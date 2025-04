Sol Pérez enterneció a todos con el primer corte de pelo de su bebé: “Tengo nuevo look”

A poco tiempo de su nacimiento, el primogénito de Sol Pérez pasó por las manos de una peluquera y estrenó un "nuevo corte" (Video: Instagram)

Desde que nació el pequeño Marco, la vida de Sol Pérez y Guido Mazzoni dio un giro rotundo. La panelista de Cortá por Lozano (Telefe) y su pareja recibieron a su primer hijo el pasado 4 de abril, y desde entonces cada momento con él se volvió digno de retrato. Los mimos, los paseos, las siestas fueron algunos de los detalles que la flamante madre compartió, con orgullo ante las redes sociales y, ahora, también lo hizo con el primer corte de pelo del pequeño.

En sus historias de Instagram, Sol grabó el instante exacto en el que una profesional, vestida de rosa, con cofia, luz led y máquina en mano, le hacía el primer rapado a su hijo, mientras el pequeño dormía plácidamente, completamente relajado sobre un almohadón. “Vino Ale y tengo nuevo look”, escribió Sol sobre la imagen, visiblemente emocionada. En el video se escucha de fondo una versión de cuna del clásico “Here Comes the Sun” de The Beatles, acompañando la escena como si fuera una película.

El pequeño Marco, envuelto en una manta blanca con dibujos de zorritos, se robó todas las miradas con su tranquilidad absoluta. A su lado, una cajita con productos de bebé, un libro infantil y un ambiente perfectamente cuidado: todo pensado para que su primer cambio de look fuera también un recuerdo inolvidable.

Desde su llegada al mundo, la pareja compartió cada uno de sus momentos juntos

Cabe recordar que Marco nació el 4 de abril pasado, y desde ese momento se convirtió en el gran protagonista del mundo de Sol. La modelo no tardó en anunciar su llegada con una serie de fotos y videos del parto, acompañados de un texto breve pero cargado de emoción: “Bienvenido Marco. Te amo con toda mi vida”, escribió en su cuenta personal, con el corazón a flor de piel.

La noticia había sido confirmada minutos antes, en vivo, por su papá, Horacio Pérez, durante una emisión del ciclo que conduce Verónica Lozano. “Nació Marco, bienvenido bebé. Hablamos con Horacio y nos confirma el abuelo que ha nacido ese niño y es precioso”, dijo al aire la presentadora ante las cámaras, con una sonrisa de oreja a oreja por el nuevo integrante en la familia de Pérez.

Pero eso no fue todo. Las primeras horas de vida de Marco también quedaron registradas en las redes. En uno de los videos más tiernos que compartió la modelo, se pudo apreciar a su marido, flamante papá, meciendo a su hijo con una técnica de experto. “Qué entrenado está el padre”, se la escuchó decir a la panelista, con una mezcla de orgullo y fascinación, mientras lo grababa en medio de sus deberes como padre primerizo.

Las primeras horas de vida del hijo de Sol Pérez en su casa (Video: Instagram)

Con calma y voz baja, Guido explicó su método: “Es así, hay que conectar y tener paciencia”. En sus brazos, el bebé duerme profundamente, acostado boca abajo sobre sus antebrazos, mientras él lo balancea con un suave vaivén de adelante hacia atrás. En segundos, Marco se rinde al sueño. Una escena de ternura absoluta que derritió a sus seguidores.

Y mientras Marco duerme plácidamente en los brazos de su papá, se deja mimar en su primer corte de pelo y empieza a escribir sus primeros días rodeado de amor, Sol y Guido transitan con emoción, humor y mucho aprendizaje esta nueva etapa que los cambió para siempre. Desde los desvelos hasta las pequeñas conquistas cotidianas, cada momento se convierte en una postal compartida, donde no faltan la risa, la ternura y esa espontaneidad que la modelo transmite sin filtros. Porque si algo dejó claro la modelo en estas semanas es que la maternidad también puede vivirse así: con orgullo, con emoción y con una dulzura que traspasa la pantalla.