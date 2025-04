El Observador 107.9 cumple dos años y lo celebra con una programación especial y un sentido homenaje a Jorge Lanata

De izquierda a derecha, las figuras de El Observador 107.9: Agustina Girón, Horacio Cabak, Yanina Latorre, Luis Majul (que además, es el Director), Marina Calabró y Luis Gasulla

El próximo 1° de mayo, El Observador 107.9, cumple dos años en el aire y prepara un festejo para todos sus oyentes. Festeja con una programación especial con todos sus conductores y periodistas.

Bajo el lema “vamos de frente, te contamos las cosas como son”, la emisora se prepara para una nueva etapa. Tal como había anticipado su director, Luis Majul, el estudio llevará el nombre de Jorge Lanata, en homenaje al reconocido periodista, que falleció el 30 de diciembre de 2024.

Respecto a la grilla de la emisora, el equipo de conductores que estrenó la programación 2025 el 3 de febrero pasado sufrirá algunas alteraciones a modo de celebración. La programación actual arranca con Agustina Girón (de 6 a 7), Luis Gasulla (de 7 a 10), Luis Majul (de 10 a 13), Horacio Cabak (de 13 a 16), Yanina Latorre (de 16 a 18) y Marina Calabró (de 18 a 20), y tendrá durante todo el 1° de mayo cruces en vivo y rotación entre conductores y columnistas. Los pases tendrán invitados especiales, sorpresas en el estudio y para la audiencia, y el artista Milo Lockett donará una escultura de madera exclusiva para la radio.

Luis Majul en el estudio de la radio, que próximamente llevará el nombre de Jorge Lanata (Prensa El Observador)

El Observador 107.9 transmite desde la Ciudad de Buenos Aires por aire y también vía streaming, a través de su sitio web, app y canal de YouTube, consolidándose como una de las radios más escuchadas y con mayor crecimiento de la Argentina.

Lanata, Majul y una amistad para siempre

Jorge Lanata y Luis Majul forjaron un vínculo durante los años, que empezó de manera profesional y terminó convirtiéndose en una profunda amistad. En 2012, Majul publicó Lanata. Secretos, virtudes y pecados del periodista más amado y odiado de la Argentina, libro que fue reeditado y actualizado el 10 de febrero pasado tras el fallecimiento de Jorge. Se trata de una colaboración entre la editorial de Majul, Margen Izquierdo, con Planeta, y fue lo que, según el autor, selló para siempre su vínculo.

Luis Majul y Jorge Lanata en Punta del Este. Enero de 2024 (Prensa El Observador)

Durante el verano de 2024, Lanata visitó a Majul en su ciclo de entrevistas que emitía El Observador desde Punta del Este. En ese ambiente relajado, los colegas se prestaron a un diálogo reflexivo y distendido al aire, donde conversaron sobre la salud, la política, el casamiento, los medios de comunicación y las amistades que quedaron en el camino. Y naturalmente, el oficio que los apasionó desde siempre.

Lanata analizó la prensa gráfica en particular y el periodismo en general: “Leo tres diarios, Clarin, Nación e Infobae, pero tampoco estoy pendiente de la última primicia, me parece una estupidez. A la gente no le importa, no habla de si Crónica dio una primicia 10.57 y La Nación 11.15, solo nos importa a nosotros por la competencia idiota de quién le ganó a quién, es microclima. Fijate de qué cosas hablan los medios y de qué cosa habla la gente, y te vas a dar cuenta de que no tiene nada que ver”, afirmó. Fue la última vez que estuvieron cara a cara en un estudio de grabación, particular, con el mar de fondo y un entorno veraniego. A partir del 1° de mayo, otro estudio, diferente, urbano, pero con la misma pasión, llevará el nombre de Jorge Lanata. Un homenaje al amigo y al colega.