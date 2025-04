El emotivo reencuentro de Sergio Lapegüe y Delia, la enfermera que lo atendió durante el COVID

Sergio Lapegüe enfrenta una nueva internación por neumonía bilateral en el Sanatorio Juncal de Temperley, pero junto a Delia (Video: Instagram/Bochiok)

El vínculo que se forja en medio de una situación de crisis puede ser tan profundo que perdura incluso en los momentos más difíciles. Este es el caso de Sergio Lapegüe y Delia Kronemberger, la enfermera que se convirtió en un pilar fundamental para el periodista durante su difícil lucha contra el COVID-19. Después de varias horas de internación por una neumonía bilateral, el conductor volvió a encontrarse con ella en el Sanatorio Juncal de Temperley.

Según contó el mismo periodista a Teleshow después de la ronda de médicos, es muy probable que en las próximas horas le den el alta. “Mañana me hacen una tomografía de nuevo y me van a hacer un estudio de sangre, porque me bajó un poco el potasio”, explicó a este medio.

Además, anticipó su retorno: “Tengo ganas de volver el viernes, pero no me dejan. Así que me parece que voy a volver el lunes”. Y aunque eso se verá con el devenir de los días, con la frontalidad que lo caracteriza, el presentador afirmó: “El lunes estoy al aire cueste lo que cueste”.

Sergio Lapegüe sorprendió a sus seguidores cuando anunció que se encontraba internado debido a una neumonía bilateral. Este no es el primer episodio de salud grave que enfrenta: ya había sufrido complicaciones similares en 2023 y durante la pandemia de COVID-19. En esta ocasión, sin embargo, contó con un apoyo incondicional que fue más allá de lo físico, el de su esposa Silvia “Bochi” Todaro, quien lo acompañó en todo momento y estuvo a su lado para enfrentar esta nueva batalla.

La enfermera Delia, que fue fundamental en 2020, acompaña nuevamente al periodista en su recuperación

A través de las redes sociales, compartió con sus seguidores una actualización sobre su estado de salud. Con un video emotivo, el periodista aseguró: “Cada vez estoy mejor. Bien cuidado, con medicamentos vía endovenosa”. Acompañado por las palabras de agradecimiento de Bochi, la pareja mostró también un encuentro muy especial con Delia, quien jugó un papel clave en la recuperación de Lapegüe durante su contagio de COVID en 2020.

La enfermera que lo atendió en aquellos duros días en los que estuvo cerca de perder la vida, volvió a estar presente para acompañarlo en este nuevo proceso. Durante el reencuentro, Silvia expresó, entre risas y emotividad, que Delia era la “salvadora” de su esposo, destacando el papel fundamental que la enfermera jugó en sus vidas. En este video, la enfermera manifestó con humildad: “Ya va a llegar, ya va a llegar el momento de descansar”, mientras con una sonrisa reafirmaba su compromiso con la recuperación de Lapegüe.

Silvia Todaro, esposa de Lapegüe, estuvo a su lado durante el proceso de atención médica y también aprecia a la enfermera

Delia se convirtió en una figura fundamental para el periodista cuando estuvo gravemente enfermo por el COVID-19. En aquellos días, la enfermera le ofreció tanto cuidados profesionales, como también un soporte emocional constante, algo que muchos pacientes necesitan durante largas estancias en terapia intensiva.

Al recordar esos momentos tan difíciles, Lapegüe compartió en su sitio web un mensaje sobre la relación que forjó con Delia. “Era la que me decía: ‘Vos podés. Tu familia te espera. No aflojes’”. El periodista también destacó que, aunque nunca pudo ver su rostro debido al equipo de protección completo que usaban los trabajadores de la salud, la mujer siempre estuvo ahí, brindando aliento y apoyo en los momentos más oscuros. “Con Delia lloraba en medio de la soledad”, confesó, evocando lo profundo de su relación.

En un video reciente publicado en sus historias de Instagram, Bochi no pudo evitar expresar su cariño por la enfermera: “Es un amor esta mujer”, mientras se tomaban de las manos frente a la cama del periodista, mostrando la cercanía y admiración que siente por ella.

Tras un viaje a Chaco, Lapegüe ingresó directamente del aeropuerto a la clínica por dificultades respiratorias

“Que no se jubile, que no se nos jubile”, expresó Silvia, dejando entrever lo importante que es la enfermera para ellos. “¡Nos va a ir bien, va a ir bien!” fue el mensaje optimista de Delia, quien ahora se encuentra acompañando nuevamente a Lapegüe en su recuperación.

Según pudo saber este medio, Lapegüe arrastraba una tos persistente desde hacía aproximadamente tres semanas. En los días previos a su internación, comenzó a experimentar también episodios de fiebre. Pese a estos síntomas, mantuvo su agenda profesional intacta, participando como anfitrión en distintos eventos y espectáculos durante tres fines de semana consecutivos, lo que habría agravado su cuadro.

Tras un viaje a la provincia del Chaco, donde formó parte de un encuentro en Paso de la Patria, el periodista comenzó a sentirse visiblemente desmejorado. Al regresar a Buenos Aires, fue directamente del aeropuerto a una clínica, afectado por serias dificultades respiratorias. Esta situación generó particular preocupación en su entorno, ya que Lapegüe padece asma. En el centro médico, los profesionales confirmaron el diagnóstico: neumonía bilateral. A poco tiempo de su ingreso a la clínica, según la devolución de sus médicos, se encontraba clínicamente estable y con buena respuesta al tratamiento.

Con información de Pablo Montagna