfrentó a un inesperado susto dentro de su casa: una serpiente apareció reptando cerca de una ventana y ella, en pleno ataque de nervios, lo grabó todo. “No puedo creerlo… Estábamos sentados ahí, ¡mirá lo largo que es!”, se la escucha decir en el video, visiblemente asustada, mientras la cámara enfoca al reptil de rayas negras y amarillas deslizándose con total libertad.

Mientras grababa, desde el fondo se oyó la voz de un hombre que intenta calmarla: “No hace nada, se come las ratas”. Pero ella no se tranquilizó: “No lo puedo creer, ay no”, repitió una y otra vez mientras seguía filmando. Con una escoba, intentaron alejar al animal sin lastimarlo, aunque el momento fue de máxima tensión. Las imágenes muestran a todos tratando de sacarla con cuidado, buscando que abandonara el lugar sin generar una situación más peligrosa.

Desde recorridas por los paisajes locales hasta encuentros con animales, Evangelina no se pierde ninguna experiencia mexicana. Pero sin duda, estos episodios se ganaron un lugar especial entre sus anécdotas desde que vive en Monterrey. Ya sea con las ruedas en el barro o con una serpiente en el living, todo se convierte en una historia para contar.