El tierno video de Sol Pérez caminando por primera vez junto a su bebé en la calle: “Nuestros primeros paseos”

Sol Pérrez mostró cómo fue el primer paseo de su bebé

A 20 días del nacimiento de su hijo, Sol Pérez disfruta del inicio de una de las etapas más hermosas de su vida. En ese contexto, este jueves, la panelista de Gran Hermano (Telefe) sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir uno de los instantes más especiales de su maternidad: su primer paseo junto a su bebé. Con la alegría a flor de piel, la influencer mostró cómo vivió este momento con un tierno video.

“Nuestros primeros paseos”, escribió Pérez para describir el trayecto que compartió junto a su bebé. En la imagen podía verse a la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) luciendo una remera negra, short deportivo y zapatillas de entrenamiento. Fiel a su estilo, la joven aprovechó el momento para realizar una actividad al aire libre y ejercitarse libremente. Delante suyo, Sol empujaba el carrito en el que descansaba Marco, su hijo. El pequeño, que viajaba cómodamente sobre una almohada y estaba tapado con una manta, miraba a su madre, extendía sus manos y hasta observaba el entorno con asombro.

Sol Pérez y Guido Mazzoni se convirtieron en padres tras el nacimiento de Marco

En el video podía verse cómo Pérez eligió un ambiente natural y tranquilo para este paseo. Mientras ella y su bebé recorrían una calle interna, alrededor podían verse casas, árboles y cientos de hojas que decoraban el pasto del área residencial.

Días atrás, la influencer y Guido Mazzoni vivieron otra experiencia al mostrar la privacidad de su hogar y compartir cómo cambió su mundo desde la llegada del pequeño. De esta manera, la pareja decidió compartir sin filtros lo bueno, lo difícil y lo caótico de esta nueva etapa. Todo sucedió durante el programa Cortá por Lozano que los visitó en su casa. El primero en recibir a la producción fue Guido, quien tenía a Marco dormido en brazos. Minutos después, Sol apareció en escena y la emoción se hizo presente. “Acaba de salir la mamá”, anunció la cronista del programa, conmovida. La panelista, visiblemente sensible, saludó al equipo con lágrimas en los ojos: “Los re extraño, muchas gracias por venir. Me voy a poner a llorar porque estoy sensible, muy emocionada”, dijo entre sonrisas nerviosas y una mirada que lo decía todo.

A poco tiempo de su nacimiento, el primogénito de Sol Pérez pasó por las manos de una peluquera y estrenó un "nuevo corte" (Video: Instagram)

Enseguida compartió cómo vivió el nacimiento. “No lo podía creer. Es inexplicable. Yo era de esas mamás que planificaban todo. Pensás que vas a ser de una manera y te cambia todo. Todo lo que imaginás antes… no te sirve para nada. Hay que tirar todo al tacho”, reconoció, sincera.

Sobre la cesárea fue tajante: “No voy a decir que la pasé bien porque no es verdad, la pasé mal. Me tocó un gran equipo, mi obstetra, mi partera, estuvieron en cada detalle. Pero terminé muy shockeada por toda la situación. Y una vez que lo ves salir, te olvidás de vos misma. Estás cocida por todos lados, pero ni te tomás un analgésico. Vos querés que él coma, que esté bien”.

En ese marco, Pérez también había enternecido a sus fans al mostrar en redes sociales el primer corte de pelo de su bebé. En sus historias de Instagram, Sol grabó el instante exacto en el que una profesional, vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer rapado a su hijo, mientras el pequeño dormía plácidamente, completamente relajado sobre un almohadón. “Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol sobre la imagen, visiblemente emocionada. En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.

El pequeño Marco, envuelto en una manta blanca con dibujos de zorritos, se robó todas las miradas con su tranquilidad absoluta. A su lado, una cajita con productos de bebé, un libro infantil y un ambiente perfectamente cuidado: todo pensado para que su primer cambio de look fuera también un recuerdo inolvidable.