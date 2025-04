La tajante decisión de Coty Romero luego de su separación de Nacho Castañares: “No lo estoy disfrutando”

Desde su separación, Coty Romero y Nacho Castañares buscaron la manera de mantener un buen vínculo. Si bien los jóvenes no habían terminado en malos términos, aún debían compartir espacios de trabajo como su programa en el streaming de Telefe, Fuera de Joda. Sin embargo, a pesar del intento, todo tuvo un final cuando la joven tomó una drástica decisión.

La influencer comunicó su salida con un mensaje cargado de sinceridad: “Este es mi último programa de Fuera de Joda, voy a seguir en Streams Telefe, si Dios quiere. No se preocupen por eso, pero yo soy una persona que cuando hace algo le gusta disfrutarlo y cuando no estoy disfrutando al 100% prefiero no hacerlo, porque no estoy dando mi 100% y porque es un equipo hermoso y quiero que eso se transmita al otro lado también”.

El anuncio no se limitó a razones profesionales. Coty visibilizó un trasfondo emocional al detallar que necesitaba tiempo para priorizar su bienestar personal: “Hay mucha gente a la que quizás no le guste esta decisión, pero realmente quiero sentirme bien, quiero tomarme unos días y disfrutar de mi familia, de mi gente, de mis cosas y volverme a encontrar, después de eso voy a seguir trabajando para Streams Telefe”.

La renuncia de Coty Romero no dejó indiferente a Nacho Castañares, quien también rompió en llanto en vivo frente a la cámara. El influencer expresó su afecto y gratitud con palabras que intentaron contener la emoción del momento: “Es y fue hermoso compartir con vos. Sos parte de esta mesa, de Streams Telefe, de este proyecto que sigue y las cosas se van a acomodar y las cosas son siempre para bien, pero realmente este va a ser tu lugar siempre, cada vez que quieras venir sos más que invitada”.

En un clima de evidente sensibilidad, Nacho le habló directamente a Coty con una frase que reflejó la intensidad del vínculo que habían construido, tanto dentro como fuera del programa: “Todo lo que pasamos en el stream y fuera del stream siempre fue hermoso, y hablo por mí... capaz que es más puntual, siempre se va a recordar de la forma más linda”.

Coty Romero eligió el programa LAM (América TV) para hablar por primera vez con profundidad sobre el final de su relación con Nacho Castañares. En esa entrevista, la joven correntina desmontó los rumores que circularon en redes sociales y medios sobre posibles terceros o conflictos graves. Con un tono calmo y reflexivo, afirmó: “No terminamos porque nos peleamos o nos odiamos”, negando así cualquier tipo de escándalo vinculado a la ruptura.

Según explicó, la decisión de separarse surgió por razones personales y no por una discusión concreta: “Fue una boludez”, dijo sin dramatizar el motivo que los llevó a tomar caminos distintos. Recalcó que el vínculo se manejó con respeto y madurez, en términos que calificó como propios de “personas adultas”.

Durante la charla, Coty hizo énfasis en que no existieron faltas de respeto ni actitudes que dieran pie a sospechas: “No fue infiel ni nada, siempre se portó bien conmigo”, remarcó con claridad. De esta manera, intentó cerrar el paso a cualquier tipo de especulación sobre conflictos que no habrían existido.

Tras la difusión de la ruptura y los trascendidos que comenzaron a circular en redes y programas de espectáculos, Nacho Castañares optó por compartir un mensaje en sus plataformas digitales para dirigirse directamente a sus seguidores. En ese texto, el influencer confirmó la separación con Coty Romero y justificó su decisión de hablar públicamente por el nivel de exposición que ambos habían tenido como pareja: “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte”.

A través de un lenguaje medido y sin dramatismos, Nacho subrayó que no hubo conflictos entre ellos ni situaciones que debieran lamentarse: “No estamos más juntos con Co. No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo”.

También hizo hincapié en que la decisión fue compartida y tomada en buenos términos, priorizando el bienestar de ambos: “Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.