El enigmático posteo de Cacho Deicas que sorprendió a sus seguidores: “No soy un perro para andar atrás tuyo”

En medio de su recuperación para volver a los escenarios, Rubén Cacho Deicas reapareció en las redes y sorprendió a sus seguidores al publicar un enigmático mensaje. Junto a una foto, el cantante de Los Palmeras, recordó la letra de un histórico tema del álbum Por siempre.

“Vete de mi, que no estoy tan solo para preguntarme si puedes marcharte”, comenzaba diciendo el mensaje que publicó Deicas en sus redes sociales con una imagen suya en el escenario. En la foto, el artista lucía una colorida camisa, al tiempo que sostenía su brillante saco oscuro y saludaba a sus fans con la otra mano. La letra de la publicación corresponde al tema “No me sorprende” del álbum publicado en 1986. Sin embargo, la segunda parte del mensaje podía entenderse como una referencia al conflicto que había mantenido con Marcos Camino meses atrás: “Vete de mi, que no soy un perro que no tiene dueño para andar tras tuyo”.

El conflicto había comenzado mientras Deicas se recuperaba de un ACV y no podía comunicarse con sus compañeros. Tiempo después, Camino habló de su reconciliación, dejando en claro la relación que los unía. “Nunca hubo una pelea. El periodismo habló mucho sin saber... Lo único que hubo fue un malentendido por unas declaraciones que hice yo y sus hijos me replicaron”, aseguró el acordeonista en diálogo con La Voz del interior sobre las declaraciones que hizo el hijo menor del cantante.

El llamativo posteo de Cacho Deicas en redes sociales (Instagram)

“Pero con Rubén nunca tuve un problema. Somos socios desde hace más de 40 años y esto es una empresa preparada para estas vicisitudes”, aseveró, dejando de la lado todo lo que llegó luego de que el acordeonista afirmó que los hijos de Deicas no lo dejaban ver.

En paralelo, Teleshow dialogó con Adrián Forni, el mánager de Los Palmeras, quien habló de la salud del cantante y se refirió a su regreso a los escenarios. “Restan estudios, pero si Dios quiere pronto lo tendremos de vuelta en los escenarios. Y va a ser para mejor porque tiene muchísimas ganas de volver a cantar. Él continúa con los estudios, chequeos. Forma parte del trabajo de la banda, en la medida de lo posible, y siguiendo las recomendaciones, está en los ensayos que puede”.

A tres meses de sufir un ACV, los fans de la banda esperan con ansias el regreso del cantante, el cual podría darse en los próximos meses. “Y una vez que vuelva va a tener que cuidarse más. Ya lo venía haciendo igual. En la última gira había dejado de fumar, el ACV lo complicó todo”, aseguró el mánager de la banda. En uno de sus últimos posteos en Instagram, Deicas quiso demostrar que la recuperación marchaba viento en popa.

Marcos Camino de Los Palmeras habló de su reconciliación con Cacho Deicas: “Fue un malentendido”

En una foto publicada en su cuenta en su cuenta se lo podía ver en plena tarea de asar carne. Allí, además, escribió una frase para que todos los seguidores de la banda más popular de cumbia santafesina se alegren: “Volviendo a los domingos de asado para la familia”, que rubricó con el emoji de un fueguito.

Mucho más delgado, con buen semblante, una remera azul, jeans y un cuchillo en su mano derecha, el músico fue sorprendido mientras sacaba jugosos cortes de asado y vacío de la parrilla.

Si bien Los Palmeras tienen más de 52 años en la ruta, no siempre Deicas estuvo al frente. El primer cantante fue Czeslav Yuli Popowicz, un músico nacido en la ciudad de Bari, Italia, en 1946, dentro de un campo de refugiados, que llegó al país con su familia luego de escapar de Polonia. “Nuestro padres y hermanos defendieron su tierra con armas en la mano. No obstante, tuvieron que emigrar”, dijo en una entrevista con el ciclo radial Cumbia de la pura. Antes de iniciar la historia del Sexteto Palmeras (tal era el nombre original del grupo) en 1972, había pasado por el Santa Cecilia Tropical y Los Cumbiambas, otras dos instituciones de la cumbia santafesina.

Pero después de grabar los primeros dos álbumes (Los Palmeras Volumen 1, en 1976; y Te regalaré mi vida, un año después), a comienzos de 1978 decidió emprender su historia solista y se reconfiguró como Yuli y Los Girasoles, proyecto que mantuvo hasta su muerte, ocurrida el 12 de junio de 2021. “Nuestra tristeza es inmensa, amigos. Te vamos a extrañar, querido Yuli. Primer cantante de nuestra formación y gran icono de nuestra cumbia santafesina. Dios te tenga en la gloria, Czeslaw Popowicz. Siempre te recordaremos tus amigos”, escribieron en la cuenta de Instagram del grupo para despedir a Yuli aquel día.