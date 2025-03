Coty Romero habló por primera vez de su separación de Nacho Castañares: “Para mí no existe otra persona”

Coty Romero confirmó su separación de Nacho Castañares y habló de una posible reconciliación (Video: LAM, América TV)

La separación entre Coty Romero y Nacho Castañares fue uno de los temas más comentados en las últimas horas. Luego de varios rumores y especulaciones, la correntina habló por primera vez en una entrevista en LAM (América TV) y compartió detalles inéditos sobre el fin de su relación. Según sus palabras, la ruptura no fue definitiva ni dramática, sino el resultado de cuestiones personales que, en sus propios términos, “se pueden conversar”. A pesar del dolor que atraviesa, también adelantó que no descarta una reconciliación con Nacho y expresó el deseo de volver a estar juntos cuando se sienta preparada.

Coty Romero eligió LAM para explicar el verdadero motivo que llevó a su distanciamiento de Nacho Castañares. Durante la charla, la exjugadora de Gran Hermano (Telefe) descartó cualquier especulación sobre infidelidades o terceros en discordia: “No terminamos porque nos peleamos o nos odiamos”. Según explicó, la relación se manejó “como personas adultas”, en términos de respeto mutuo y sin rencores.

La joven afirmó que fue un hecho menor lo que desencadenó la separación: “Fue una boludez”, aseguró durante la nota, minimizando el conflicto que los llevó a tomar caminos separados. No obstante, Ángel de Brito sumó más detalles y reveló en el programa que Coty sentía malestar por la falta de compromiso de Nacho a la hora de visitar a su familia en Corrientes. “Ella quería que Nacho vaya más seguido a Corrientes a compartir con la familia. Y Nacho no quería saber nada”, comentó el conductor, agregando que la distancia geográfica y los compromisos laborales complicaban la situación.

La ruptura entre Coty Romero y Nacho Castañares se dio de manera respetuosa, sin conflictos graves ni infidelidades

“No quiero agrandar lo que pasó. No fue infiel ni nada, siempre se portó bien conmigo”, enfatizó Coty, destacando la calidad humana de Nacho Castañares. A pesar de las versiones que circularon en redes sociales y algunos programas, ambos se mostraron firmes en negar cualquier tipo de conflicto grave.

Una puerta abierta a la reconciliación

A pesar de la separación, Coty Romero no cerró la posibilidad de una futura reconciliación. “Yo lo amo mucho y ojalá algún día, cuando yo me sienta mejor conmigo misma y todo, con terapia y demás, pueda...”, expresó durante la entrevista. La influencer recalcó que para poder pensar en una segunda oportunidad necesita fortalecerse emocionalmente y enfocarse en su bienestar personal. “Me encantaría que sea él, porque para mí no existe otra persona y no creo que me vuelva a pasar algo así”, agregó con sinceridad.

Coty destacó el respeto mutuo en su relación con Nacho y descartó rumores de terceros en discordia

En reiteradas ocasiones, Coty aclaró que mantiene un profundo cariño y respeto por Nacho. “Él sabe que lo quiero muchísimo”, remarcó. La joven explicó que, si bien atravesó un momento de angustia, ambos lograron conservar una dinámica respetuosa y madura, algo que consideró fundamental para pensar en un futuro común.

La joven destacó la posibilidad de recomponer el vínculo, aunque recalcó que será una decisión que dependerá de su evolución personal. “Con cualquier persona en general, y por mí misma también”, concluyó, subrayando que su prioridad actual es su salud mental.

En paralelo, Nacho Castañares también se refirió públicamente a la ruptura. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, aclaró: “No sé si es la forma, ni el momento, ni el lugar para contarlo, pero al haber sido ustedes parte, siempre también merecen, mínimamente, leerlo de nuestra parte. No estamos más juntos con Co”. En un intento de aclarar la situación, fue claro en sus palabras: “No quieran buscar nada porque no lo hay, nunca hubo siquiera una falta de respeto de ninguna de las dos partes y no pasó jamás nada de lo que lamentablemente se dijo. Simplemente, elegimos eso porque creemos que es lo mejor para los dos y es hasta donde nosotros pudimos dar”.

Nacho Castañares agradeció a sus seguidores y aseguró que la decisión de separarse fue lo mejor para ambos

También aprovechó para agradecer a los seguidores por el apoyo y para dejar en claro que no había maldad detrás de la ruptura: “El amor es inmenso y el respeto aún más y solamente estoy haciendo esto porque ustedes fueron parte hasta más de nuestro día a día. Pero también sabiendo eso, es lo único que pido tanto para ella como para mí. Gracias por acompañarnos siempre”, concluyó.